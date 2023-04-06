Аргентина возглавила рейтинг ФИФА, Франция – 2-я, Бразилия – 3-я, Россия – 37-я

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Сборная Аргентины возглавила рейтинг ФИФА

Южноамериканская команда вышла на первое место в обновленном списке – впервые с 2017 года.

На второе место поднялась сборная Франции, сборная Бразилии опустилась с первого места на третье.

Сборная России осталась на 37-м месте.

Рейтинг сборных ФИФА:

1. Аргентина

2. Франция 

3. Бразилия

4. Бельгия

5. Англия

6. Нидерланды

7. Хорватия

8. Италия

9. Португалия

10. Испания

...

37. Россия.

Полный рейтинг можно изучить на сайте ФИФА.

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109 комментариев

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Александр Кудрявцев
Ответ Александр Суходолов
Ниже наших вроде-бы Чехия. И то очков одинаково
Наши на 37 и 1495.53 а Чехия на 38 и 1495.03 какие-то доли сотых
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Александр Суходолов
Ответ & Co1366
А где Германия? Ещё ниже наших?
Ниже наших вроде-бы Чехия. И то очков одинаково
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Владимир Молявин
Ладно хоть на 37-ой позиции остались.
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Ростовский
Ответ Александр Игоревич
Речь то не об этом. Сборная сколько не играла. А очки получили не играя
Нет, когда не играла, тогда не получали.
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А.Э.РАСИМ
Ответ 100 тысяч кэшем Аренаса
Какой ещё Озил? А лучший форвард в истории ЧМ Клозе? А Мюллер, который был хорош последние 3-4 ЧМ? А Лам, Хуммельс, Нойер, Киммих, да даже Боатенг, Горетцка, Сане, Гнабри, сейчас Мусиала и куча молодых дарований. А уж если брать 15 лет...Швайнштайгер и Баллак - это, по вашему, "пенсия"???
Я о чем писал? О потере лица.
Вот немецкий футбол:
Вы сами назвали их.
Мусиала, Гнабри, Боатенг....
Отличная немецкая команда.На пенсию.
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А.Э.РАСИМ
Ответ 100 тысяч кэшем Аренаса
Какой ещё Озил? А лучший форвард в истории ЧМ Клозе? А Мюллер, который был хорош последние 3-4 ЧМ? А Лам, Хуммельс, Нойер, Киммих, да даже Боатенг, Горетцка, Сане, Гнабри, сейчас Мусиала и куча молодых дарований. А уж если брать 15 лет...Швайнштайгер и Баллак - это, по вашему, "пенсия"???
Да.
Причем не "немецкая".
Я же сказал, закончился.
Ожил был лидером, Мюллер помогал.
Мы тоже смотрели.
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Александр Игоревич
Ответ Ростовский
И сейчас даёт. За ничью с Ираном и победой над Ираком заработали очки в рейтинг.
Речь то не об этом. Сборная сколько не играла. А очки получили не играя
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Александр Игоревич
Ответ & Co1366
А где Германия? Ещё ниже наших?
Как где Германия. Она на 14 месте если что
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Hojamyrat Omarov
Ответ Барсик Юрана
Ты ничего не понимаешь, просто Месси все матчи выигрывал за счёт судьей...
До сих пор не признали что он стал чм мира) финал чм франция хуже играла ! Не справедливо так говорить
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goshforever
Ответ Balt
Ну, это просто соперники нерейтинговые. )
За победу над Ираном нормальное количество очков дали бы. Но сборной России было до победы далековато.

На ничейках с Узбекистаном и Таджикистаном очки потеряли, кстати.
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goshforever
Ответ Александр Кудрявцев
Когда в первом турнире играли то наши поднялись на две позиции, после победы над Турцией и после ничьей с Швецией
Там по очкам было близко. Ну и команды более высокорейтинговые, чем условный Ирак или Белоруссия.

