«ПСЖ» готов повысить Месси зарплату и продлить контракт на срок больше года, чтобы удержать Лео. Этого хочет эмир Катара (Mundo Deportivo)
«ПСЖ» готов на все, чтобы форвард Лионель Месси продлил контракт.
Так утверждает Mundo Deportivo, говоря о желании парижан удержать аргентинца в клубе.
Сохранить Месси в «ПСЖ» хочет лично эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани. Чтобы удержать Лео, «ПСЖ» готов повысить ему зарплату и продлить с ним контракт на больший срок, чем на один год, как планировалось изначально.
35-летний игрок не убежден в необходимости продлевать соглашение. Месси считает, что клуб с таким экономическим потенциалом должен стремиться выигрывать все трофеи каждый сезон, а в последние годы этого не происходит.
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Пишут что привлекут, уже иск готовит испанская федерация.
И тогда Месси взвесит и решит 😎
Мессифанам без разницы, что ПСЖ развалился, им важно найти тёплое место своей приме.
Чеферин бонус получить, ФФП не слышали
претензии всяким зе санам и ль экипам, кто гонит всю эту дезу
Если до сих пор не продлил значит не хочет.
Пусть ПСЖ продолжает вокруг Мбаппе строить проект, платить ему за продление по пол миллиарда, включая различные бонусы и не иметь из за этого возможности подписать качественных игроков.
Сейчас читая об интересах ПСЖ на трансферном рынке ощущение что решили пройти все помойки мира и взять что плохо лежит.
Так не построить успешную команду.