Будаков о воспитании: «Сейчас детям разрешают плакать, не скрывать эмоции. У нас было так: обидели – дай сдачи, если большие, то кирпичом»

Теги Локомотив Химки премьер-лига Россия Александр Будаков Кубань Футбол

Александр Будаков отметил различия в воспитании детей своего и нынешнего поколения

– Вы родом из Магнитогорска. Какое было воспитание?

– Сейчас в целом детей по-другому воспитывают. Разрешают им плакать, не скрывать эмоции. У нас не так было: обидели – дай сдачи! Обидели большие – кирпичом дай сдачи. Хотя в регионах, наверное, до сих пор так. Особенно в таких городах, как Магнитогорск.

– Учились как?

– Кстати, хорошо! Если бы я не уехал в интернат «Локомотива» – школу с золотой медалью бы закончил. До 9 класса на все пятерки учился, – сказал бывший вратарь «Кубани» и «Химок».

В марте Будаков перешел в «Родину Медиа» – медиафутбольный клуб Дмитрия Тарасова и Текилы.

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48 комментариев

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Melnikov1968
Вообще у Будакова очень ограниченное понятие о детской психологии. Раньше дети тоже плакали. А подавление эмоций ни к чему хорошему не приводит. Именно после таких зажимов со стороны родителей,взрослых,старших «товарищей» вырастают озлобленные личности с исковерканной психикой и решают свои проблемы с помощью кирпича,ножа и пистолета. Сразу видно, что у человека ноль образования. Зачем здесь это публиковать?
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Вечно в бане
Ответ Alexandr Tarakanoff
Та где вы все живёте, что вас везде побить и повалить пытаются? Я гопников то не видел уже лет 15.
Так чел из Омска, там по-другому не выжить)
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mold-cel
Ответ LaffyTaffy
Так в 90-е и в 2000-е никто не бежал писать заяву сразу же… сколько драк помню было в детстве, районы на районы, с арматурами, разбитыми лицами и зубами, и … ни одной заявы ни от кого не было.
прекрасное время было!
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Al561
Это разве воспитание? В древней Спарте слабеньких детей просто сбрасывали в пропасть))
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тот самый Кадрус
У нас у южан всегда так было и есть. Если по поводу горя или большого счастья плачешь, нормально но если тебя обидел кто и ты плачешь, то должен пойти и сдачи дать, а если не можешь этого сделать, перенеси как мужик, стоически. Лично я так и рос, с психикой всё в полном порядке, с чувством юмора, кстати, тоже ))
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Максим Викторович
Мужик должен быть мужиком, не показывать свою трусость. Один раз покажешь чувство страха, в другой раз мимо не пройдешь, зацепят, повалят, изобьют.
Та где вы все живёте, что вас везде побить и повалить пытаются? Я гопников то не видел уже лет 15.
+3
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Rezuan Bidzhiev
Ответ Roman
Да, да, мужчины не должны плакать, ты же мужик, ты все должен, терпи, ты обязан. Это уже классика
Как же радует, что с каждым новым поколением люди все намного адекватнее становятся в этом вопросе
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Максим Викторович
Мужик должен быть мужиком, не показывать свою трусость. Один раз покажешь чувство страха, в другой раз мимо не пройдешь, зацепят, повалят, изобьют.
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Evgeniy Bozylev
Ну так воспитывай своих детей как хочешь, кто мешает. Сейчас, раньше. Балабол какой-то. Видать во дворе часто выхватывал, щас на интервью компенсирует))
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SkSK
Ответ dmitry.tchidakin
Раньше воспитывали мужчин. А сейчас законопослушных мальчиков-колокольчиков, которые слушаются маму до 30 лет
Так это в основном "заслуга" самих родителей. это от них идёт гиперопека, что те же учителя боятся уже слово лишнее ребенку сказать. прибегут мамаши и устроят ад учителю. таким образом разрушается важнейший этап социальной адаптации человека
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Жиртрес
Ответ sintenced
Вот и выросло целое поколение таких Будаков
И слава богу, а не поколение гомиков
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Жиртрес
Ответ Roman
Да, да, мужчины не должны плакать, ты же мужик, ты все должен, терпи, ты обязан. Это уже классика
Но ты можешь поплакать😂
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Вечно в бане
Ответ dmitry.tchidakin
Раньше воспитывали мужчин. А сейчас законопослушных мальчиков-колокольчиков, которые слушаются маму до 30 лет
Много всякой фигни на спортсе читал, но чтобы слово «законопослушный» в негативном контексте употребляли, это сильно.
Какой масти будешь?
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Nerazzurri-88
А надо посередине где-то курс держать)
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estoico
все ровесники из моего детства, которые действовали по-будаковски померли, сидят, либо спились.
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андрэ
я малому (4года) говорю мужчины не плачут, мужчины огорчаются)
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Atsuktuvas
Кирпич выростая становится кувалдой.
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LaffyTaffy
Ответ лицемерный гнус
Тогда, раз Будаков не судим, значит сдачи никому не давал)
Так в 90-е и в 2000-е никто не бежал писать заяву сразу же… сколько драк помню было в детстве, районы на районы, с арматурами, разбитыми лицами и зубами, и … ни одной заявы ни от кого не было.
+3
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Alex1104
Ответ Gustav Forsberg
срочно вернуть Домострой в каждый дом и школу
А крайности обязательно?
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BolxoB
Ответ dmitry.tchidakin
Раньше воспитывали мужчин. А сейчас законопослушных мальчиков-колокольчиков, которые слушаются маму до 30 лет
срочно покиньте пещеру
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0mertas626
Ответ dmitry.tchidakin
Сейчас тебя местные геи заминусят
вы тоже хотите внимания?
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dmitry.tchidakin
Ответ Адександр Беляев
ду уж лучше Будаковы чем такие гамазеки вазелиновые вроде вас шелупони
Сейчас тебя местные геи заминусят
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0mertas626
Ответ dmitry.tchidakin
Будущий
и как там, в будущем?
+2
0
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SGS55
Ответ Нурбол Жумаскалиев
да, а вот еще раньше было еще лучше! и чем раньше тем лучше! в гулаге пахали! бамы строили! крепостными были! в пещерах жили и с медведями дрались за малину! но не плакали! не то что нынче
Вот-вот. Забалоболить - это нынешнее "всё"... Что про рабов на пирамидах не вспомнил?
+1
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Gustav Forsberg
Ответ dmitry.tchidakin
Раньше воспитывали мужчин. А сейчас законопослушных мальчиков-колокольчиков, которые слушаются маму до 30 лет
срочно вернуть Домострой в каждый дом и школу
+12
-2
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