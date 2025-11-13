У Холанда 30 голов в 19 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Сегодня дубль Эстонии в отборе на ЧМ
Холанд продолжает забивать голы в текущем сезоне.
Эрлинг Холанд забил 30 голов в 19 матчах нынешнего сезона.
Нападающий сборной Норвегии сделал дубль в матче с Эстонией (4:1, второй тайм) в отборе на ЧМ-2026.
Холанд проводит 19-ю игру в текущем сезоне. На счету норвежца 20 голов в составе «Манчестер Сити» и 10 в составе сборной.
