«ПСЖ» готов повысить Месси зарплату и продлить контракт на срок больше года, чтобы удержать Лео. Этого хочет эмир Катара (Mundo Deportivo)

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция деньги Футбол

«ПСЖ» готов на все, чтобы форвард Лионель Месси продлил контракт.

Так утверждает Mundo Deportivo, говоря о желании парижан удержать аргентинца в клубе.

Сохранить Месси в «ПСЖ» хочет лично эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани. Чтобы удержать Лео, «ПСЖ» готов повысить ему зарплату и продлить с ним контракт на больший срок, чем на один год, как планировалось изначально.

35-летний игрок не убежден в необходимости продлевать соглашение. Месси считает, что клуб с таким экономическим потенциалом должен стремиться выигрывать все трофеи каждый сезон, а в последние годы этого не происходит.

«Барса» подтвердила контакты с Месси о возвращении: «Хочется, чтобы эта взаимная история любви закончилась здесь»

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Domian
Ответ Александра Александрова
Как хочется чтобы ушёл , но видать Тебас все сделает , чтобы Месси не перешёл , придумает какие нибудь новые правила !
Тебасу сейчас самому под суд не попасть за клевету.
Пишут что привлекут, уже иск готовит испанская федерация.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Тут в дело должен вмешаться Эмир Саудовской Аравии , и заявить , что он хочет .
И тогда Месси взвесит и решит 😎
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tybalt
Ответ MK
ПСЖ КОНТР НАСТУПЛЕНИЕ ) Чеферин бонус получить, ФФП не слышали
империя наносит ответный удар
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Ответ Vlad
лучше бы ушёл из псж
Вот таких как ты здесь много) На аватарке Месси и желающих покинуть тот клуб, который он намеревался поднять в ЛЧ.
Мессифанам без разницы, что ПСЖ развалился, им важно найти тёплое место своей приме.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MK
ПСЖ КОНТР НАСТУПЛЕНИЕ )

Чеферин бонус получить, ФФП не слышали
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Александрова
Как хочется чтобы ушёл , но видать Тебас все сделает , чтобы Месси не перешёл , придумает какие нибудь новые правила !
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tollie
Ответ ConorNite
Сага продолжается. Уже просто достали однотипные новости как про Месси, так и про Мбаппе. Sports откровенно деградирует
а при чем тут спорц? они ретрансляторы новостей из других источников.

претензии всяким зе санам и ль экипам, кто гонит всю эту дезу
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Хозяева не хотят отпускать. Тем более должок за ЧМ имеется.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Надеемся вернется в Барсу
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trick00
Новости завтра: ПСЖ не будет подписывать новый контракт, Месси перейдёт в барселону
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
Ответ ConorNite
Сага продолжается. Уже просто достали однотипные новости как про Месси, так и про Мбаппе. Sports откровенно деградирует
Жаль, что они не прослушиваются к аудитории 😥
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Domian
Месси скоро станет свободным агентом и сам решит.
Если до сих пор не продлил значит не хочет.
Пусть ПСЖ продолжает вокруг Мбаппе строить проект, платить ему за продление по пол миллиарда, включая различные бонусы и не иметь из за этого возможности подписать качественных игроков.
Сейчас читая об интересах ПСЖ на трансферном рынке ощущение что решили пройти все помойки мира и взять что плохо лежит.
Так не построить успешную команду.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
На год банально нужно, чтобы он золотой мяч в ПСЖ получил. Если деньги не считают, то разумная тема.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ConorNite
Сага продолжается. Уже просто достали однотипные новости как про Месси, так и про Мбаппе. Sports откровенно деградирует
Зато плюсов можно накрутить
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
На миллиард?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бестрофейник 19/20
Один день в Барселоне, в другой в ПСЖ
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ConorNite
Сага продолжается. Уже просто достали однотипные новости как про Месси, так и про Мбаппе. Sports откровенно деградирует
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cektor
пошли вбросы ...от желтых газетенок
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LNk O
А завтра напишут, что только с понижением зарплаты
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad
лучше бы ушёл из псж
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий