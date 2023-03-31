«Барса» ожидает, что Месси может вернуться в клуб летом. Хави думает, как использовать Лео (Mundo Deportivo)

Теги ПСЖ Барселона Хави Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Футбол

В «Барселоне» допускают возвращение форварда Лионеля Месси из «ПСЖ» этим летом.

По данным Mundo Deportivo, каталонцы уже несколько недель планирует состав на следующий сезон. Тренерский штаб и руководство клуба всерьез ожидают, что аргентинец может вернуться в команду.

Оптимизм «блауграны» вызван тем, что Месси все еще не продлил контракт с «ПСЖ». Кроме того, 35-летний аргентинец не стал исключать возможность возвращения в разговорах с игроками «Барсы».

По этой причине тренер каталонцев Хави уже изучает варианты использования Месси в составе. Так, одна из идей – использование Лео в полузащите из-за его навыков игры в пас.

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123 комментария

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Мужанов Дмитрий Александрович
В полузащите можно будет конечно использовать, но тогда медлительный и не такой цепкий в отборе последнее время Бускетс не должен выходить одновременно с ним. А ещё лучше перестроить схему на 4-4-2 ромбом в полузащите, где де Йонг будет опорный, Гави и Педри по краям а Месси распасовщик.
Хотя я считаю что в данный момент для Барселоны лучше было бы обойтись без него.
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Никита Воронин
Ответ Zidan GOAT
Катарский шейх в контракте Месси прописал, ничего удивительного
А зачем катарскому шейху это?))
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Falsegoalkeeper
Ответ прощай Роналду
Не появится, ему играть год два максимум
Ну так а зачем Барсе брать игрока на год? У нее нет проблем с финансами?
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Falsegoalkeeper
Ответ marshalericsson1357
Т.е. сначала зазывают, а только потом думают, как использовать на поле. Ясно.
Лапорта тот еще популист.У него есть адекватная команда, но есть ощущение, что он основной неадекват.
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Эрнандес Эрнандес
Барса окончательно хочет расстаться с плей-офф еврокубков? 😁
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Syndycate
Реконструкцию Спотифай стадиона отменили? Можно Месси еще 500 млн контракта дать)
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Falsegoalkeeper
Ответ Алексей Ненахов
Не с амбициями Месси , возвращать такого игрока и зп давать ему не малую , ради пенальти ? Иногда нужно отпускать игрока и строить новую команду
Полностью согласен
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Эрнандес Эрнандес
Будет исполнять все пенальти команды, чтоб набить статистику 😆
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Corde Fidelium
Как использовать? Бей вперед игра придет.
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Falsegoalkeeper
Ответ Роман
Да не. С приходом Месси сразу окажется, что Хави физрук. И будет первым на вылет.
Конечно, глоры просто сожрут Хави, если Месси не заиграет
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Domian
Ответ Алексей Ненахов
Оптимальнее решение остаться в псж или перейти в млс, чтоб ради пенсионера не ломать игру барсы , а если он так хочет вернуться , то оптимально в качестве руководителя уже
Это дело Месси и Барсы, а не фанатов бездаря из аль насры.
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Адилет Асанкожоев
Скорее Месси будет использовать, что Хави, что всю Барсу
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Domian
Ответ Экселлент
То о чем,я и говорил,если Месси вернется,Хави начнет ломать голову,куда бы его поставить и как бы его лучше использовать,надеюсь оптимальное решение в таком случае найдется!
Ломать голову не надо, надо просто посмотреть на Аргентину и Скалони.
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Falsegoalkeeper
Ответ СД18
У клуба сейчас просто нет денег подписывать молодых готовых игроков, по этому берут в основном свободных агентов, которые готовы играть за не большую зарплату. А Месси по мимо всего прочего еще и имидж и маркетинг. Камп ноу самый большой стадион в европе и его забивают туристы. Сколько будет делающих посмотреть на последний сезон Лео в большом футболе?
