Валуев о пиве на стадионах: «Я против. Давайте заодно и покурим. А потом всплескиваем руками за распоясавшихся граждан с пивными животами, бесплодных лет с 25»

Теги Николай Валуев премьер-лига Россия болельщики Государственная дума стадионы Здоровье алкоголь и спорт Футбол

Депутат Николай Валуев против возвращения пива на стадионы Мир РПЛ.

В четверг президент РФС Александр Дюков на исполкоме организации заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.

«Возвращение пива на стадионы? Тогда давайте заодно и покурим, что ли? Ведь это тоже экономически будет оправдано. Сигареты продадут, заработают. А еще можно вернуть в рекламу улыбчивых спортсменов или просто молодых людей с кружками пенного. Ведь это же деньги, они так необходимы всем. Я против.

А потом мы всплескиваем руками за распоясавшихся молодых граждан с пивными животами, бесплодных лет уже с 25-30. И мечтаем о здоровых поколениях.

Поезжайте в мусульманские страны, походите на спортивные соревнования. Попробуйте найти плачущие от невозможности продавать пиво клубы, организации спорта, стадионы. И тогда мы поговорим», – заявил Валуев.

Предложение РПЛ и клубов по Fan ID для повышения спроса – пиво на стадионах и бесплатный проезд до и после игр. Всего – 15-17 пунктов

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137 комментариев

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savik-A.M.
Ответ Иван Петров
Посмотри на Кадырова.
Шах и мат )))
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Алексей Рябов
Батюшки мои, Валуев опять рот открыл)) Слабенько как-то получилось для представителя интеллектуальной боксерской профессии (тут без иронии). А почему, собственно, мы должны равняться на мусульманские страны? Россия - православная страна, исторически принадлежащая к европейской цивилизации. Так можно договориться до того, что давайте каннибализм разрешим, чтобы равняться на отдельные африканские племена. Не говоря уже о сомнительной экономической «успешности» клубов из мусульманских стран, как тут справедливо пишут в комментариях.
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Человек из футбола
Трахайтесь и размножайтесь! Как скот кароч
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wurlitzer
Валуев не тупой
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Катя СПб
Ответ Александра Чиркова
ну оскорблять чужих родителей это конечно очень умное действие
Это всего лишь ответ на оскорбление молодых людей, которые пьют пиво, курят, но не имеют пивных животов и не страдают бесплодием. В 25 лет пивных животов очень и очень мало. А у кого и есть живот, то с большой долей вероятности или от болезни или от переедания. А уж связывать курение и бесплодие в 25 лет - вообще не от мира сего.
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Антон Ивонов
Ответ Kyancey
А кто пиво-то будет пить на стадионе в эпоху фан уйди? Мамочки, кормящие грудью? Или 7-месячные хулиганы из баночки с соской?
игрочки, стюарды, телки в ВИПах
да мало ли
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haymaker
Ответ Recreated
Ну почему они там все идиоты?
А как вы себе там представляете здравомыслящего человека? Что ему там делать и зачем?
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a-fon
депутатский ответ.
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Booligan
давайте без давайте? (я сам не употребляю ничего)
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&_Bishep_&
А я из далекого детства застал , когда на стадионе курили и Очаковское прям из горла пластиковых бутылок принимали и даже воблочку чистили.
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Александра Чиркова
Ответ Катя СПб
Судя по его роже его родители пили денатурат и курили махру.
ну оскорблять чужих родителей это конечно очень умное действие
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Баскетбольные Обзоры
Ответ СИ
Валуев, умно и патриотично я завидую избирателям у которых есть возможность отдать свой голос за такого депутата как Валуев. Если бы все депутаты были бы как Валуев то и футбол был бы у нас на мировой высоте.
Норм рофлишь
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Баскетбольные Обзоры
Ответ Торна
Что еще может сказать человек которого здоровенные парни 30 лет били по голове? Я ни за, ни против пива на стадионе и мне параллельно что там в мусульманских странах. Но если человек пьет много пива он пьет его везде и живот у него точно не от пива, выпитого на стадионе. Тут вопрос самоконтроля. Я могу выпить пива, примерно бутылочку в месяц, когда хочется. И если мне захочется в жаркий день на стадио выпить холодного пива живот от этого не вырастет. Не хочу огорчать Колю, но это так
Коля болен
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Катя СПб
Судя по его роже его родители пили денатурат и курили махру.
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Баскетбольные Обзоры
Какой же он удак
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Basil Poliduris
15 лет били человеку в голову
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Иван Ермаков
Ответ Иван Петров
Посмотри на Кадырова.
посмотрите на Валуева. образец зожа. весь ,как из туалетной бумаги помятой
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Al561
Может надо в зданиях Государственной Думы, Совета Федерации, Правительства и Администрации Президента продажу и употребление алкоголя запретить? А заодно и курение)))
Вперед, Валуев, вноси законопроект!
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Иван Ермаков
раньше и курили,и пили на стадионах. ой,как было плохо. поэтому и ходили,мне кажется ,мы туда
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RWMen
Каменная башка никогда не умела мыслить. Просто злость берет и руки опускаются от состава нынешней госдуры, столько тупых, необразованных, выживших из ума от старости нахлебников в одном месте.....
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слесарь Гавриленко
Ответ Abu Ibrahim
в 30 лет люди на 45 не выглядят . И живут подолее тех кто с рук сигарету и алкоголь не выпускает .
зачем так жить? смысл?
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помню джанашия
Ответ Tax_Free
нед0ум0к, который в нулевые не то что пиво рекламировал, а водку, олимп, украинскую
Слабые уже спились.Пришло время сильных....Спиваться.!))
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Бабайка Бабаяра
Ответ Kyancey
А кто пиво-то будет пить на стадионе в эпоху фан уйди? Мамочки, кормящие грудью? Или 7-месячные хулиганы из баночки с соской?
А че, обязательно пиво надо пить?
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Владислав Романов
сказал главный браконьер страны
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Jovid Mirzoev
НУ этого персонажа можно понять он по башке в своё время норм получал.
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