Молдова – Италия. Тонали и Скамакка в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:45

Сборная Италии на выезде сыграет с командой Молдовы в отборе на ЧМ-2026.

Игра пройдет на стадионе «Зимбру» в Кишиневе.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет Okko.

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?31405 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoсборная Молдовы по футболу
logoСборная Италии по футболу
logoКвалификация ЧМ
