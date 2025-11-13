25-летний Холанд забил 52-й и 53-й голы за Норвегию – дубль Эстонии в отборе ЧМ
Эрлинг Холанд забил 52-й и 53-й гол за сборную Норвегии.
Эрлинг Холанд вновь отметился голами за сборную Норвегии.
25-летний форвард сделал дубль, отличившись на 56-й и 61-й минутах матча с Эстонией (4:1, второй тайм) в отборе на ЧМ-2026.
Это 52-й и 53-й голы футболиста за национальную команду.
Норвежец проводит 47-й матч за норвежцев. Холанд – лучший бомбардир сборной Норвегии.
С полной статистикой Эрлинга можно ознакомиться здесь.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?33268 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости