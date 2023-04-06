Шмурнов о лучших спортсменах в истории России: «Овечкин стал бы предпоследним в моем рейтинге. Последним был бы я»

Александр Шмурнов отреагировал на признание Овечкина лучшим спортсменом в истории России

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин занял первое место в рейтинге «100 лучших спортсменов в истории России» от Sports.ru.

– Какое место Овечкин занял бы в вашем рейтинге и кого бы вы выбрали лучшим?

– Александр Овечкин стал бы в моем рейтинге предпоследним. Последним был бы я.

А лучшего спортсмена выбирал бы из списка: Кафельников, Плющенко, Шарапова, Емельяненко, Нурмагомедов, Аршавин, Борзаковский, Исинбаева, Малкин, Кучеров, – сказал бывший комментатор «Матч ТВ» Шмурнов.

💥 Овечкин победил в голосовании «100 лучших спортсменов в истории России», Шарапова – вторая, Аршавин – четвертый

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