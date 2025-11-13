Пэт Невин: «Кайседо – гений игры в обороне. «Реалу» пришлось бы выложить больше 200 млн евро»

Пэт Невин: Кайседо – гений.

Пэт Невин считает Мойзеса Кайседо выдающимся игроком оборонительного плана.

«Кайседо способен играть в любой команде, потому что он не просто разрушитель, а настоящий гений игры в обороне.

Да, он был бы интересен «Реалу», но не могу представить себе, чтобы цифры сошлись. Потому что если его покупали за 115 млн, то сколько придется выложить «Реалу », чтобы «Челси» заработал и не чувствовал, что потерял одного из лучших игроков, если не лучшего? Речь о 200 с лишним миллионах», – отметил бывший вингер «Челси » в интервью CasinoHawks.