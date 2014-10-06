0

РФС выпустил заключительную серию фильма «Здесь есть футбол»

Проект Российского футбольного союза «Здесь есть футбол» посвящен интересным локальным инициативам и местам, где живет футбол, людям в футболе и их необычным историям. Узнают зрители и о том, как футбол помогает сам по себе и в проектах РФС. 

Третий – заключительный – выпуск рассказывает о межрегиональном объединении «Центр». В нем – пять эпизодов:

  • о президенте МРО «Центр» Эдуарде Малом, экс-арбитре Премьер-лиги, отсудившем 60 матчей на высшем уровне;

  • о величественном Волгограде и большом предсезонном турнире «Сталинградская битва», который проводится в память о подвиге сталинградцев во время ВОВ;

  • о потрясающей истории победителя конкурса «Россия – футбольная страна» – любительской команды «Цемент» из города Фокино: один из старейших клубов Брянской области был закрыт в начале нулевых и возрожден спустя 15 лет своими же воспитанниками;

  • о суперпозитивном турнире «Красавчики на все 100» в Белгороде для мужчин 100+ кг. Главный приз – арбуз, который вручается каждой команде и тут же съедается;

  • о старейшем Смоленске, где прошел финал Кубка МРО «Центр», а местная команда исполнила мечту тысяч людей.

 Полную версию фильма смотрите в VK Видео РФС.

Как вам дерби?14524 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Главу «Бенфики» Руя Кошту за перевод 76 021 евро от «Локо» за Конти могут привлечь к ответственности в связи с нарушением санкционного законодательства (CNN Portugal)
10сегодня, 22:00
Эктор Бельерин: «Я покупаю подержанную одежду и обувь. Нас бомбардируют рекламой, создающей ложное ощущение необходимости. Надо давать вещам хорошую жизнь, а потом – новую жизнь»
9сегодня, 21:47
Пропалестинская акция «Атлетика» перед игрой с «Мальоркой» не попала в ТВ-трансляцию – вместо нее показывали обстановку вне стадиона. В соцсетях осудили телевизионщиков: «Это какая-то порнография»
11сегодня, 21:26
Жена удаленного Моуриньо в матче с «Реалом» написала: «Покидаю «Бернабеу», прежде чем меня продолжат грабить 🤣🤡» Фанаты «Мадрида» стали оскорблять ее в соцсетях
11сегодня, 21:16Фото
У Депая украли паспорт в Бразилии. Лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов пропустит матч с Мальтой
14сегодня, 20:41
Министр по делам веры и общин Миатта Фанбулле: «Невилл прав, нас пытаются разделить. 15 лет уровень жизни не менялся, и из-за этого появляются попытки внести раскол, обвинить других»
16сегодня, 20:41
«Спартак» обратился в ЭСК из-за пенальти ЦСКА и неназначенного 11-метрового за фол на Умярове
78сегодня, 20:26
Непомнящий про Глушенкова: «Сильнейший российский футболист после Аршавина. К Батракову и Кисляку никаких вопросов, но никто давно не играл так вдохновенно, как Максим»
32сегодня, 20:22
Матч-директор ФИФА: «Израиль перешел все границы, но позиция ФИФА сегодня зависит от США, Инфантино старается дружить с Трампом. Политики контролируют футбол»
11сегодня, 19:59
Быстров об игре Соболева: «Мне противно смотреть, не нравится, когда человек ходит пешком. Я бы на Шилова лучше смотрел»
15сегодня, 19:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Захарян мог бы решить проблемы «Зенита» в созидании против оборонительных команд. В РПЛ у него будет куда больше практики». Непомнящий о хавбеке «Сосьедада»
4сегодня, 22:06
Мостовой любил финты с детства: «Мог уговорить какого-нибудь мальчика, чтобы поотнимал у меня мяч, и это продолжалось до головокружения у парнишки. К 16 я уже отличался хорошей обводкой»
4сегодня, 21:58
Гурцкая о «Спартаке»: «Малышев был обречен, и Жданов тоже потеряет позиции. Хачатурянц может прийти, но только если с деньгами, а за свои деньги там сами будут управлять так, как считают нужным»
2сегодня, 21:10
Юлиан Дракслер: «Месси – лучший футболист всех времен, но и Неймар после перехода в «ПСЖ» – это было нечто уникальное и безумное»
3сегодня, 20:59
«Айнтрахт» оценил Узуна в 80 млн евро. 19-летним лучшим бомбардиром клуба интересуются в АПЛ
11сегодня, 20:56
«Интер» может летом купить Атуболу. Вратарь «Фрайбурга» отбил 5 пенальти подряд в Бундеслиге
2сегодня, 20:13
Победитель ЧМ по легкой атлетике Грессье: «Обменял бы медаль на футболку Зидана в любой день! И его футболка будет висеть в красивой рамке у меня в тренажерном зале. Это Грааль»
1сегодня, 20:12
Гурцкая о ничьей «Зенита» с «Акроном»: «Лишнее доказательство, что Семак не управляет командой и не в форме. Такие ошибки допускать нельзя. Отсутствие основного состава – проблема»
6сегодня, 19:56
Мостовой про Станковича: «Удивлюсь, если его уберут. Но из «Спартака» еще никто расстроенным не уезжал, все – богатые, довольные и здоровые»
11сегодня, 19:52
Павел Погребняк: «ЦСКА впечатляет, это однозначно претендент на чемпионство. Армейцы показывают такой футбол, что на них хочется ходить»
2сегодня, 19:51