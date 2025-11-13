«ПСЖ» разрешил Сафонову провести в России несколько дней после матча сборной
«ПСЖ» разрешил Матвею Сафонову провести несколько дней в России.
«ПСЖ» разрешил Матвею Сафонову остаться в России на несколько дней. Ранее вратарь принял участие в матче сборной России и Перу (1:1) в BetBoom товарищеском матче на «Газпром Арене».
На 82-й минуте форвард перуанцев Алекс Валера сравнял счет встречи дальним ударом с трети поля в правый от Сафонова угол – российский вратарь не смог как следует оттолкнуться во время прыжка, задел мяч, но не смог отбить.
«Пари Сен-Жермен» разрешил голкиперу провести несколько дней в России – вместе с семьей и четырехлетней дочерью, которая живет в России.
Сообщается, что после короткого отдыха Сафонов вернется в Париж, где начнет подготовку к матчу Лиги 1 против «Гавра», который состоится 22 ноября.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Le Parisien
