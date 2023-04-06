Часть игроков «ПСЖ» недовольна Гальтье. При нем Месси слишком часто получает мяч, а звезд не критикуют (RMC Sport)

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Кристоф Гальтье Футбол

В «ПСЖ» растет напряженность из-за отношения тренера к Лионелю Месси и другим звездам

По информации RMC Sport, многие игроки команды ставят под сомнение тренировки Кристофа Гальтье, его выбор состава и предпочтения в выборе футболистов.

Некоторые игроки «ПСЖ» недовольны, что мяч практически всегда получает форвард Лионель Месси, а до них он почти не доходит, даже если их позиция лучше. При этом Гальтье не критикует Месси и других звезд, хотя в «Лилле» позволял себе критику ведущих игроков. Такое отношение раздражает некоторых игроков «ПСЖ».

«ПСЖ» уже ищет тренера, но вряд ли уволит Гальтье до конца сезона, потому что на данный момент подходящей кандидатуры на замену нет.

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118 комментариев

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Oleg
Ответ KING_OF_RUSSIA
Дайте мяч Месси и ПСЖ забудет о победах над топами, что умеют перекрывать зоны и прессинговать. Забивать что-то ПСЖ больше не стал, с приходом Месси
Дайте мяч Величайшему игроку в истории и ваша команда станет Чемпионом Мира!
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Oleg
Дайте мяч Витинье и ПСЖ вообще забудет о голевых моментах.
Дайте мяч Месси и ПСЖ забудет о победах над топами, что умеют перекрывать зоны и прессинговать.
Забивать что-то ПСЖ больше не стал, с приходом Месси
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KING_OF_RUSSIA
Ого, то, о чём я писал уже много раз высказали и игроки ПСЖ. Что на этот раз скажут глорики?)
По факту, вся атака идёт через Месси, иногда даже до нелепого, когда ему отдают мяч, хотя он в невыгодной позиции.
Перекрывают Месси - и всё глохнет, остальные уже отвыкли что-то делать с мячом сами.
И кстати, голов у Парижа больше не стало, просто Месси стал аккумулировать все ассисты партнёров на себе.
Игра стала примитивной до ужаса, с топ соперникам вообще полный 0 у ПСЖ в атаке.
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Кую коней
Очередная тема из разряда - вижу "Greatest Of All Time", "Игорь Климов" и тп, ставлю "-"
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maxdux81
ПСЖ нужен коуч типа Конте, только он сможет поставить на место всех зажравшихся звезд и попытаться выиграть наконец лч, хоть по традиции и не проработает там более 2-х сезонов
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Станислав Л
Ответ elkipalki
Месси ничего не дал игрокам и болельщикам ПСЖ, разве что ранние вылеты в ЛЧ. Это факт. Владельцам, конечно, дал. Это как минимум популярнсть и узнаваемость клуба, возможно даже в деньгах приобрели. В ответ получил звание ЧМ. Но игрокам и болельщикам то от этого не легче, им нужна ЛЧ. Пытайся сначала думать, потом писать) если с первым проблемы, то просто ставь плюсики и минусики)
пембеле, экитик, Заир-Эмери, Гарби - я о таких первый раз в жизни услышал - а они выходят и в основном составе
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Антон Колпаков
Ответ Света Володько
Слишком часто получает мяч? Это прикол такой? 🤣 Может этим не_выдуманным игрокам стоит делать то же что и он, ну, знаете... спускаться в центр поля за мячом? 🤣
до прихода месси, вератти несколько лет был одним из лучших полузащитников планеты. не возможность месси в активный прессинг мешает крупным победам как ни крути
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CopaAmerica
Ответ Greatest Of All Time
Замечу, что я не написал что он 1 выиграл ЧМ. Это мне пишет сектант который так подумал и пишет мне то чего я не написал. Не укотайся а просто туши пер###к 🧯🧯🧯
у фанов рюналду новые критерии успешности футболиста - чемпион сауд аравии, лучший бомбардир аравийского полуострова, что там чемпионат мира ...
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Света Володько
Слишком часто получает мяч? Это прикол такой? 🤣 Может этим не_выдуманным игрокам стоит делать то же что и он, ну, знаете... спускаться в центр поля за мячом? 🤣
Ты не прав, я уже писал про это много раз- Месси реально в этом сезоне кормят передачами, игра стала примитивной
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нелюбитель футбола
Ответ Greatest Of All Time
рюналду все свои 5 ЛЧ выиграл за счёт левых пенальти. Без пенальти у него 0 ЛЧ.
И не левых офф-сайдов...
