«ПСЖ» разрешил Сафонову провести в России несколько дней после матча сборной

«ПСЖ» разрешил Матвею Сафонову провести несколько дней в России.

«ПСЖ» разрешил Матвею Сафонову остаться в России на несколько дней. Ранее вратарь принял участие в матче сборной России и Перу (1:1) в BetBoom товарищеском матче на «Газпром Арене».

На 82-й минуте форвард перуанцев Алекс Валера сравнял счет встречи дальним ударом с трети поля в правый от Сафонова угол – российский вратарь не смог как следует оттолкнуться во время прыжка, задел мяч, но не смог отбить.

«Пари Сен-Жермен » разрешил голкиперу провести несколько дней в России – вместе с семьей и четырехлетней дочерью, которая живет в России.

Сообщается, что после короткого отдыха Сафонов вернется в Париж, где начнет подготовку к матчу Лиги 1 против «Гавра », который состоится 22 ноября.