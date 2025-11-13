Армения и Азербайджан потеряли шансы попасть на ЧМ-2026. Они еще ни разу не играли на крупных турнирах

Армения и Азербайджан не сыграют на ЧМ-2026.

Сборные Армении и Азербайджана потеряли шансы сыграть на чемпионате мира в Америке.

Команды Егише Меликяна и Айхана Аббасова проиграли Венгрии (0:1) и Исландии (0:2) соответственно.

После 5 матчей на счету Армении 3 очка, она занимает последнее место в группе F. У Азербайджана 1 балл в 5 турах и нижняя строчка в квартете D.

Ни одна из этих сборных еще ни разу не попадала на крупный турнир – ни на ЧМ, ни на Евро.