Неманя Матич: «Новое поколение слишком много играет в PlayStation – они тренируются два часа в день. В детстве у меня не было ничего, кроме футбола»
Неманя Матич высказался о проблемах современной молодежи.
«Мне кажется, новое поколение слишком много играет в PlayStation.
Помимо футбола, вокруг так много отвлекающих факторов – социальные сети, столько всего нужно делать с болельщиками. И это отвлекает от футбола.
В детстве мне повезло, что у меня не было ничего, кроме футбола. Я мог только играть в футбол и другие виды спорта.
Сегодня же у молодежи так много других дел, что непросто сосредоточиться исключительно на спорте.
Они тренируются два часа в день и все, а я был весь день на поле», – сказал полузащитник «Сассуоло» Неманя Матич в интервью Sky Sport.
Как вам дерби?15261 голос
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости