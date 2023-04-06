Эдуард Латыпов: «Fan ID ввели из-за того, что болельщики часто дерутся. Раз человек проходит на стадион и есть его данные, вряд ли он будет обезьянничать»

Теги премьер-лига Россия сборная России Эдуард Латыпов Fan ID Биатлон

Биатлонист Эдуард Латыпов считает, что Fan ID ввели из-за частых драк болельщиков

– Как относишься к Fan ID?

– Не знаю, я редко хожу на футбол, но я делал себе Fan ID.

Я думаю, что это нормальная вещь, но, судя по всему, она не зашла, народ на стадионы не ходит. Наверное, стоит упростить получение карты болельщика, чтобы можно было получить свой паспорт по телефону в два клика.

На тот момент нельзя было сделать удаленно, я сам ходил в МФЦ, стоял в очереди – это так себе, поэтому люди ленятся. С точки зрения безопасности это хорошо, но с точки посещаемости – плохо.

– Fan ID нужно отменить?

– Не мне решать. Пусть власти думают, это их головная боль. У нас в биатлоне Fan ID не вводили. Нужно найти какой-то консенсус, чтобы болельщикам было удобно.

Но в любом случае карту болельщика сделали для безопасности – раз человек проходит на стадион и есть его данные, вряд ли он будет обезьянничать.

– Через некоторое время в биатлоне Fan ID возможен?

– Всякое может быть. Fan ID же ввели из-за того, что болельщики часто дерутся. Сомневаюсь, что на биатлоне кто-то будет драться, – сказал Латыпов.

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23 комментария

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barsik94
Ещё один тупенький, сколько ж вас развелось...
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Макс Y-O-Y
Ответ Kyancey
Напомните мне, пожалуйста, когда в последний раз на стадионах РПЛ были драки?! Пожалуйста, хватит врать людям в лицо, г-н Лапытов!
Он не врет. Он просто не знает. Тут вина журналиста, задал вопрос человеку который скорей всего не ходит на футбол
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makuvat
А к каким данным потенциального дебошира полиция ещё не имеет доступ без ФанАйди?
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MironSM84
Кто с кем ####ь дерётся?
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Moonwalker
StreetID ввели потому, что на улицах слишком часто дерутся. Если человек выходит на улицу, а все его данные есть у правоохранительных органов, он будет вести себя иначе...
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andplak
да я постоянно хожу на вираж ,дать кому нить в щи..футбол по боку..Латыпов реально идиот..?
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Эдвард Джеймс Кенуэй
В биатлоне не безопасно. Обколется мельдонием и будет по зрителям стрелять, а у ни у кого FAN id нету. Как потом доказывать, что это не обама стрелял
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Kyancey
Напомните мне, пожалуйста, когда в последний раз на стадионах РПЛ были драки?! Пожалуйста, хватит врать людям в лицо, г-н Лапытов!
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Афанасия
Ответ Bartez1986
Эдуард, ну ты ж адекватный парень. Зачем нести ересь? Кто и когда последний раз дрался на футболе у нас в стране?
Может в Самаре махач постоянно?)
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Мосгорсуд
Какие драки, Латыпов?!!!! Меньше Роднину слушай, и чаще на футбол ходить нужно было....уже давно драк нет
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kwinto88
Скажите пожалуйста, когда в последний раз была драка на трибунах среди фанатов ?? Я вот помню только старые Лужники сто лет назад
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Никул
В биатлоне ваще люди со стволами бегают, надо с этим, что-то делать
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spartak-v
Ответ Bartez1986
Эдуард, ну ты ж адекватный парень. Зачем нести ересь? Кто и когда последний раз дрался на футболе у нас в стране?
Только игроки в матче Зенит - Спартак. Да и то это кубок был)
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форест
Походу в депутаты метит.
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Ебздрогыч
Не знаю, я редко хожу на футбол.
Fan ID же ввели из-за того, что болельщики часто дерутся.

Когда все стояли в очереди за мозгами, Латыпов стоял в очереди за лыжами и винтовкой
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Roman_ello
Откуда они это берут? Кто так na$al в уши, что они на полном серьёзе до сих пор думают, что люди дерутся на стадике?! Лучше б дальше катался и стрелял под комментарии Губерниева
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BlackJet
Эдик беги
беги Эдик
не нужно тебе говорить
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форест
Последнюю драку на стадионе пусть вспомнит,умник.
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Мари Хуан
Этот эксперт как-то не убеждает, несите следующего
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Редко ходит на стадион, но знает что на стадионах дерутся. Что этот великий стрелок несёт? Лучше бы эстафеты не заваливал в Пекине, чем лизать этому фан-уйди
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Bartez1986
Эдуард, ну ты ж адекватный парень. Зачем нести ересь? Кто и когда последний раз дрался на футболе у нас в стране?
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Погладь быка
Это Россия, Эдик, так что все равно будут обезьянничать.
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ChefJhonnyMorgan
И зачем нужно мнение не компетентного человека о том, куда он даже не ходит?
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