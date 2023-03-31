Судьям во Франции запретили делать паузы в матчах в Рамадан, пригрозив наказанием

Теги лига 1 Франция судьи Федерация футбола Франции религия Футбол

Во Франции судьям запретили прерывать матчи в период Рамадана.

Ранее сообщалось, что в Лиге 1 не планируется введение практики коротких перерывов во время игр, чтобы игроки-мусульмане, соблюдающие пост, могли прервать голодание.

Как сообщает RMC Sport, судейская комиссия Федерации футбола Франции (FFF) направила арбитрам электронное письмо, в котором сообщила о запрете прерывать матчи.

«До сведения FFF была доведена информация о перерывах в матчах для перекусов в Рамадан. Эти перерывы не соответствуют положениям устава FFF.

Федерация и ее органы отвечают за миссию государственной службы, делегированную государством, защищают основные ценности Французской Республики и должны предотвращать любую дискриминацию или оскорбление достоинства человека, в частности, по причине его политических и религиозных убеждений.

Любое лицо, нарушающее эти положения, будет подвергнуто дисциплинарному и/или законодательному преследованию. Любые политические, идеологические, религиозные или профсоюзные выступления или проявления запрещены», – говорится в письме.

Рамадан – девятый месяц исламского календаря, он отмечается мусульманами как месяц поста, молитв, размышлений и общения. В этом году он начнется 22 марта и продлится до вечера 21 апреля.

В течение этого месяца верующим запрещено есть и пить в период между рассветом и закатом. 

АПЛ готовится к Рамадану: некоторые матчи прервут для перекусов

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68 комментариев

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kodgong
Ответ Amalfitano
Странно, что во Франции такое отношение к мусульманам.
причем тут отношение. Франция - светское государство. Религия - в храме и дома. В общественном пространстве религии быть не должно. Закон есть закон.
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rembrandao
Ответ sobardaish
Поэтому радужные повязки надевать можно и нужно, а приостанавливать игру на пару мин, чтобы человек перекусил и выпил воды - нет.
Потому что повязки не мешают ходу игры
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Igorpon
Есть же перерывы на питье которое длится 2-3 минуты. Почему также не сделать для мусульман, коих во Франции, возможно, большинство. Они же не застолье будут устраивать.
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sobardaish
Ответ Metalloid
Надевать повязки или нет - это так же выбор человека. Вон наши пацаны в хоккее не захотели и не надели. Так и тут, кто хочет, тот надевает, кто хочет, тот голодает. Но останавливать игры ни ради тех, ни ради других - не стоит.
как вот подсказывают в комментариях выше, тот же Идриса Гуйе на матч не вышел, потому что всем без исключения надо было радужный флаг надевать.
Когда федерация отказывает людям в разговлении на поле с мотивировкой "Любые политические, идеологические, религиозные или профсоюзные выступления или проявления запрещены", но при этом пытается навязать целым клубам выступления или проявления в пользу какого-то меньшинства, то что это, если не лицемерие?
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UseR
Ответ Lale İmameliyeva
Takiye kak ti doljni umiret!!! Ti ne celovek a tvar. Ya naydu tebya
русскую раскладку сначала найди
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garp
Приветствую такое решение, нельзя идти на поводу у дикарей.
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Валентин Водичкин
Ответ BananaMama
Когда под радужными ленточками и с криками "за ЛГБТ! " во Франции кого-нибудь взорвут, расстреляют или отрежут голову, тогда твои сравнения тёплого с мягким и будут уместны
Я так понял сарказм это не твоя сильная сторона
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Stannis_Baratheon
Ответ Metalloid
Надевать повязки или нет - это так же выбор человека. Вон наши пацаны в хоккее не захотели и не надели. Так и тут, кто хочет, тот надевает, кто хочет, тот голодает. Но останавливать игры ни ради тех, ни ради других - не стоит.
не захотел Идрисса Гуйе надеть эту повязку, его сразу же начали травить толерантные французы
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Валентин Водичкин
Неожиданно, жирный лайк французам.
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Kapitelman Abram
Ответ OldRedWhite
Жги , Абрам !
Давай совместно объявим Джихад гравитации!...)))
Пы.Сы. Бобслей не для Рамадана! Или - Рамадан не для бобслея!...)))
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Vedved
Ответ Азамат Калмуратов
Исламофоб?
То есть, если человек пишет - что ко всем отношение должно быть одинаковое - он исламофоб?🤔 где логика?🤷🏻‍♂️
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Pelerin
Ответ Amalfitano
Странно, что во Франции такое отношение к мусульманам.
Какое "такое"? Как ко всем остальным? Ну, возможно, и странно )
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MosFzz
Как же они свободны!
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Иван Ларин
вот и славненько, молодцы.
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King_X
Ответ Metalloid
Абсолютно верно, ни к кому не должно быть особого отношения, это чисто их проблемы, что они решили себя голодом морить.
Да, дать человеку сделать пару глотков воды (обычно эту паузу даже не замечали в матче и совпадала с заменами)- нужно кричать об особом отношении, пхахах

