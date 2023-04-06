Александр Емельяненко задержал вылет самолета Екатеринбург-Москва. Он был пьян и матерился

Теги Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко задержал вылет рейса Екатеринбург-Москва. Об этом сообщила блогер Анна Данилова, летевшая тем же самолетом, что и спортсмен, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

«Это был рейс «Уральских авиалиний». Есть переход, когда вы идете из зала ожидания к автобусу. Я иду по лестнице и слышу, охранник спрашивает: «Мужчина, а что вы там делали? Я только что видел, как вы справили тут нужду». Я сначала даже не поняла, кто это, потому что в боксе не разбираюсь.

Пока ждали сотрудников полиции, все стояли в автобусе с открытыми дверьми и слушали эту разборку. Ему говорит охранник: «Вы там написали, так нельзя. Сейчас вы заплатите штраф». А он отвечает ему: «Иди ты на ***, я тебя сейчас [побью]» и заходит в автобус», – рассказала девушка.

На место был вызван наряд полиции, но боец не был задержан.

«Пришли сотрудники полиции, вывели его из автобуса. Началась какая-то милая беседа, они проверили документы и начали с ним фотографироваться, а после фотосессии отпустили. Я в шоке: боксер нахулиганил, а полиция с ним фоткается. В 19:00 должны были вылететь, но задержали нас. 20 минут стояли в автобусе, мерзли.

Видно, что он был очень пьяный. Тяжело ходил. Мне его даже жалко – он еле ходит, как зомби, и такой запах перегара! Но надо отдать должное, в самолете он вел себя очень прилично. Как только самолет взлетел, он пошел просить алкоголь, но экипаж отказал. Никто его не видел, не слышал, зато со всеми фотографировался. Я тоже сфотографировалась – чем я хуже полицейских?» – добавила Анна.

 «Мы же не будем за ним ходить и следить, чтобы он не пил». Чемпион Bellator Немков – о возможном приглашении Александра Емельяненко в команду Федора

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Викторович
Говорил на Дацика, что тот любит выпить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psa.1207
https://youtu.be/3-ffM1tUrrg
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dragon10
Ответ Виктор Войнов
Ну не насрал же ))
Не далёк тот день
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Асанов
Санька номера выдает ...😱.но уже ничему не удивляешься....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Ivanov
На Донбасс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Renki
"Полететь по белому свету, став одним движением ветра!" - напевал Саша, весело крутя штурвал...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валентин Соловьев
хорошо быть сашею , где хочу попысаю...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergeev55
Будем ждать смешной номер Уральских пельменей на эту тему!!! Ха-ха-ха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
karlsson27
Даже писающий Саня выглядит получше губошлепа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dragon10
Ответ Иван Ларин
ох уж эти губки я думал мода все таки немного прошла на это все ...
Мода то прошла, но не вырезать же их утконосам)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmket
Ответ Дмитрий Одерий
Зеленую)
Синюю!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
свободу попугаю
герой нашего времени
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lightrip
Чувак попал во временную петлю, день Санька, пожалейте человека
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жучил Впопеску
Даже не знаю, кто на фото вызывает больший рвотный рефлекс - пьяный Санек или типичная тп с губищами ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mbest77
Никогда такого не было, и вот опять
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimitrii36
он хоть руки вымыл перед фотосессией
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OnTuMyC
пьяница и утконос - какое эпичное фото вышло.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
трович
Кто из них 41-летний мужик, потасканный жизнью?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deng777
Как говорил мой бухой батя : "Видишь пьяный - отойди!"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hakuna Matata!
Ответ Дмитрий Одерий
Зеленую)
🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Берни Парент
Я тоже сфотографировалась – чем я хуже полицейских?» – добавила Анна. И ведь сдаётся мне, что подобный типаж не статистическая погрешность. Что же до помочившегося субъекта, то удивляет одно, как его не включили в список голосования на лучшего спортсмена России. По итогам мог бы и среди лидеров оказаться.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ne ravnodushen
Очередная уточка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
очередное дно пробито
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAMIK
Саня выглядел не хуже Анны...как можно себя так уродовать, да это тебе Анна
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rojo Crio
Гениальная логика "Я в шоке: боксер нахулиганил, а полиция с ним фоткается. Я тоже сфотографировалась – чем я хуже полицейских?".
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий