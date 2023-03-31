«Барса» ожидает, что Месси может вернуться в клуб летом. Хави думает, как использовать Лео (Mundo Deportivo)
В «Барселоне» допускают возвращение форварда Лионеля Месси из «ПСЖ» этим летом.
По данным Mundo Deportivo, каталонцы уже несколько недель планирует состав на следующий сезон. Тренерский штаб и руководство клуба всерьез ожидают, что аргентинец может вернуться в команду.
Оптимизм «блауграны» вызван тем, что Месси все еще не продлил контракт с «ПСЖ». Кроме того, 35-летний аргентинец не стал исключать возможность возвращения в разговорах с игроками «Барсы».
По этой причине тренер каталонцев Хави уже изучает варианты использования Месси в составе. Так, одна из идей – использование Лео в полузащите из-за его навыков игры в пас.
Хотя я считаю что в данный момент для Барселоны лучше было бы обойтись без него.
Разве не ему по разным данным платили 500 млн евро в год? (может и грязными) Разве не он является одной из причин, почему Барса сейчас находится в финансовой яме?
Один из самых жадных футболистов в истории, а ты говоришь про бесплатно, ну-ну
Я не принижаю игру Лер на ЧМ. Наоборот, там где требовалось индивидуальное мастерство он еще раз подтвердил свою гениальность.