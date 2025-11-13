25-летний Холанд забил 52-й и 53-й голы за Норвегию – дубль Эстонии в отборе ЧМ

Эрлинг Холанд забил 52-й и 53-й гол за сборную Норвегии.

Эрлинг Холанд вновь отметился голами за сборную Норвегии.

25-летний форвард сделал дубль, отличившись на 56-й и 61-й минутах матча с Эстонией (4:1, второй тайм) в отборе на ЧМ-2026.

Это 52-й и 53-й голы футболиста за национальную команду.

Норвежец проводит 47-й матч за норвежцев. Холанд – лучший бомбардир сборной Норвегии.

С полной статистикой Эрлинга можно ознакомиться здесь .