Ну и можно так и пожилых, и детей, и людей с лишним весом - посылать нафиг, какое вообще особое отношение, разошлись тут! Если ты не такой нормальный/правильный, как Metalloid, то живи с этим)) а вот Metalloid’у сложно минуту без футбола пережить, он не привык, ведь в футболе ни на замены, ни ВАР, ни травм, ни выбегающих фанатов, ни потасовок, ничего не бывает, только интенсивная рубка на поле)
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Алексей Куликов
Ответ Amalfitano
Странно, что во Франции такое отношение к мусульманам.
Франция это светское государство.
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OldRedWhite
Ответ Kapitelman Abram
Какието полумеры...Почему "остановки" только в футболе!? А бобслей!? Едешь себе едешь-тут фигак муслиму, члену экипажа приспичило. Будь добр-остановись посреди трассы...))) Пы.Сы. Вот шот делать с парашютным спортом непанятна. Гравитация нагло забила на хотелки муслимов...)))
Жги , Абрам !
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Blaumerc
Ответ Tomas Nepotrebko
приветствуем представителей мирной религии на нашем уютном сайте! располагайтесь поудобнее!
обычный религиозный фанатик, что с них взять? не обращайте внимания.
+3
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Metalloid
Ответ sobardaish
Поэтому радужные повязки надевать можно и нужно, а приостанавливать игру на пару мин, чтобы человек перекусил и выпил воды - нет.
Надевать повязки или нет - это так же выбор человека. Вон наши пацаны в хоккее не захотели и не надели. Так и тут, кто хочет, тот надевает, кто хочет, тот голодает. Но останавливать игры ни ради тех, ни ради других - не стоит.
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Александр Русанов
Ответ BananaMama
Когда под радужными ленточками и с криками "за ЛГБТ! " во Франции кого-нибудь взорвут, расстреляют или отрежут голову, тогда твои сравнения тёплого с мягким и будут уместны
А если в Алжире или Ливии?
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OldRedWhite
Ответ sobardaish
Поэтому радужные повязки надевать можно и нужно, а приостанавливать игру на пару мин, чтобы человек перекусил и выпил воды - нет.
Вы для меня близнецы - братья .
Как Партия и Ленин )))
Любители перекусить или нацепить повязку !
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King_X
Ответ Любезный Коссутий
что мешает поесть/попить в перерыве?
Тем, что ифтар(и намерение) должны быть в определённое время с закатом, а не так, что держал пост, а завершил позднее, во время, когда удобно.
Причем просто достаточно глоток воды сделать и всё, а здесь истерия, будто там стол накрывают и трапезничают полчаса))

И это странно, как из-за минуты-двух народ так в комментах убивается

По опыту прошлых лет, никогда эта пауза особо заметной не была, к тому же совпадала с заменами. Не говоря о том, что % матчей, на которое попадает это время в принципе не оч большой
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Ник Гре
Ответ OldRedWhite
Вращение Земли ещё не нужно останавливать пока ? По Вашему требованию ?
Аллах создал Землю плоской, алё! Там ещё 3 слона и черепаха... Какое вращение, куда крутить-то? Упадём все как с карусели, прямо в ледяной космос... Ох уж, эти наивные шароверы! 🤭
+7
-3
+4
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Zenith forever
Ответ BananaMama
Когда под радужными ленточками и с криками "за ЛГБТ! " во Франции кого-нибудь взорвут, расстреляют или отрежут голову, тогда твои сравнения тёплого с мягким и будут уместны
Отрезание головы - это конечно ужас, но я не догадывался, что это происходит из-за коротких остановок футбольных матчей в Рамадан.
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OldRedWhite
Ответ Direct free kick
https://youtu.be/pBpzqu-_H8I посмотри как свысока смотрят на других сионисты
Эта штука посильнее Фауста Гете :
https://www.youtube.com/watch?v=V5VMxxOiTpM
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