«Челси» ведет переговоры с экс-тренером «Ривера» Гальярдо. Он дважды брал Кубок Либертадорес

Теги Челси премьер-лига Англия высшая лига Аргентина Ривер Плейт возможные трансферы Марсело Гальярдо Футбол

«Челси» может возглавить аргентинец Марсело Гальярдо

Лондонский клуб начал переговоры с бывшим тренером «Ривер Плейт», сообщает TyC Sports.

Гальярдо работал в аргентинской команде с 2014 по 2022 год.

Под его руководством клуб выигрывал чемпионат Аргентины, дважды – Кубок и Суперкубок страны, а также дважды становился победителем Кубка Либертадорес.

Стоит отметить, что «Челси» назначил Фрэнка Лэмпарда временным тренером до конца сезона. С Гальярдо обсуждается вариант назначения летом.

История Марсело Гальярдо: его бил Гальтье, вдохновлял Бьелса и хвалил Гвардиола  

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ashan Sorokin
Я бы тренера «Аль-Хиляля пригласил Диаса ,тип два раза подряд ЛЧ Азии брал ,если бы проводили бы сейчас кубок содружеств можно было назвать тренера из команды победителя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Мартиросян
Ответ Акира_1
Боэли в Фифу играл. Нашёл аргентинскую лигу и начал гуглить тренеров.
Вот вы сейчас шутите, а на деле это может быть правдой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rwpanda
У Боэли агония
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VladCory
давно охота на Гашардо в Европе посмотреть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ red hikkikomori
Интересно каким образом они на него вышли?)
Боэли в Фифу играл. Нашёл аргентинскую лигу и начал гуглить тренеров.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Голивец
Ответ red hikkikomori
Интересно каким образом они на него вышли?)
Он тренировал Энцо Фернандеса)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Интересно каким образом они на него вышли?)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Almaz KENZHEBEKOV
вот это уже лучше, единственный минус нет опыта работы в Европе
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий