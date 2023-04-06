Шмурнов о лучших спортсменах в истории России: «Овечкин стал бы предпоследним в моем рейтинге. Последним был бы я»

Теги Андрей Аршавин рейтинги Питтсбург Тампа-Бэй Вашингтон Евгений Плющенко Евгений Малкин Александр Овечкин Мария Шарапова НХЛ Елена Исинбаева Евгений Кафельников Юрий Борзаковский Федор Емельяненко Никита Кучеров Хабиб Нурмагомедов Александр Шмурнов 100 лучших спортсменов в истории России Хоккей

Александр Шмурнов отреагировал на признание Овечкина лучшим спортсменом в истории России

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин занял первое место в рейтинге «100 лучших спортсменов в истории России» от Sports.ru.

– Какое место Овечкин занял бы в вашем рейтинге и кого бы вы выбрали лучшим?

– Александр Овечкин стал бы в моем рейтинге предпоследним. Последним был бы я.

А лучшего спортсмена выбирал бы из списка: Кафельников, Плющенко, Шарапова, Емельяненко, Нурмагомедов, Аршавин, Борзаковский, Исинбаева, Малкин, Кучеров, – сказал бывший комментатор «Матч ТВ» Шмурнов.

💥 Овечкин победил в голосовании «100 лучших спортсменов в истории России», Шарапова – вторая, Аршавин – четвертый

«Овечкин не подберется к Гретцки – точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле». Шмурнов в бешенстве от рекорда года

Материалы по теме

63 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Ковальчук
Шмурдяк !!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кракадил
Ответ Алексей Иванов
Нужен рейтинг комментаторов Маслаченко, Розанов, Гимаев, Елагин в топе. Антирейтинг Чердак, Генич, Шмурнов, Орлов
гену то можно и поднять. из-за перлов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cruze
О, собаку сутулую забыли спросить )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Тимохин
Ответ Анахайм Анахайм
В том романе Достоевского князь Мышкин предстает идиотом, как доброе, чистое и непорочное в грязном, алчном мире. Здесь же - типичное поуехавшее алкотело. Не более
Я акцент именно на названии делал, выразился не совсем так)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кракадил
сказал шмурнов и блеванул
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Ковальчук
А Вася У , и толстый, и болезненный, и с мешками под глазами !!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
waleri
Ответ AKhazhi
Откуда такая ненависть? И главное почему?
Зависть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анахайм Анахайм
Ответ Иван Тимохин
Достоевский про него роман написал... 🤦‍♂️
В том романе Достоевского князь Мышкин предстает идиотом, как доброе, чистое и непорочное в грязном, алчном мире. Здесь же - типичное поуехавшее алкотело. Не более
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DVS1
Ответ Павел Макаренко
Юра Розанов очень крут был, можно было коммент слушать и футбол не смотреть. Комментатор от Бога, Царство небесное ему🙌🙌🙌
Согласен! Розанов - профессионал с большой буквы. Кроме футбола, мне еще НХЛ с ним очень нравилось смотреть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AKhazhi
Откуда такая ненависть? И главное почему?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анахайм Анахайм
У поуехавших у всех мозги на бекрень становятся почему-то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinamik1
Они все так называемые комментатры больны на голову.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Дегтярёв
Древнее зло пробудилось на антресоли)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caerly
Ответ pit4er
Вооруженный пистолетом с двумя патронами Шмурнов в комнате с Гитлером и Овечкиным дважды выстрелил бы в Овечкина, тут ничего нового, можно его и не спрашивать
Но попал бы себе в колено
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Петровский
Вместо Плющенко, я бы поставить Ягудина.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
сервисник
Ответ Pierre_
А как называется режим, где за мнение, отличное от мнения правительства можно уехать в тюрьму?
Западная демократия
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Честный контроль
Как был #######, так ####### и остался.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макинтош Шевченко
Ответ Сергей Кильцов
Конченный просто. Практически вся бывшая НТВшная братия по-ходу спилась, несут ахинею.
их инициатива ушла, а амбиции остались вот и воют как моськи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оганнес Багдян
Маслаченко, Розанов, Уткин, Андронов, Стогниенко, Черданцев, Елагин.
Мой топ.
Без привязки их личных качеств.
Только Футбол.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Лепехин
Попиарился на великом, но получилось глупо... Теперь их удел: зарабатывать глупостью...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макинтош Шевченко
Ответ Melnikov1968
Шмурнов, ты хотя бы на 5-й этаж поднимись без одышки, какой ты спортсмен, в зеркало посмотрись.
у него отдышка когда его проход чистят!)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
brt202
ты в другом списке и на первом месте с отрывом
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макинтош Шевченко
Ответ pit4er
Вооруженный пистолетом с двумя патронами Шмурнов в комнате с Гитлером и Овечкиным дважды выстрелил бы в Овечкина, тут ничего нового, можно его и не спрашивать
представил)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
beregost
Забористая у них там в Уругвае водка
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pierre_
Ответ Roman Bolshevik
Прославление на государственном уровне нацистских преступников, поддержка уже современных нацистских бандформирований, государственная идеология, пропитанная нацистскими идеями. Этого мало?
А как называется режим, где за мнение, отличное от мнения правительства можно уехать в тюрьму?
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий