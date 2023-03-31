«ПСЖ» готов повысить Месси зарплату и продлить контракт на срок больше года, чтобы удержать Лео. Этого хочет эмир Катара (Mundo Deportivo)

«ПСЖ» готов на все, чтобы форвард продлил контракт.

Так утверждает Mundo Deportivo, говоря о желании парижан удержать аргентинца в клубе.

Сохранить Месси в « » хочет лично эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани. Чтобы удержать Лео, «ПСЖ» готов повысить ему зарплату и продлить с ним контракт на больший срок, чем на один год, как планировалось изначально.

35-летний игрок не убежден в необходимости продлевать соглашение. Месси считает, что клуб с таким экономическим потенциалом должен стремиться выигрывать все трофеи каждый сезон, а в последние годы этого не происходит.

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