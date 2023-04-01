Мбаппе хочет в «Реал», Медведев в финале, Кузьменко не надел радужный свитер, зарплата Азара и другие новости

1. «Спартак» может продать Мозеса, Бальде, Николсона и других легионеров, купить хотят двух защитников и опорника. Бюджет клуба – 130-135 млн евро на 2023 год, «Лукойл» не стал уменьшать вложения, как планировал Федун.

2. Даниил Медведев прошел Карена Хачанова в полуфинале «Мастерса» в Майами, а за трофей сыграет с Янником Синнером. У девушек Елена Рыбакина сыграет в финале с Петрой Квитовой.

3. Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко отказался надевать радужный свитер на раскатку перед матчем НХЛ после консультации с семьей.

4. Украинские спортсмены не будут участвовать в отборочных олимпийских соревнованиях с участием россиян.

5. НХЛ. Два очка Владислава Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Детройт» (6:2). Другие результаты – здесь.

6. Трансферы. Мбаппе сообщил «Реалу» о желании играть за клуб с 2024-го, «Мадрид» готов подписать его бесплатно. «Барса» ожидает, что Месси может вернуться в клуб летом, Хави уже думает, как использовать Лео. Но «ПСЖ» готов повысить Месси зарплату и продлить контракт на срок больше года, чтобы удержать его, этого хочет эмир Катара.

7. Судьям во Франции запретили делать паузы в матчах в Рамадан, пригрозив наказанием. Остановки практикуются, чтобы игроки-мусульмане, соблюдающие пост, могли прервать голодание.

8. Написали, что Романа Костомарова могут перевезти в клинику Германии для протезирования. Жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Оксана Домнина опровергла эту информацию.

9. НБА. «Мемфис» был сильнее «Клипперс», 38+17 от Дэвиса помогли «Лейкерс» в гостях победить «Миннесоту». Остальные результаты – здесь.

10. Дикие новости. Чемпиона мира 2022 года в составе Аргентины Монтьеля обвинили в групповом изнасиловании модели в 2019-м у него дома. В Бельгии футболист пробил стену спортзала на «Мерседесе», на скорости 200 км/ч вылетев с дороги, дети занимались там незадолго до происшествия. Фанат, бросивший банан в Вендела, оштрафован на 5 тысяч рублей (с запретом на посещение официальных спортивных мероприятий на 1 год), «Волге» ранее присудили штраф в 500 тысяч.

11. Ассоциация национальных олимпийских комитетов поддержала позицию МОК по допуску россиян. Этап Кубка мира по фехтованию во Франции отменен из-за невозможности организаторов принять российских спортсменов.

12. Стартовал плей-офф Единой лиги ВТБ. ЦСКА разгромил «Автодор» в первом матче 1/4 финала, «Нижний Новгород» уступил «Локомотив-Кубань».

13. Эден Азар, сыгравший 3 неполных матча в этом сезоне, получает больше всех в Ла Лиге – 2,25 млн евро в месяц до налогов. Левандовски – 2-й, Бускетс – 3-й.

14. Дацик проиграл Джонсону, Шульский победил Сузарта и другие результаты турнира бойцовского клуба «РЕН ТВ».

Цитаты дня:

Валуев о пиве на стадионах: «Я против. Давайте заодно и покурим. А потом всплескиваем руками за распоясавшихся граждан с пивными животами, бесплодных лет с 25»

Александр Жулин: «Оформил Fan ID без проблем. Фанаты зря уперлись – процедура очень быстрая. Все к этому придут, уже ничего не сделаешь, надо оформить – и все!»

Василий Уткин: «Уровень комментариев на Оkkо на порядок выше, чем на «Матче», где есть несколько топов, но регулярно попадаешь на какофонично стрекочущую #####»

Фернандо Алонсо о доминировании «Ред Булл»: «У Хэмилтона короткая память, стареет. Рекордсмен по поулам проигрывает Расселлу – машина показывает его недостатки»

Газзаев о России: «Благодаря Путину многое изменилось за 25 лет. Если мы за 20 лет подняли страну на такой уровень, то что будет еще через 20?»

Судья Кукуян о Сочи: «До Игр-2014 и после – два разных города. Жизнь и цены стали московские, а зарплаты остались среднероссийские»

Александр Лукашенко: «Не хотите, чтобы мы выступали под флагом своим – потерпим. Мы это выдержим, это надо пережить. Не парьтесь»

Тихонов о критериях МОК: «Никакие условия не принимать, только если будет решение президента и правительства ехать без флага и гимна»

Газзаев о распаде СССР: «Величайшая катастрофа XX века. Как можно было развалить такую мощную империю?»

«Блевотина. «Адмирал» предложил блевотинский хоккей». Защитник «Салавата» Панин о серии плей-офф КХЛ