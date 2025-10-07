Тренер «Вильярреала» Марселино о матче с «Барсой» в Майами: «Если скажут, что мы должны играть там, мы будем играть. Футбол везде одинаков»

Марселино высказался об организации матча против «Барселоны» в США.

УЕФА ранее разрешил «Барселоне» и «Вильярреалу» провести игру Ла Лиги в Майами.

– Если нам скажут, что мы должны играть там, мы будем играть там.

– Матч в Майами нарушит ваши планы?

– Это хороший вопрос, на который я не могу ответить, пока не приобрету этот опыт, потому что для всех это что-то новое.

Но, думаю, футбол везде одинаков: в зависимости от времени года может быть жарче или холоднее.

Так что нам придется играть этот матч в таких условиях. Путешествие долгое, дольше обычного, но мы адаптируемся к требованиям, – сказал главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль.

