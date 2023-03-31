Судьям во Франции запретили делать паузы в матчах в Рамадан, пригрозив наказанием
Во Франции судьям запретили прерывать матчи в период Рамадана.
Ранее сообщалось, что в Лиге 1 не планируется введение практики коротких перерывов во время игр, чтобы игроки-мусульмане, соблюдающие пост, могли прервать голодание.
Как сообщает RMC Sport, судейская комиссия Федерации футбола Франции (FFF) направила арбитрам электронное письмо, в котором сообщила о запрете прерывать матчи.
«До сведения FFF была доведена информация о перерывах в матчах для перекусов в Рамадан. Эти перерывы не соответствуют положениям устава FFF.
Федерация и ее органы отвечают за миссию государственной службы, делегированную государством, защищают основные ценности Французской Республики и должны предотвращать любую дискриминацию или оскорбление достоинства человека, в частности, по причине его политических и религиозных убеждений.
Любое лицо, нарушающее эти положения, будет подвергнуто дисциплинарному и/или законодательному преследованию. Любые политические, идеологические, религиозные или профсоюзные выступления или проявления запрещены», – говорится в письме.
Рамадан – девятый месяц исламского календаря, он отмечается мусульманами как месяц поста, молитв, размышлений и общения. В этом году он начнется 22 марта и продлится до вечера 21 апреля.
В течение этого месяца верующим запрещено есть и пить в период между рассветом и закатом.
АПЛ готовится к Рамадану: некоторые матчи прервут для перекусов
Когда федерация отказывает людям в разговлении на поле с мотивировкой "Любые политические, идеологические, религиозные или профсоюзные выступления или проявления запрещены", но при этом пытается навязать целым клубам выступления или проявления в пользу какого-то меньшинства, то что это, если не лицемерие?
Пы.Сы. Бобслей не для Рамадана! Или - Рамадан не для бобслея!...)))
Ну и можно так и пожилых, и детей, и людей с лишним весом - посылать нафиг, какое вообще особое отношение, разошлись тут! Если ты не такой нормальный/правильный, как Metalloid, то живи с этим)) а вот Metalloid’у сложно минуту без футбола пережить, он не привык, ведь в футболе ни на замены, ни ВАР, ни травм, ни выбегающих фанатов, ни потасовок, ничего не бывает, только интенсивная рубка на поле)
Как Партия и Ленин )))
Любители перекусить или нацепить повязку !
Причем просто достаточно глоток воды сделать и всё, а здесь истерия, будто там стол накрывают и трапезничают полчаса))
И это странно, как из-за минуты-двух народ так в комментах убивается
По опыту прошлых лет, никогда эта пауза особо заметной не была, к тому же совпадала с заменами. Не говоря о том, что % матчей, на которое попадает это время в принципе не оч большой
https://www.youtube.com/watch?v=V5VMxxOiTpM