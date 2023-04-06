Шмурнов о лучших спортсменах в истории России: «Овечкин стал бы предпоследним в моем рейтинге. Последним был бы я»
Александр Шмурнов отреагировал на признание Овечкина лучшим спортсменом в истории России
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин занял первое место в рейтинге «100 лучших спортсменов в истории России» от Sports.ru.
– Какое место Овечкин занял бы в вашем рейтинге и кого бы вы выбрали лучшим?
– Александр Овечкин стал бы в моем рейтинге предпоследним. Последним был бы я.
А лучшего спортсмена выбирал бы из списка: Кафельников, Плющенко, Шарапова, Емельяненко, Нурмагомедов, Аршавин, Борзаковский, Исинбаева, Малкин, Кучеров, – сказал бывший комментатор «Матч ТВ» Шмурнов.
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Мой топ.
Без привязки их личных качеств.
Только Футбол.