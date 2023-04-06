💥 Овечкин победил в голосовании «100 лучших спортсменов в истории России», Шарапова – вторая, Аршавин – четвертый

Теги Игорь Акинфеев Андрей Аршавин Евгений Плющенко Александр Овечкин Мария Шарапова Марат Сафин Елена Исинбаева Хабиб Нурмагомедов Александр Большунов 100 лучших спортсменов в истории России Хоккей

Sports.ru подвел итоги масштабных выборов «100 лучших спортсменов в истории России» (1991 – 2022), в которых участвовали редакция и пользователи нашего медиа. Всего за 11 дней – с 21 по 31 марта – мы получили 26 814 голосов.

По итогам голосования победителем стал Александр Овечкин (хоккей, 200 баллов) – он единогласно выиграл редакционные и пользовательские выборы с большим отрывом.

На втором месте у редакции и пользователей Мария Шарапова (теннис, 198 баллов).

А вот третье место поделили Елена Исинбаева (легкая атлетика) и Андрей Аршавин (футбол) – у них по 194 балла. При равенстве очков – по сумме редакционного и пользовательского голосований – мы отдавали предпочтение тому спортсмену, который набрал больше голосов среди пользователей. Исинбаева там оказалась выше Аршавина (3-е место против 5-го).

Топ-10:

1. Александр Овечкин – 200 баллов

2. Мария Шарапова – 198

3. Елена Исинбаева – 194

4. Андрей Аршавин – 194

5. Евгений Плющенко – 188

6. Александр Большунов – 185

7. Игорь Акинфеев – 185

8. Александр Карелин – 185

9. Хабиб Нурмагомедов – 181

10. Марат Сафин – 180

💥 Всего авторы и пользователи выбрали более 1000 спортсменов. Больше всего голосов досталось фигуристам – 114 654 раза они фигурировали в пользовательских анкетах, 93 982 раза – хоккеисты, 92 028 раза – футболисты, 60 511 – теннисисты.

💥 5880 пользователей поставили на первое место Александра Овечкина, 1606 – Алину Загитову, 1537 – Андрея Аршавина, 1269 – Александра Карелина, 1253 – Александру Трусову, 1074 – Марию Шарапову, 1000 – Александра Большунова, 720 – Елену Исинбаеву, 710 – Евгению Медведеву, 670 – Игоря Акинфеева, 621 – Хабиба Нурмагомедова.

💥 70.77% пользователей включили Александра Овечкина в свои анкеты топ-100, 57.97% – Марию Шарапову, 55.90% – Елену Исинбаеву, 54.24% – Александра Большунова, 50.51% – Андрея Аршавина, 43.52% – Игоря Акинфеева, 42.72% – Хабиба Нурмагомедова и т.д.

Полные итоги голосования «100 лучших спортсменов в истории России»

68 комментариев

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existing_god
Ответ Hivaga22
Ни Аршавину, ни Акинфееву нечего делать в первой десятке
Какой бред от недоразвитого фаната хоккея.

