Кафельников о рейтинге лучших спортсменов России от Sports.ru: «Зашкварный топ-10. Как можно было забыть Екимова и не поставить Карелина на первое место?»

Евгений Кафельников недоволен первой десяткой рейтинга лучших спортсменов в истории России

Десятое место в рейтинге «100 лучших спортсменов в истории России» от Sports.ru занял Марат Сафин, девятое – Хабиб Нурмагомедов, восьмое – Александр Карелин, седьмое – Игорь Акинфеев, шестое – Александр Большунов, пятое – Евгений Плющенко, четвертое – Андрей Аршавин, третье – Елена Исинбаева, второе – Мария Шарапова, первое – Александр Овечкин.

«Как можно было забыть Вячеслава Екимова и не поставить Сашу Карелина на первое место? Зашкварный топ-10», – написал олимпийский чемпион по теннису.

Вячеслав Екимов – российский велогонщик, трехкратный олимпийский чемпион. Обладатель рекорда мира в часовой гонке – 49 километров 672 метров.

Александр Карелин – борец классического стиля, трехкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы.

Итоги выборов «100 лучших спортсменов в истории России». Места с 10-го по 1-е