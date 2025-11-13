Пэт Невин: «Кайседо – гений игры в обороне. «Реалу» пришлось бы выложить больше 200 млн евро»
Пэт Невин: Кайседо – гений.
Пэт Невин считает Мойзеса Кайседо выдающимся игроком оборонительного плана.
«Кайседо способен играть в любой команде, потому что он не просто разрушитель, а настоящий гений игры в обороне.
Да, он был бы интересен «Реалу», но не могу представить себе, чтобы цифры сошлись. Потому что если его покупали за 115 млн, то сколько придется выложить «Реалу», чтобы «Челси» заработал и не чувствовал, что потерял одного из лучших игроков, если не лучшего? Речь о 200 с лишним миллионах», – отметил бывший вингер «Челси» в интервью CasinoHawks.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?33432 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости