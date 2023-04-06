Sports.ru подвел итоги масштабных выборов «100 лучших спортсменов в истории России» (1991 – 2022), в которых участвовали редакция и пользователи нашего медиа. Всего за 11 дней – с 21 по 31 марта – мы получили 26 814 голосов.

По итогам голосования победителем стал Александр Овечкин (хоккей, 200 баллов) – он единогласно выиграл редакционные и пользовательские выборы с большим отрывом.

На втором месте у редакции и пользователей Мария Шарапова (теннис, 198 баллов).

А вот третье место поделили Елена Исинбаева (легкая атлетика) и Андрей Аршавин (футбол) – у них по 194 балла. При равенстве очков – по сумме редакционного и пользовательского голосований – мы отдавали предпочтение тому спортсмену, который набрал больше голосов среди пользователей. Исинбаева там оказалась выше Аршавина (3-е место против 5-го).

Топ-10:

1. Александр Овечкин – 200 баллов

2. Мария Шарапова – 198

3. Елена Исинбаева – 194

4. Андрей Аршавин – 194

5. Евгений Плющенко – 188

6. Александр Большунов – 185

7. Игорь Акинфеев – 185

8. Александр Карелин – 185

9. Хабиб Нурмагомедов – 181

10. Марат Сафин – 180

💥 Всего авторы и пользователи выбрали более 1000 спортсменов. Больше всего голосов досталось фигуристам – 114 654 раза они фигурировали в пользовательских анкетах, 93 982 раза – хоккеисты, 92 028 раза – футболисты, 60 511 – теннисисты.

💥 5880 пользователей поставили на первое место Александра Овечкина, 1606 – Алину Загитову, 1537 – Андрея Аршавина, 1269 – Александра Карелина, 1253 – Александру Трусову, 1074 – Марию Шарапову, 1000 – Александра Большунова, 720 – Елену Исинбаеву, 710 – Евгению Медведеву, 670 – Игоря Акинфеева, 621 – Хабиба Нурмагомедова.

💥 70.77% пользователей включили Александра Овечкина в свои анкеты топ-100, 57.97% – Марию Шарапову, 55.90% – Елену Исинбаеву, 54.24% – Александра Большунова, 50.51% – Андрея Аршавина, 43.52% – Игоря Акинфеева, 42.72% – Хабиба Нурмагомедова и т.д.

Полные итоги голосования «100 лучших спортсменов в истории России»