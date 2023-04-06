Часть игроков «ПСЖ» недовольна Гальтье. При нем Месси слишком часто получает мяч, а звезд не критикуют (RMC Sport)

В «ПСЖ» растет напряженность из-за отношения тренера к Лионелю Месси и другим звездам

По информации RMC Sport, многие игроки команды ставят под сомнение тренировки , его выбор состава и предпочтения в выборе футболистов.

Некоторые игроки «ПСЖ» недовольны, что мяч практически всегда получает форвард , а до них он почти не доходит, даже если их позиция лучше. При этом Гальтье не критикует Месси и других звезд, хотя в «Лилле» позволял себе критику ведущих игроков. Такое отношение раздражает некоторых игроков «ПСЖ».

« » уже ищет тренера, но вряд ли уволит Гальтье до конца сезона, потому что на данный момент подходящей кандидатуры на замену нет.