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нелюбитель футбола
Ответ artem saribekyan
Замечу, что он не один чемпион мира, он не один выигрывал матчи- их было 11 человек + запас! Укакаться теперь, что он чемпион ?
Именно это и произошло у многих... Бывает... Даже Линекер знает... А-ха-ха-ха..
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Игорь Климов
Ответ elkipalki
Месси ничего не дал игрокам и болельщикам ПСЖ, разве что ранние вылеты в ЛЧ. Это факт. Владельцам, конечно, дал. Это как минимум популярнсть и узнаваемость клуба, возможно даже в деньгах приобрели. В ответ получил звание ЧМ. Но игрокам и болельщикам то от этого не легче, им нужна ЛЧ. Пытайся сначала думать, потом писать) если с первым проблемы, то просто ставь плюсики и минусики)
У Лео Месси в этом сезоне 13+13, ты как этот факт прокомментируешь?
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Shadow1882
Ннадо избавляться от Месси. Он делает то же, что и Роналду в МЮ недавно
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alwes
Предлагаю всем хейтерам Месси повесится, ваша боль не пройдёт, а глупыми комментариями её не унять, легче не станет, лучше смирится и принять. Добро побеждает зло, никакая статистика не сделает тебя великим, сколько бы в зеркало не смотрел и не задавал вопрос, кто на свете всех величе, им всегда будет Месси.
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CopaAmerica
достаточно просмотреть матч псж с баварией чтобы понять что главная установка галтье - пасовать на мбаппе
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Геннадий Тимченко
Ответ Эрнандес Эрнандес
Если команда вылетает в 1/8 ЛЧ и Месси не может ничего сделать… и так каждый год. Зачем Месси нужен в команде?
Бензема одногодка Месси... однако три гола Барсе отгрузил, а пешеход не хочет нормально играть против сильных команд, ссылаясь на возраст🤦
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нелюбитель футбола
Ответ Бакинский Кот
Как-то так получается , что где Месси , там частые смены тренеров . Не знаю , может это всего лишь совпадение ? А может и нет .
Это расскажи Юве и МЮ при нахождении там Гешы... Вот где "рекорд"... Хе...
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нелюбитель футбола
Ответ Кузя Гитарист
Некоторые игроки имели ввиду , что Месси слишком часто получает незаслуженно награду Золотой Мяч
Он не получает... Ему вручают... А получает Месси обычно по ногам... Больше всех а мире...
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Greatest Of All Time
Ответ Кузя Гитарист
Некоторые игроки имели ввиду , что Месси слишком часто получает незаслуженно награду Золотой Мяч
И это говорит нам фанат днаря из Аль Насра, который получил все свои 5 ЗМ не заслуженно.
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Greatest Of All Time
Ответ artem saribekyan
Научись правописанию,критик. Р.S. Модераторы, что не так? Человек фамилию футболиста пишет с прописной буквы- что не так? Слово ,,критик" оскорблением не является... В чем нарушение правил? Хайли лайкли?
🤣🤣🤣🤣 Не нравится что-то??? рюналду обидели???
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distress of ignorance
Ответ XavIniesta2008-2015
При нем Месси слишком часто получает мяч А где недостатки ? Если Месси не получает мяч, то зачем нужен Месси в команде ?
Плюс, без мяча он не так хорош, если на него не играть, смысла его нахождения в составе нет
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A K
В какой вселенной Месси много получает мяч в ПСЖ? В основном он опускается за ним к центральному кругу, иначе Витинья и Руис пасуют друг другу поперёк пока не потеряют.
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alwes
Ответ Эрнандес Эрнандес
Фанаты ПСЖ освистывают Месси в каждом матче… Игроки недовольны Месси… тренер недоволен Месси… И только президент ПСЖ получает от этого удовольствие) Не понятная компания конечно собралась в Париже 😆
За то ты получаешь удовольствие после ЧМ, это на всю жизнь, наслаждайся.
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distress of ignorance
Ответ Света Володько
Слишком часто получает мяч? Это прикол такой? 🤣 Может этим не_выдуманным игрокам стоит делать то же что и он, ну, знаете... спускаться в центр поля за мячом? 🤣
О, фанаты ПСЖ в футболке и кепке Барсы подъехали
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Кузя Гитарист
Некоторые игроки имели ввиду , что Месси слишком часто получает незаслуженно награду Золотой Мяч
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