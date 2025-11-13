Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Лед тронулся, после консультаций с правительством дан зеленый свет. Примем законопроект к Новому году, надеюсь»
Депутат Свищев: по пиву лед тронулся, дан зеленый свет.
Дмитрий Свищев допустил скорое возвращение пива на стадионы.
«Не хочу сглазить, но лед тронулся. После консультаций с правительством и со всеми организациями, от которых зависит решение, был дан зеленый свет. Началась проработка ко второму чтению нашего законопроекта. Это случилось благодаря общим усилиям РФС, нашего правительства и депутатов.
Думаю, что будет принято положительное решение. Пока все идет к тому, чтобы это свершилось, наши клубы получат дополнительный источник финансирования.
Сейчас мы еще раз откроем законопроект, необходимо актуализировать поправки. Довнесем новые поправки, будем вносить законопроект. Находимся в активной фазе, надеюсь, что к Новому году мы его примем», – отметил депутат Государственной думы.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?33275 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости