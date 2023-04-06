Кафельников о рейтинге лучших спортсменов России от Sports.ru: «Зашкварный топ-10. Как можно было забыть Екимова и не поставить Карелина на первое место?»

Теги премьер-лига Россия Вячеслав Екимов Евгений Кафельников Александр Карелин Хоккей

Евгений Кафельников недоволен первой десяткой рейтинга лучших спортсменов в истории России

Десятое место в рейтинге «100 лучших спортсменов в истории России» от Sports.ru занял Марат Сафин, девятое – Хабиб Нурмагомедов, восьмое – Александр Карелин, седьмое – Игорь Акинфеев, шестое – Александр Большунов, пятое – Евгений Плющенко, четвертое – Андрей Аршавин, третье – Елена Исинбаева, второе – Мария Шарапова, первое – Александр Овечкин.

«Как можно было забыть Вячеслава Екимова и не поставить Сашу Карелина на первое место? Зашкварный топ-10», – написал олимпийский чемпион по теннису.

Вячеслав Екимов – российский велогонщик, трехкратный олимпийский чемпион. Обладатель рекорда мира в часовой гонке – 49 километров 672 метров.

Александр Карелин – борец классического стиля, трехкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы.

Итоги выборов «100 лучших спортсменов в истории России». Места с 10-го по 1-е

65 комментариев

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kaplanido
Ответ GeroyamSala
Велогонщик на треке
Он шоссе тоже ехал
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Сергей Павлов
Ответ ChefJhonnyMorgan
Врачей вызвать?
Не стоит. Все равно приедут народные избранники из нижней палаты №6
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yulay
Удивляет отсутствие Дениса Меньшова в топах - человек взял две из трех супервеломногодневок, а на тур де Франс был на подиуме итоговом
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ki_borec
Конечно,нельзя быть довольным этим рейтингом!!!Как карелин попал там на 8 место?!А Аршавин откуда то на 4!!!это немыслимо!!!Из результатов топ-10 я понимаю,что голосовали люди которые скорее всего читали только заголовки журналов с 2005-2012
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Андрей Судалин
Ответ Ярик01
Без победы на Копе и на ЧМ он был бы лишь вторым хорошим парнем после Марадоны, даже протащив сборную на ЧМ14 до финала.
Дело не в том после кого бы он был, а в принципе в статусе.
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Sergey
самое непонятное, где Мостовой??
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Рамис Зарипов
Елена Вяльбе Илья Ковальчук Александр Попов Гари Каспаров Светлана Ромашина спокойно могут заменить тех кто есть в списке.
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-1
-1
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костянчик1918
Ответ Андрей Тихонов
Кто такой Екимов?
Стыдно не знать 🤦‍♂️
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Nick Black
Екимов последнюю олимпиаду в 2004 выиграл , Карелин в 2000. С учетом того что они выступали не в самых популярных видах спорта выбор не в их пользу очевиден.
+2
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+2
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ARIGAMI ARIGAMI
Скажите спасибо, что не Загитова на первом месте
+1
-1
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Slavick Nemkovsky
За первое должны бороться Мостовой с Загитовой! Причём на ринге
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-2
-2
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MyCA
Ответ ChefJhonnyMorgan
Врачей вызвать?
Ему и так хорошо
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Юрий Юрьевич
Ответ Hedgehog1301
Как этот рейтинг может быть зашкварным? Он вообще совершенно субъективный. Молодое поколение, например, может вообще ничего не знать про победы Карелина. Он для них ноунейм. То, что он вообще попал в десятку - это очень круто. Но для кого-то он на первом месте, а для кого-то на последнем. И это нормально. Но в среднем по больнице он на 7. И в этом нет ничего плохого или хорошего. Просто данность и отражение общего, усредненного мнения
рейтинг за всю историю спорта. так заявлено
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Adams
Ответ Александр Гороховик
Если брать велоспорт, то Денис Меньшов, мне кажется, круче Екимова. Три гранд-тура в велоспорте котируются выше Олимпийских наград.
Два. Эрасу вернули победу в 2005 из-за ошибки при проведении допинг теста.
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Ярик01
Ответ Андрей Судалин
Без клубной карьеры это был бы не Месси, даже с 3 победами на ЧМ.
Без победы на Копе и на ЧМ он был бы лишь вторым хорошим парнем после Марадоны, даже протащив сборную на ЧМ14 до финала.
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Rush
Ответ Sat397
Зачем нужно было это голосование тогда вообще? Нужно было расставить все по местам математически, по количеству медалей.
???. А потом сделать анализ ;
соперники были кто? Именитые и медалистые или новичок? Да?
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ВИван
Всем невозможно угодить, этот рейтинг всегда будет спорным.
+2
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+2
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Hedgehog1301
Как этот рейтинг может быть зашкварным? Он вообще совершенно субъективный. Молодое поколение, например, может вообще ничего не знать про победы Карелина. Он для них ноунейм. То, что он вообще попал в десятку - это очень круто. Но для кого-то он на первом месте, а для кого-то на последнем. И это нормально. Но в среднем по больнице он на 7. И в этом нет ничего плохого или хорошего. Просто данность и отражение общего, усредненного мнения
+7
0
+7
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Мари Хуан
Ответ Советник_042
Я вообще думал Алина будет лучшей
Кабаева?
+5
0
+5
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Arthas M
Ответ Yurij Zhemchuzhnikov
В подобных рейтингах изначально об объективности речи не идёт и идти не может.
Да конечно,фанаты футбола будут голосовать за футболиста и так далее,либо просто за яркие эмоции подаренные олимпийскими чемпионами
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Советник_042
Я вообще думал Алина будет лучшей
0
-4
-4
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besik
Ответ BT
2 из 3х золотых олимпийских медалей и много чего еще выиграл на шоссе.
У нас много олимпийских чемпионов, все кем то будут недовольный, Кафельникова я, вообще бы даже в 100ку не поставил
0
-3
-3
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Дмитрий Негуберниев
Вообще на первом месте должен быть великий хоккеист-дзюдоист.
+1
-4
-3
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Rush
У каждого голосавшего пользователя свой рейтинг. И никто его не переубедить что он, пользователь, не прав.
+1
0
+1
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Tresk2
Хабиб вообще-то тут лишний.
+5
0
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