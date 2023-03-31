«Барса» ожидает, что Месси может вернуться в клуб летом. Хави думает, как использовать Лео (Mundo Deportivo)

В «Барселоне» допускают возвращение форварда из « » этим летом.

По данным Mundo Deportivo, каталонцы уже несколько недель планирует состав на следующий сезон. Тренерский штаб и руководство клуба всерьез ожидают, что аргентинец может вернуться в команду.

Оптимизм «блауграны» вызван тем, что Месси все еще не продлил контракт с «ПСЖ». Кроме того, 35-летний аргентинец не стал исключать возможность возвращения в разговорах с игроками «Барсы».

По этой причине тренер каталонцев уже изучает варианты использования Месси в составе. Так, одна из идей – использование Лео в полузащите из-за его навыков игры в пас.