На очки надо смотреть в первую очередь, а не на позиции.
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Balt
Ответ goshforever
10 февраля 2022 года было 35 место)
Ну, это просто соперники нерейтинговые. )
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100 тысяч кэшем Аренаса
Ответ А.Э.РАСИМ
Считаю, сборная Германии ушла на "пенсию" лет этак на 15. Уход от немецкой модели игры сильно пошатнула команду. Нет "суровой реальности", игроки, большинство не немцы, и это приводит к тому, что маншафт стал похож на сборную Австрии, немного Швейцарии и чуточку Польши. Эпоха великих немецких машин на основе игры с явным лидером в центре, плюс мощнейший форвард впереди, ушла. Нет ни Руммениге, ни Эффенберга, нет Мёллерв, Хесслера, нет Швайнштайгера. Последним лидером был не немец, а турок, Озил.Немцы закончились. Что касается форвардов..... Ох...выбирайте сами, их много? Нет уже Клинсманнов, Феллеров.Нет даже Бирхоффов. Конкурентами Аргентины будут Франция, она уже всегда будет конкурентом всего, Африка не даст угаснуть, Бразилия, и если найдут форвардов, Испания. И всё.
Какой ещё Озил? А лучший форвард в истории ЧМ Клозе? А Мюллер, который был хорош последние 3-4 ЧМ? А Лам, Хуммельс, Нойер, Киммих, да даже Боатенг, Горетцка, Сане, Гнабри, сейчас Мусиала и куча молодых дарований. А уж если брать 15 лет...Швайнштайгер и Баллак - это, по вашему, "пенсия"???
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Ростовский
Ответ Александр Суходолов
В том году очки давала фифа. Как ни странно
И сейчас даёт. За ничью с Ираном и победой над Ираком заработали очки в рейтинг.
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Александр Игоревич
Ответ Ростовский
Написали же выше, что были на 33 месте, а теперь на 38. То есть наврал.
Не 38 А 37 место
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Александр Суходолов
Ответ Ростовский
Написали же выше, что были на 33 месте, а теперь на 38. То есть наврал.
В том году очки давала фифа. Как ни странно
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Александр Кудрявцев
Ответ goshforever
Лига наций - это фактически товарняки, которым добавили структуры и медийности. И в которых чаще соперники близкого уровня встречаются. Казахстан осенью проиграл 0-3 Азербайджану, 0-2 Узбекистану и 1-2 ОАЭ. Сейчас выиграл 1 игру у Дании, но проиграл Словении. С чего Казахстану наверх-то лететь? В последних 5 играх 1 победа, 4 поражения. Посмотрел из-за диалога в ветке выше. Попыхтят и обгонят пикирующих белорусов, наверно. К концу года. Если все будет хорошо.
Когда в первом турнире играли то наши поднялись на две позиции, после победы над Турцией и после ничьей с Швецией
+2
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+2
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Ростовский
Ответ Александр Кудрявцев
А что не правы что ль 🤔🤔🤔🤔
Написали же выше, что были на 33 месте, а теперь на 38. То есть наврал.
0
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Am1rzhan1esna Taubaldy
без уважения снова же
0
-1
-1
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Александр Кудрявцев
Ответ Барсик Юрана
Фанатики Кринжа приложили свою руку
Ну в этом деле только Дзюба мастер
+2
0
+2
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Александр Кудрявцев
Ответ Ростовский
Не ври
А что не правы что ль 🤔🤔🤔🤔
+3
0
+3
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Александр Кудрявцев
Ответ Cruel Snake
Слушайте, у нас не выступая позиция лучше, чем когда мы играем
Ой и не говорите 👍👍👍
+2
0
+2
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Александр Кудрявцев
Ответ Каба
6 октября 2022 Россия была на 33-ой строчке.
Ну там вроде дали 1433 рейтинговых очка. Если не ошибаюсь
+2
0
+2
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Oleg
Ответ Am1rzhan1esna Taubaldy
фанат Клозе и Мюллера
А чего такие устойчивые комплексы к Месси?)))
+1
0
+1
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Am1rzhan1esna Taubaldy
Ответ Oleg
Фанат бездаря из аль насры что ли?)
никакого уважения!
0
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