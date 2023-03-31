Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/4 финала. «Нижний Новгород» – «Локомотив-Кубань», ЦСКА примет «Автодор»
В пятницу, 31 марта, двумя матчами стартует плей-офф Единой лиги ВТБ.
В первых встречах четвертьфинальных серий «Нижний Новгород» дома сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань», московский ЦСКА примет саратовский «Автодор».
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Первые матчи
- Дата проведения
- 31 марта, 19.30, «КРК Нагорный»
- Дата проведения
- 31 марта, 20.00, «Мегаспорт»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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