Валуев о пиве на стадионах: «Я против. Давайте заодно и покурим. А потом всплескиваем руками за распоясавшихся граждан с пивными животами, бесплодных лет с 25»

Депутат Николай Валуев против возвращения пива на стадионы Мир РПЛ.

В четверг президент РФС Александр Дюков на исполкоме организации заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.

«Возвращение пива на стадионы? Тогда давайте заодно и покурим, что ли? Ведь это тоже экономически будет оправдано. Сигареты продадут, заработают. А еще можно вернуть в рекламу улыбчивых спортсменов или просто молодых людей с кружками пенного. Ведь это же деньги, они так необходимы всем. Я против.

А потом мы всплескиваем руками за распоясавшихся молодых граждан с пивными животами, бесплодных лет уже с 25-30. И мечтаем о здоровых поколениях.

Поезжайте в мусульманские страны, походите на спортивные соревнования. Попробуйте найти плачущие от невозможности продавать пиво клубы, организации спорта, стадионы. И тогда мы поговорим», – заявил Валуев.

Предложение РПЛ и клубов по Fan ID для повышения спроса – пиво на стадионах и бесплатный проезд до и после игр. Всего – 15-17 пунктов