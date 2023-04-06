Александр Емельяненко задержал вылет самолета Екатеринбург-Москва. Он был пьян и матерился

Александр Емельяненко задержал вылет рейса Екатеринбург-Москва. Об этом сообщила блогер Анна Данилова, летевшая тем же самолетом, что и спортсмен, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

«Это был рейс «Уральских авиалиний». Есть переход, когда вы идете из зала ожидания к автобусу. Я иду по лестнице и слышу, охранник спрашивает: «Мужчина, а что вы там делали? Я только что видел, как вы справили тут нужду». Я сначала даже не поняла, кто это, потому что в боксе не разбираюсь.

Пока ждали сотрудников полиции, все стояли в автобусе с открытыми дверьми и слушали эту разборку. Ему говорит охранник: «Вы там написали, так нельзя. Сейчас вы заплатите штраф». А он отвечает ему: «Иди ты на ***, я тебя сейчас [побью]» и заходит в автобус», – рассказала девушка.

На место был вызван наряд полиции, но боец не был задержан.

«Пришли сотрудники полиции, вывели его из автобуса. Началась какая-то милая беседа, они проверили документы и начали с ним фотографироваться, а после фотосессии отпустили. Я в шоке: боксер нахулиганил, а полиция с ним фоткается. В 19:00 должны были вылететь, но задержали нас. 20 минут стояли в автобусе, мерзли.

Видно, что он был очень пьяный. Тяжело ходил. Мне его даже жалко – он еле ходит, как зомби, и такой запах перегара! Но надо отдать должное, в самолете он вел себя очень прилично. Как только самолет взлетел, он пошел просить алкоголь, но экипаж отказал. Никто его не видел, не слышал, зато со всеми фотографировался. Я тоже сфотографировалась – чем я хуже полицейских?» – добавила Анна.

«Мы же не будем за ним ходить и следить, чтобы он не пил». Чемпион Bellator Немков – о возможном приглашении Александра Емельяненко в команду Федора