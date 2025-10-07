Тренер «Вильярреала» Марселино о матче с «Барсой» в Майами: «Если скажут, что мы должны играть там, мы будем играть. Футбол везде одинаков»
Марселино высказался об организации матча против «Барселоны» в США.
УЕФА ранее разрешил «Барселоне» и «Вильярреалу» провести игру Ла Лиги в Майами.
– Если нам скажут, что мы должны играть там, мы будем играть там.
– Матч в Майами нарушит ваши планы?
– Это хороший вопрос, на который я не могу ответить, пока не приобрету этот опыт, потому что для всех это что-то новое.
Но, думаю, футбол везде одинаков: в зависимости от времени года может быть жарче или холоднее.
Так что нам придется играть этот матч в таких условиях. Путешествие долгое, дольше обычного, но мы адаптируемся к требованиям, – сказал главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль.
Похоже, матчи «Барселоны» и «Милана» пройдут за рубежом. УЕФА не хотел, но разрешил
Как вам дерби?15263 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости