Кейн хочет взять «Золотой мяч»: «Это командный трофей, который выигрывает лучший игрок команды, то есть победитель ЛЧ или ЧМ»

Харри Кейн выразил желание выиграть «Золотой мяч».

Нападающий «Баварии» забил 11 голов и сделал 3 передачи в 6 матчах нынешнего сезона Бундеслиги.

«Я бы очень хотел выиграть «Золотой мяч ».

По сути, это командный трофей, который выигрывает лучший игрок команды, то есть победитель Лиги чемпионов или чемпионата мира.

Это было бы результатом совместных выдающихся достижений как в индивидуальном, так и в командном плане. Это был бы практически идеальный сезон», – сказал Харри Кейн .