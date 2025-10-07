  • Спортс
19

Глава «Динамо» Ивлев: «5 мячей от «Локомотива» – тревожный сигнал к тому, что надо больше выстраивать оборону. Топ-клубу уровня РПЛ необходима стабильность результатов»

Александр Ивлев выделил проблемы «Динамо» при игре в обороне.

Функционер ранее стал председателем совета директоров клуба, заменив Дмитрия Гафина.

– Матч с «Локомотивом» получился огненным, но результат и пять пропущенных мячей – не то, что радует динамовских болельщиков. Как вам игра?

– Матч с «Локомотивом» получился действительно очень интересным, но, к сожалению, результат огорчил всех динамовских болельщиков.

На самом деле проблемы в обороне очевидны.

Те пять мячей, которые мы получили, – это очередной тревожный сигнал к тому, что всему клубу надо больше работать над выстраиванием достойной линии обороны у команды.

– Какая задача стоит перед командой в этом сезоне? Будет ли она пересмотрена в связи с изменениями в руководстве? При назначении Карпина от него самого и от Дмитрия Гафина звучала фраза про цель – трофей.

– Сейчас у меня идет процесс ознакомления с тем, каким образом организована работа внутри клуба.

Несмотря на то, что я являюсь членом Консультативного совета, многие вещи, которые происходят внутри, требуют дополнительного изучения с моей стороны.

Если посмотреть на предыдущие игры «Динамо» в этом сезоне, мы видели, что временами у нас получалась игра. Но были и заметные разочарования.

И действительно, появляются точки, где мы должны конкретно менять свои подходы и улучшать игру.

В конечном итоге наша главная задача – создать реальный клуб-лидер, который будет радовать нас всех хорошей, качественной и, что важно, стабильной игрой.

Эмоциональные позитивные всплески – это, конечно, замечательно, но топ-клубу уровня РПЛ необходима стабильность результатов.

И тогда мы сможем говорить о том, что как лидирующий клуб российского футбола мы способны претендовать на трофеи, – сказал Александр Ивлев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
