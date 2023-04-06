Игорь Левитин: «Мы точно не пойдем на условия, если с наших спортсменов потребуют расписки насчет СВО. Это дискриминация и нарушение прав человека»

Теги МОК Олимпийская сборная России Игорь Левитин Политика Легкая атлетика

Игорь Левитин заявил, что российские спортсмены не пойдут на осуждение СВО ради допуска

Помощник президента РФ, первый вице-президент Олимпийского комитета России высказался о рекомендациях МОК по допуску россиян на международные старты.

«Мы точно не пойдем на условия, если с наших спортсменов потребуют расписки насчет СВО. Мы считаем, что это дискриминация и нарушение прав человека.

Мы ведем консультации, но тем не менее есть параметры, на которые мы никогда не пойдем.

Самые проблемные международные федерации? Я думаю, легкая атлетика, потому что по сути это половина команды, и поэтому здесь для нас важно (чтобы россиян допустили).

Но надо понимать, что в легкой атлетике нет командных соревнований, надеемся, что индивидуальные спортсмены отберутся на ОИ-2024», – сказал Левитин.

МОК рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО

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45 комментариев

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Jetter
Почему решают кто угодно, кроме каждого спортсмена? Касаткина и Рублев с Медведевым ни у кого разрешения не спрашивали и ни от кого разрешения не ждали. Сами решили, как им жить. А тут кто угодно - Левитин, Тихонов, Поздняков, Вяльбе, все, кроме спортсменов. Вам самим нормально жить? Большунов, Устюгов, Непряева, Латыпов, Казакевич и так далее. Вы рот когда уже откроете?
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justbored
Ответ s_kapa
А тебя, Левитин, никто спрашивать и не будет, спортсмены как-нибудь сами разберутся
Это вы из какой параллельной реальности вещаете?
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Регион-36
Ответ belikovda.90
Подай в суд
В Басманный ? Ну, если ты садо/мазо, сам подавай )
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s_kapa
А тебя, Левитин, никто спрашивать и не будет, спортсмены как-нибудь сами разберутся
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Евгений Цыбулин
Ответ Stih
очевидно, если кто-то и подпишет такую бумагу, то в рф ни он, ни его родные больше жить не будут (ради собственной же безопасности).
Поэтому нужно отпочковаться от гос.бабла и менять гражданство!
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silvergold
Ответ VDX00
Когда другие страны нарушали права человека их спортсменов заставляли осуждать действия своей страны? Или там другое было?
Устройство американского спорта радикально отличается от устройства спорта российского . Так что нечего сравнивать
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rtun
Стоит поискать пятую колонну в ФК, а то Тарасова верещит совсем другое🤔
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Stewee
И все правильно делаете. Какой смысл стелиться под тех, кто, если надо, и сам положит сверху на все эти права человека?
Либшизе этого, конечно, не понять. Они же живут в мире Толкиена с эльфами и орками.
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Лимит Лимитович
Спорт - вне политики, кстати
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orelik_1987
Ответ Los Galácticos
Дискриминация и нарушение прав человека (мягко говря) это как раз так называемое СВО.
Сказал какой то защеканец, с обоссанными тряпками на аватарке! Давай спортс, бань!!!
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Мишаня Кравцов
Хорошо бы слышать такие слова и подтверждать их соответствующими решениями на более ранних этапах. Примерно на тех, когда заставили выступать под нейтральным флагом. Столько унижались, и в итоге все зря.
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Stih
очевидно, если кто-то и подпишет такую бумагу, то в рф ни он, ни его родные больше жить не будут (ради собственной же безопасности).
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justbored
Ответ foreverSKA
Оставлять половину соседней страны без света и тепла зимой -это не нарушение прав человека? А письмо против войны - нарушение ! Мой дедушка в гробу перевернулся ...
и кто ж был вас дедушка, поделитесь. видный представитель диссидентства?
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Atsuktuvas
Зачем мы рвемся к этим страшным людям?
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belikovda.90
Ответ foreverSKA
Оставлять половину соседней страны без света и тепла зимой -это не нарушение прав человека? А письмо против войны - нарушение ! Мой дедушка в гробу перевернулся ...
Дедушка с Западной Украины?
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expertmer2020
У нас есть федерации, пусть и комментирую тему, оставаясь в правовом спортивном поле - Левитин не прав.
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belikovda.90
Ответ Регион-36
А я считаю, что фан/айди (о котором, этот деятель высказался, видимо в этом же интервью, или где он там высказывался) дискриминацией и нарушением прав человека, а вот о зарубежных соревнованиях, по их правилам, потом говорить будем )
Подай в суд
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Регион-36
А я считаю, что фан/айди (о котором, этот деятель высказался, видимо в этом же интервью, или где он там высказывался) дискриминацией и нарушением прав человека, а вот о зарубежных соревнованиях, по их правилам, потом говорить будем )
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justbored
Ответ papadok
А если спортсмен решит по-другому? Он перестанет представлять Россию?
А как иначе-то? Представляешься гражданином-груздем, будь добр полезать в кузов.
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mold-cel
ну а если спортсмены не поедут на Олимпиаду, может и Олимпийский комитет не нужен?
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Игорь М.
Ответ VDX00
Когда другие страны нарушали права человека их спортсменов заставляли осуждать действия своей страны? Или там другое было?
А их спортсмены тоже на полном гос.финансировании сидят и президенты их федераций вместе с тренерами призывают мракобесие поддерживать?
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Олег Кузнецов
Ответ Alexandr Tarakanoff
СВО это и есть дискриминация и нарушение прав человека.
Очень смешно слышать от наших чиновников про дискриминацию и нарушение прав человека....Это когда в стране уже лет 20 не было конкурентных выборов...Потому что если они будут, правящую партию просто уронят в мандатах до уровня ее реальной поддержки процентов в 25-35...
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foreverSKA
Оставлять половину соседней страны без света и тепла зимой -это не нарушение прав человека? А письмо против войны - нарушение ! Мой дедушка в гробу перевернулся ...
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privet100
Вот уж кому рассуждать о правах человека и дискриминации...
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expertmer2020
Нужно было иначе формулировать: Все наши спортсмены добровольно письменно уже отказались подписывать подобные бумаги.

Опять лезем куда не надо.
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