Молодых игроков мешал можно найти. В той же кантере или не таких раскрученных. Месси придет на позицию, которая не требует усиления. Созидает у Барсы Педри. Барсе нужен левый вингер и правый защитник.
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med-a-lion
Ответ melmi
Лео и так играет больше в полузащите в последние годы , но поднимается и в нападение . У него роль не фиксированная , может и к опорникам спускаться за мячом и на фланги уходить . Свободный художник Это к вопросу у умников этого сайта «он нападающий или полузащитник» Эта роль не первый год у него Именно умение вести игру и творить в атаке магию( Лукомский писал об этом , не мои слова ) дают команде громадный бонус Но -его нужно страховать , отрабатывать за ним в защите , участвовать в прессинге Сложная структура ( но в сборной нашли систему и ее используют )
в клубе он не будет настолько мотивирован как в относительно коротком турнире где награда — приз его мечты. ну и футбол сборных не настолько хорошо выстроен, чтобы наказывать за то, что кто-то не отрабатывает. а вот условная бавария или мсити накажет
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Фёдор Кузнецов
Ответ Станислав Л
доказательства - видео матчей Реала, когда она выиграла 3 ЛЧ подряд
Я тоже могу доказательством привести матчи Барселоны ч Челси и ПСЖ, но нужны определённые факты, суммы, люди, пока это только у Барселоны
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Falsegoalkeeper
Ответ Роман
А в ПСЖ он кем тебе играет? Опорником.
Да, вот те кто хотят, чтобы Месси перешел в Барсу, посмотрите на его игры в ПСЖ. Минимум движения. Встроиться ли он в сверх интенсивный футбол Хави?!
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Zidan GOAT
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Странно как то.Бедная Аргентинская федерация футбола скупила всех судий по твоей логике,а куда смотрели все богатые федерации других стран?Такую бредятину пишешь.
Катарский шейх в контракте Месси прописал, ничего удивительного
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Станислав Л
Ответ Фёдор Кузнецов
Ты просишь доказательства в ситуации Барселоны(которое уже в суде),но Реал ты обвиняешь без доказательств
доказательства - видео матчей Реала, когда она выиграла 3 ЛЧ подряд
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Falsegoalkeeper
Ответ Роман
А зачем Месси в Барселону? Ла Лигу они и так смогут выиграть. За Кубок, Суперкубок поборются. В ЛЧ смогут играть. На третий год наверняка не будет Баварии и Интера в группе сразу. Какое усиление он даст? Барса и так хорошо справляется. Его переход только потешить персофанов.
Честно соглашусь с тобой. Я вижу в переходе Лер больше минусов чем плюсов
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Роман
Фанаты Барселоны взвешено оценят переход. И не позволят новоявленным фанатам ПСЖ влиять на них, которые находятся в поиске нового клуба и попытками пристроить свою 36 летнюю приму.
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ML26
Ответ Егор Крид58
с высокой зарплатой он Барселоне сейчас не нужен, мне кажется это любому адекватному понятно, бесплатно как Алвес или 2-4 🍋💸
Месси и бесплатно 😂😂😂
Разве не ему по разным данным платили 500 млн евро в год? (может и грязными) Разве не он является одной из причин, почему Барса сейчас находится в финансовой яме?
Один из самых жадных футболистов в истории, а ты говоришь про бесплатно, ну-ну
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Falsegoalkeeper
Ответ прощай Роналду
А в сборных за недорабатывание обороны прям кубок ЧМ дарят🤣👍🏻
Нет, не дарят, но меньше наказывают. Соперники менее организованны и поэтому больше решает индивидуальное мастерство. Любая команда из топ 6 в топ 5 чемпионатах имела очень хорошие шансов взять ЧМ, если бы там участвовала.

Я не принижаю игру Лер на ЧМ. Наоборот, там где требовалось индивидуальное мастерство он еще раз подтвердил свою гениальность.
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Добрый Ретроград
Где-то видел от хейтеров Месси, что Хави будет использовать "старого алчного гнома" для преумножения богатств.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Alexandr Donskoy
Федот хорош.
Там ты мне по делу ответишь
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