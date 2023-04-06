«Челси» ведет переговоры с экс-тренером «Ривера» Гальярдо. Он дважды брал Кубок Либертадорес

«Челси» может возглавить аргентинец Марсело Гальярдо

Лондонский клуб начал переговоры с бывшим тренером « », сообщает TyC Sports.

Гальярдо работал в аргентинской команде с 2014 по 2022 год.

Под его руководством клуб выигрывал чемпионат Аргентины, дважды – Кубок и Суперкубок страны, а также дважды становился победителем Кубка Либертадорес.

Стоит отметить, что « » назначил Фрэнка Лэмпарда временным тренером до конца сезона. С Гальярдо обсуждается вариант назначения летом.

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