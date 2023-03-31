Бюджет «Спартака» – 130-135 млн евро на 2023-й. «Лукойл» не стал уменьшать вложения, как планировал Федун («СЭ»)
Бюджет «Спартака» на 2023 год превысил 100 миллионов евро.
По информации «Спорт-Экспресса», он составил 130-135 миллионов евро.
В последние годы при бывшем владельце клуба Леониде Федуне был взят курс на постепенное, по 10 процентов в год, сокращение финансирования клуба.
Но новый владелец «Спартака», нефтяная компания «Лукойл», отказался от этой идеи.
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Болельщик СПАРТАК М
Поэтому без женского Спартака, мужской фиг до ЕК допустят.