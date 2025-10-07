  • Спортс
  • Новый гендир «Спартака», Станкович остается, Каннаваро в Узбекистане, «Барса» и «Милан» сыграют за границей, Макдэвид продлил контракт, скандал с Невиллом и другие новости
11

1. Бывший вице-президент «Газпромбанка» Сергей Некрасов назначен генеральным директором «Спартака».

2. Деян Станкович остается главным главным тренером красно-белых. Несмотря на слухи об отставке, по итогам заседания совета директоров было принято не увольнять серба, хотя в клубе понимают, что это необходимо. Владимир Быстров считает, что Станкович только мешает «Спартаку», Александр Мостовой наоборот уверен, что тренера нужно оставить.

3. Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана и повезет команду на ЧМ-2026.

4. УЕФА «с неохотой» разрешил «Барселоне» и «Милану» провести матчи в США и Австралии. Чеферин призвал не рассматривать это как прецедент. А ФИФА вряд ли сможет запретить.

5. Коннор Макдэвид продлил контракт с «Эдмонтоном» на 2 года, кэпхит – 12,5 млн долларов. Да, лучший игрок мира не повысил зарплату ни на цент. Цель – «вернуть Кубок Стэнли болельщикам».

6. Гари Невилл осудил кампанию по развешиванию флагов Англии и Великобритании на фонарных столбах. Sky, несмотря на свои правила, легенду «МЮ» наказывать не будет. От политиков экс-футболист получил как критику, так и поддержку.

7. Даниил Медведев вышел в четвертый круг «Мастерса» в Шанхае и сыграет с Лернером Тьеном на втором турнире подряд. Александр Зверев уступил Артуру Риндеркнешу. Все результаты – здесь.

Диана Шнайдер в первом круге в Ухане проиграла Катерине Синяковой.

8. В КХЛ СКА проиграл «Локомотиву» – четвертое поражение подряд (по мнению Игоря Ларионова – незаслуженное). Минское «Динамо» победило «Трактор», Дмитрий Квартальнов стал первым тренером с 600 победами в лиге, Вадим Шипачев провел 900-й матч в регулярках. Остальные результаты – здесь.

9. У Александра Соболева выявлено 44 штрафа за нарушения ПДД на «Гелендвагене» за год.

10. Дональд Трамп объявил, что UFC проведет бой на территории Белого дома в его день рождения – 14 июня.

11. Хоккеисты Александр Никишин и Павел Порядин попали в базу «Миротворца».

12. Экс-глава набсовета РУСАДА Ивлев стал председателем совета директоров «Динамо» вместо Гафина.

13. Президент медиабаскетбольного клуба Sky Club, рэпер Macan пройдет срочную службу в армии.

Цитаты дня

Мать Карпина о школе: «Две девчонки подрались из-за него, потаскали друг друга за волосы. Я у классной руководительницы спрашиваю: «А меня почему вызвали? Валерка-то мой не участвовал»

Тренер «Кайрата» о том, что вратарь Калмурза получил машину после «Реала»: «Если хотите поддержать – дарите клубу автобус или микроавтобус. Неправильно выделять одного, это командный спорт»

Силкин о Карпине: «Самый перехваленный тренер, по результатам за 15 лет ничего. На «Динамо» больно смотреть, пропустить 5 – никуда не годится, такое только в хоккее можно представить»

Дмитрий Воробьев: «Это супер, что «Локомотив» называют новой народной командой. Нас почти вся Россия поддерживает»

Шнякин про Сперцяна и Ндонга: «Какой расизм? Тестостероновые мужики бьются. Терпи, это входит в стоимость билета, тебя будут провоцировать, ты приехал в чужую лигу»

утренний дайджест
