Эдуард Латыпов: «Fan ID ввели из-за того, что болельщики часто дерутся. Раз человек проходит на стадион и есть его данные, вряд ли он будет обезьянничать»

Биатлонист Эдуард Латыпов считает, что Fan ID ввели из-за частых драк болельщиков

– Как относишься к Fan ID?

– Не знаю, я редко хожу на футбол, но я делал себе Fan ID.

Я думаю, что это нормальная вещь, но, судя по всему, она не зашла, народ на стадионы не ходит. Наверное, стоит упростить получение карты болельщика, чтобы можно было получить свой паспорт по телефону в два клика.

На тот момент нельзя было сделать удаленно, я сам ходил в МФЦ, стоял в очереди – это так себе, поэтому люди ленятся. С точки зрения безопасности это хорошо, но с точки посещаемости – плохо.

– Fan ID нужно отменить?

– Не мне решать. Пусть власти думают, это их головная боль. У нас в биатлоне Fan ID не вводили. Нужно найти какой-то консенсус, чтобы болельщикам было удобно.

Но в любом случае карту болельщика сделали для безопасности – раз человек проходит на стадион и есть его данные, вряд ли он будет обезьянничать.

– Через некоторое время в биатлоне Fan ID возможен?

– Всякое может быть. Fan ID же ввели из-за того, что болельщики часто дерутся. Сомневаюсь, что на биатлоне кто-то будет драться, – сказал .

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