Аргентина возглавила рейтинг ФИФА, Франция – 2-я, Бразилия – 3-я, Россия – 37-я
Сборная Аргентины возглавила рейтинг ФИФА
Южноамериканская команда вышла на первое место в обновленном списке – впервые с 2017 года.
На второе место поднялась сборная Франции, сборная Бразилии опустилась с первого места на третье.
Сборная России осталась на 37-м месте.
Рейтинг сборных ФИФА:
1. Аргентина
2. Франция
3. Бразилия
4. Бельгия
5. Англия
6. Нидерланды
7. Хорватия
8. Италия
9. Португалия
10. Испания
...
37. Россия.
Полный рейтинг можно изучить на сайте ФИФА.
Вот немецкий футбол:
Вы сами назвали их.
Мусиала, Гнабри, Боатенг....
Отличная немецкая команда.На пенсию.
Причем не "немецкая".
Я же сказал, закончился.
Ожил был лидером, Мюллер помогал.
Мы тоже смотрели.
На ничейках с Узбекистаном и Таджикистаном очки потеряли, кстати.
На очки надо смотреть в первую очередь, а не на позиции.