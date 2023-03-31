Бюджет «Спартака» – 130-135 млн евро на 2023-й. «Лукойл» не стал уменьшать вложения, как планировал Федун («СЭ»)

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия бизнес Лукойл Спорт-Экспресс деньги Футбол

Бюджет «Спартака» на 2023 год превысил 100 миллионов евро.

По информации «Спорт-Экспресса», он составил 130-135 миллионов евро.

В последние годы при бывшем владельце клуба Леониде Федуне был взят курс на постепенное, по 10 процентов в год, сокращение финансирования клуба.

Но новый владелец «Спартака», нефтяная компания «Лукойл», отказался от этой идеи.

«Спартак» может продать Мозеса, Бальде, Николсона и других легионеров. Купить хотят двух защитников и опорника

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126 комментариев

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Артём Толоконников
Пускай в академию вкладывают
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Артём Толоконников
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женский футбол сейчас очередное шоу для народа в тяжёлое время...безусловно тратить деньги на это не стоит, но если бы участницы бегали голыми, я бы оформил подписку на женский футбол...)
У нас мужской футбол то встал с колен и лег в могилу, а вы про женский
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Ответ And-Rover
Да потому что начиная с 2004 года Спартак выкинул столько бабла, а эффекта ноль.
Федун не реализовал потенциал Спартака даже на треть, но может и задачи такой у него стояло после покупки...новое руководство посмотрим на что годно...
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Александр Коларов
Это ведь не трансферный бюджет.
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Bojco Drocic
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Иранцами? Или кто там еще к нам поедет?₽)
Тавареш иранец разве? Или Дуарте иранец? (:
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трахтенберг месть коней
Ответ Onion
Повторять три раза в день, после приема борща)
начет борща это к Малкому
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Гекдениз Кардениз
Ответ semenoffp3trok
а тебе понравится десятое место Спартака?
В нашей пешеходной лиге при должном отношении к своей молодежке можно показывать норм результат, разницы сейчас нет вообще какое место
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Олег BURAN
Вперед, СПАРТАК М!!!

Болельщик СПАРТАК М
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Экселлент
Ответ PobeditelZ
Зеротитульник опять тратит госденьги
Мне параллельно и на Спартак и на Зенит,но с какой совестью ты пишешь про гос.деньги,когда ты фанат Зенита?
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And-Rover
Ответ </c/>
почему тебя так сильно зацепила эта сумма, любимый клуб готов оставить на хорошем уровне финансирование, тем самым давая понять, что клуб продолжит жизнь без проблем и руководство клуба видимо увидело перспективы и возможности для усиления...нужно поддерживать это решение, а игра покажет куда брошены эти деньги...
Да потому что начиная с 2004 года Спартак выкинул столько бабла, а эффекта ноль.
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Экселлент
Они что, на ЛЧ замахнуться хотят?)
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Удар Кержакова
Ответ Russ Ivan
Половина Криша или 200тыс Суторминых...
Роналду сейчас 20 млн. стоит. Легко потянете даже Месси)
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goshforever
Ответ Крутой Рокер
А какой вообще смысл сильно вкладываться если больше еврокубков не будет?
У Спартака так много трофеев за последние 20 лет?
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Удар Кержакова
130 млн.евро народной нефти хотят потратить на "народную" команду. Посмотрим, что получится.
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Жорег Борщофф
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ой только не надо сказок, что зенит везде попал в точку, даже с Малкомом который вышел сейчас на пик и стал одним из ключевых игроков 1.5 года грубо говоря числился в клубе и был на грани провала в десятки миллионов...летом будет видно, кто какой курс возьмёт, я уже не раз слышал, что летом с зенита будут сливаться легионеры...
Невозможно попадать всегда, вспомним того же Маркизио, но брать толпы народу скопом - это не путь Зенита.
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goshforever
Одни плюсы для спартаковцев от ухода Лёни
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Ответ And-Rover
Ты понимаешь что это выкидывание бабла на ветер? Тратить 135 млн. евро на взятие трофеев внутри первенства, ты прикалываешься? В чем проблема брать подешевле, но толковых? Рано или поздно понятно мы будет в ЕК. Это 100%. Но я говорю про сейчас. Последний ЕК сезон Спартака был удачным впервые за 10 лет. Это показатель (сарказм).
почему тебя так сильно зацепила эта сумма, любимый клуб готов оставить на хорошем уровне финансирование, тем самым давая понять, что клуб продолжит жизнь без проблем и руководство клуба видимо увидело перспективы и возможности для усиления...нужно поддерживать это решение, а игра покажет куда брошены эти деньги...
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PobeditelZ
Зеротитульник опять тратит госденьги
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Tydeus
Ответ Дмитрий Ким
За 130 можно взять Белингема)))
Жаль, что он будет играть один, без зарплаты, без команды и без тренера)
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Колено решфорда
Ответ свинья в лесу
мне.
Ну, миллионы мух не могут ошибаться
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Ответ Жорег Борщофф
А кто бы их покупал при Халке и Витселе? Зенит занимается точечными покупками топовых легов, а не скупает всех подряд.
ой только не надо сказок, что зенит везде попал в точку, даже с Малкомом который вышел сейчас на пик и стал одним из ключевых игроков 1.5 года грубо говоря числился в клубе и был на грани провала в десятки миллионов...летом будет видно, кто какой курс возьмёт, я уже не раз слышал, что летом с зенита будут сливаться легионеры...
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Крутой Рокер
А какой вообще смысл сильно вкладываться если больше еврокубков не будет?
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Ответ semenoffp3trok
они были куплены на деньги от продажи Айртона, на них особо не тратились
тогда тем более, руководство видимо ставит задачу удерживать текущие позиции или в следующем сезоне сделать шаг на вершину...тогда траты оправданы...конкуренты тоже будут тратить...
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Ответ Гекдениз Кардениз
Смысл такого бешенного финансирования за 30 матчей внутри чемпионата и 10 на кубок ? Еврокубки мимо могли бы ставку сделать на молодежь воспитанников все равно не скоро еще скрьезные турниры
правильно руководство делает, результаты текущие нужно как минимум удержать, а без должного финансирования стабильного и усиления добиться этого будет сложнее, нужно понимать, что Краснодар и Локомотив которые выступают не лучшим образом, в следующем году будут биться за верха + зенит+динамо+цска как минимум, Ростов текущий я не беру, залезли за счёт провала других...
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And-Rover
Вообще-то женский клуб это обязаловка от УЕФА. Поэтому если не вернут мужиков, то могут вернуть девушек.

Поэтому без женского Спартака, мужской фиг до ЕК допустят.
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