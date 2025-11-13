Молдова – Италия. Тонали и Скамакка в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
Сборная Италии на выезде сыграет с командой Молдовы в отборе на ЧМ-2026.
Игра пройдет на стадионе «Зимбру» в Кишиневе.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.
В прямом эфире встречу покажет Okko.
Квалификация ЧМ. 9 тур
13 ноября 19:45, стадион Зимбру
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?31405 голосов
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости