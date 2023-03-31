Судьям во Франции запретили делать паузы в матчах в Рамадан, пригрозив наказанием

Во Франции судьям запретили прерывать матчи в период Рамадана.

Ранее сообщалось, что в Лиге 1 не планируется введение практики коротких перерывов во время игр, чтобы игроки-мусульмане, соблюдающие пост, могли прервать голодание.

Как сообщает RMC Sport, судейская комиссия футбола Франции (FFF) направила арбитрам электронное письмо, в котором сообщила о запрете прерывать матчи.

«До сведения FFF была доведена информация о перерывах в матчах для перекусов в Рамадан. Эти перерывы не соответствуют положениям устава FFF.

Федерация и ее органы отвечают за миссию государственной службы, делегированную государством, защищают основные ценности Французской Республики и должны предотвращать любую дискриминацию или оскорбление достоинства человека, в частности, по причине его политических и религиозных убеждений.

Любое лицо, нарушающее эти положения, будет подвергнуто дисциплинарному и/или законодательному преследованию. Любые политические, идеологические, религиозные или профсоюзные выступления или проявления запрещены», – говорится в письме.

Рамадан – девятый месяц исламского календаря, он отмечается мусульманами как месяц поста, молитв, размышлений и общения. В этом году он начнется 22 марта и продлится до вечера 21 апреля.

В течение этого месяца верующим запрещено есть и пить в период между рассветом и закатом.

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