PFA против потолка расходов в АПЛ: «В футболе есть тенденция считать, что мы стоим выше закона, но нельзя искусственно ограничивать чью-то способность зарабатывать на жизнь»

Профсоюз английских игроков выступил против потолка расходов в АПЛ.

В случае введения потолка расходов в АПЛ лигу может ждать судебная тяжба.

Глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии Махета Моланго заявил, что некоторые клубы могут подать на Премьер-лигу в суд, если на следующей неделе будут принято решение изменить финансовые правила. При новом регламенте команды смогут тратить на трансферы, зарплаты и услуги агентов не больше суммы, в пять раз превышающей доходы последнего клуба в таблице от телетрансляций и призовые.

Моланго отметил, что профсоюз не согласен с такой системой.

«В футболе есть тенденция считать, будто мы стоим выше закона, но футбол не выше закона, и, к сожалению, реальность такова, что нельзя искусственно ограничивать чью-то способность зарабатывать на жизнь.

Лига и сама знает, что еще до того, как PFA это сделает, найдутся клубы, которые тоже подвергнут эту меру юридическому оспариванию, – и в итоге выиграют только юристы.

Есть способы договориться о финансовой устойчивости, но это нельзя навязывать все в одностороннем порядке. Это нужно обсуждать с правильными людьми, и есть механизмы, которые необходимо уважать», – сказал Моланго.

В ответ Премьер-лига заявила: «Мы не согласны с позицией PFA относительно предлагаемых финансовых правил и обширного процесса консультаций, который мы проводим. PFA имела множество возможностей с марта 2024 года предоставить обратную связь и повлиять на предложения... В случаях, когда лига получила отзывы, в том числе со стороны PFA, мы тщательно их рассмотрели и, где это было уместно, включили в проект правил. Наша цель – сохранить ценность Премьер-лиги, ее соревновательный баланс и обеспечить финансово устойчивое функционирование клубов».