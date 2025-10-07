Вратарь «Кайрата» Калмурза получил образовательный грант – ранее подарили машину. Министр науки отметил «исторический результат, показанный юным вратарем»

Шерхан Калмурза получил образовательный грант.

Министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек встретился с вратарем «Кайрата », студентом Казахской академии спорта и туризма.

В качестве поддержки и примера для сверстников 18-летнему футболисту, обучающемуся на платной основе, был вручен ректорский образовательный грант.

«Глава государства придает особое значение развитию массового спорта. Президент в своем выступлении подчеркнул: «Благополучие детей, их здоровье и качественное образование – это вопрос, напрямую связанный с будущим страны». В этом направлении мы поддерживаем молодежь, создаем условия для раскрытия их потенциала и укрепления авторитета нашей страны на международной арене.

Также хочу отметить, что все спортсмены должны получать качественное образование по международным стандартам. Исторический результат, показанный юным вратарем, – яркий пример для всей казахстанской молодежи.

Поздравляю его с этим достижением и желаю успехов в предстоящих матчах!» – сказал Саясат Нурбек.

Шерхан Калмурза выразил благодарность за оказанное внимание, отметив, что намерен продолжать трудиться и вносить вклад в развитие футбола в Казахстане.

До этого на фоне прошедшего матча в Лиге чемпионов против «Реала » (0:5) Калмурза получил автомобиль Exeed в подарок от казахстанского бизнесмена.