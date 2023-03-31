Бюджет «Спартака» – 130-135 млн евро на 2023-й. «Лукойл» не стал уменьшать вложения, как планировал Федун («СЭ»)

Бюджет « » на 2023 год превысил 100 миллионов евро.

По информации « », он составил 130-135 миллионов евро.

В последние годы при бывшем владельце клуба был взят курс на постепенное, по 10 процентов в год, сокращение финансирования клуба.

Но новый владелец «Спартака», нефтяная компания « », отказался от этой идеи.

«Спартак» может продать Мозеса, Бальде, Николсона и других легионеров. Купить хотят двух защитников и опорника