Часть игроков «ПСЖ» недовольна Гальтье. При нем Месси слишком часто получает мяч, а звезд не критикуют (RMC Sport)
В «ПСЖ» растет напряженность из-за отношения тренера к Лионелю Месси и другим звездам
По информации RMC Sport, многие игроки команды ставят под сомнение тренировки Кристофа Гальтье, его выбор состава и предпочтения в выборе футболистов.
Некоторые игроки «ПСЖ» недовольны, что мяч практически всегда получает форвард Лионель Месси, а до них он почти не доходит, даже если их позиция лучше. При этом Гальтье не критикует Месси и других звезд, хотя в «Лилле» позволял себе критику ведущих игроков. Такое отношение раздражает некоторых игроков «ПСЖ».
«ПСЖ» уже ищет тренера, но вряд ли уволит Гальтье до конца сезона, потому что на данный момент подходящей кандидатуры на замену нет.
Забивать что-то ПСЖ больше не стал, с приходом Месси
По факту, вся атака идёт через Месси, иногда даже до нелепого, когда ему отдают мяч, хотя он в невыгодной позиции.
Перекрывают Месси - и всё глохнет, остальные уже отвыкли что-то делать с мячом сами.
И кстати, голов у Парижа больше не стало, просто Месси стал аккумулировать все ассисты партнёров на себе.
Игра стала примитивной до ужаса, с топ соперникам вообще полный 0 у ПСЖ в атаке.