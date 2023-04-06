Сборная Аргентины возглавила рейтинг ФИФА

Южноамериканская команда вышла на первое место в обновленном списке – впервые с 2017 года.

На второе место поднялась сборная , сборная опустилась с первого места на третье.

осталась на 37-м месте.

Рейтинг сборных ФИФА:

1. Аргентина

2. Франция

3. Бразилия

4. Бельгия

5. Англия

6. Нидерланды

7. Хорватия

8. Италия

9. Португалия

10. Испания

...

37. Россия.

Полный рейтинг можно изучить на сайте ФИФА.