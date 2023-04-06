Будаков о воспитании: «Сейчас детям разрешают плакать, не скрывать эмоции. У нас было так: обидели – дай сдачи, если большие, то кирпичом»
Александр Будаков отметил различия в воспитании детей своего и нынешнего поколения
– Вы родом из Магнитогорска. Какое было воспитание?
– Сейчас в целом детей по-другому воспитывают. Разрешают им плакать, не скрывать эмоции. У нас не так было: обидели – дай сдачи! Обидели большие – кирпичом дай сдачи. Хотя в регионах, наверное, до сих пор так. Особенно в таких городах, как Магнитогорск.
– Учились как?
– Кстати, хорошо! Если бы я не уехал в интернат «Локомотива» – школу с золотой медалью бы закончил. До 9 класса на все пятерки учился, – сказал бывший вратарь «Кубани» и «Химок».
В марте Будаков перешел в «Родину Медиа» – медиафутбольный клуб Дмитрия Тарасова и Текилы.
Какой масти будешь?