Победы хоккея российского никому не интересны, и зачастую все успехи обсуждают один-два дня
А ПРОХОД одной стадии в плей-офф Россией всегда воспринимается как праздник. Вспомни ЧМ-2018 или ЧЕ-2008, где Аршавин и Акинфеев играли ключевую роль в своих командах
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Дима Миронов
Ответ S.Graf
При всём уважении к достижениям Александра Великого, результат сомнительный. Фетисов и Ларионов выигрывали ВСЕ возможные титулы в мировом хоккее, включая Кубок Вызова и Кубок Канады (предшественники Кубка Мира), а также золото ОИ.
сколько у них Харт трофи? Арт Трофи? Кон смайт? мб они хотя бы в топ 10 снайперов в истории?
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LNk O
Ответ Sat397
Что-то не то, должно было больше быть.
остальные не поняли как голосовать
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Alex Slobodskikh
Ответ Павел Мартынов
История России - это без истории СССР? Советский спорт гремел во всем мире! Ни одного спортсмена из СССР. Эти Российские спортсмены - например Аршавин, даже близко не чемпион мира... У нас десятки ...надцати кратных чемпионов мира и ОИ. Ну о чем мы, что за рейтинг. В помойку...
Гремел и гремел.
Страны уже больше 30 лет не существует.
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papadok
Ответ Valery McCane
Олимпиаду и Грецки не выигрывал и даже ЧМ не брал))
Так Грецки лучшим спортсменом России поэтому и не выбрали.
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Graziano
Ответ SkSK
ожидаемо в том 10 почти никого из 90ых. хотя именно тогда было очень много золота на ОИ и ЧМ. очень субъективный рейтинг. Что выиграла Шарапова как спортсмен?? что она делает в топ 20 даже? но нет Янудина, к примеру.
Вы серьезно спрашиваете что выиграла Шарапова? Карьерный Большой Шлем выиграла. Первой ракеткой мира была.
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Конифеев
Шмурнову список отослали? :)
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-1
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tach77
Жаль Фёдору!!! Лично для меня он лучше чем Хабиб, заслуживает хотя бы топ 10..
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ТимТалер
Он почти всю карьеру играет в НХЛ ! Кроме паспорта не вижу оснований.
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-1
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maSha
Какие титулы есть у Аршавина? Что позволило ему встать рядом с Овечкиным, Шараповой и Исинбаевой?
+1
-1
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Теннисный абсолют
Ответ Дима Берин
Скорее вопрос, что он делает в топе
Рот за крой
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Sat397
Ответ Инженер Управляющий
1606 поставили на первое место Загитову)))
Что-то не то, должно было больше быть.
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Дима Берин
Ответ Теннисный абсолют
Как Хабиб может быть девятым? Что за бред? Он железный топ-3
Скорее вопрос, что он делает в топе
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SkSK
Ответ Трусики в крови
Шарапова , касивая. Причём отношения к России у неё минимум. С мелких лет живёт в Америке.
Отличное спортивное достижение ))
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Valery McCane
Ответ Барсик Юрана
А Олимпиаду он выигрывал?
Олимпиаду и Грецки не выигрывал и даже ЧМ не брал))
+2
-1
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SkSK
Ответ SkSK
ожидаемо в том 10 почти никого из 90ых. хотя именно тогда было очень много золота на ОИ и ЧМ. очень субъективный рейтинг. Что выиграла Шарапова как спортсмен?? что она делает в топ 20 даже? но нет Янудина, к примеру.
и интересно, а одна из лучших волейболисток в истории - Гамова на каком месте?
+2
0
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Трусики в крови
Ответ SkSK
ожидаемо в том 10 почти никого из 90ых. хотя именно тогда было очень много золота на ОИ и ЧМ. очень субъективный рейтинг. Что выиграла Шарапова как спортсмен?? что она делает в топ 20 даже? но нет Янудина, к примеру.
Шарапова , касивая. Причём отношения к России у неё минимум. С мелких лет живёт в Америке.
0
-2
-2
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QWertY
Ответ Hivaga22
То есть в десятку только за то, что он футболист? Ну а то, что он лучший - это печально: значит, другие ещё хуже. Не сравнить со спортсменами из других видов, которые по-настоящему легенды.
Футбол самый конкурентный вид спорта. Естественно это многое решает
0
-1
-1
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Crosby174
Аршавин четвертый потому, что он играл в Арсенале?
+1
-1
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Артем Зибрак
А где Дзюба?
+1
0
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Фанат Сан-Марино
Овечкин?
1 место?
Вкусовщина, если честно
+2
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SkSK
ожидаемо в том 10 почти никого из 90ых. хотя именно тогда было очень много золота на ОИ и ЧМ.
очень субъективный рейтинг. Что выиграла Шарапова как спортсмен?? что она делает в топ 20 даже? но нет Янудина, к примеру.
0
0
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Трусики в крови
Овечкину нужно на родину возвращаться. В Putin team как он любит. Удивлён , что амеры его ещё не вернули.
+4
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+4
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Sat397
Ответ Hivaga22
Ни Аршавину, ни Акинфееву нечего делать в первой десятке
Павлюченко не хуже чем Аршавин был. Он в Англии больше голов наколотил, да ещё и каких.
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maSha
Ответ Angelgirl
Опрос, не значащий ничего!
Да обычная глупая интернет-голосовалка для сбора кликов.
+1
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