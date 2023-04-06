Игорь Левитин: «Мы точно не пойдем на условия, если с наших спортсменов потребуют расписки насчет СВО. Это дискриминация и нарушение прав человека»

Игорь Левитин заявил, что российские спортсмены не пойдут на осуждение СВО ради допуска

Помощник президента РФ, первый вице-президент Олимпийского комитета России высказался о рекомендациях МОК по допуску россиян на международные старты.

«Мы точно не пойдем на условия, если с наших спортсменов потребуют расписки насчет СВО. Мы считаем, что это дискриминация и нарушение прав человека.

Мы ведем консультации, но тем не менее есть параметры, на которые мы никогда не пойдем.

Самые проблемные международные федерации? Я думаю, легкая атлетика, потому что по сути это половина команды, и поэтому здесь для нас важно (чтобы россиян допустили).

Но надо понимать, что в легкой атлетике нет командных соревнований, надеемся, что индивидуальные спортсмены отберутся на ОИ-2024», – сказал Левитин.

МОК рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО

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