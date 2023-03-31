Домнина о Костомарове: «Никаких переездов в Германию и в другую клинику. Не знаю, откуда берется такая информация»

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров сборная России танцы на льду Фигурное катание

Супруга Романа Костомарова опровергла информацию о его переводе в немецкую клинику.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что фигуристу могут провести протезирование в Германии.

«В нашей семье не обсуждалось и не обсуждается, не знаю, откуда берется такая информация, никаких переездов в Германию и в другую клинику.

Лечение проходит по плану с привлечением лучших внештатных сотрудников нужного направления для Романа», – заявила жена фигуриста Оксана Домнина.

23 комментария

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uok
Ответ TUGRI
я женщина, это раз. Территорий у нас своих полным полно, а вот америку я не хочу рядом видеть со всякими нациками. Я одна воспитываю сына ни для того, чтобы он жил рядом с хайями. Ясно? А вот ты чего на спортсе сидишь- не понятно. Не мужское это дело сплетничать.
С «хаями» — это вы кого имели в виду, не подскажете?
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BillShen
Протез у Костомарова тоже будет майд ин рассиа? Смешно, все прекрасно понимают, что лечиться он будет в Германии потому что патриотизм-патриотизмом, но жизнь лучше спасать в Бездуховной. Там надежней.
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armageddon123456
Ответ Oleg Pepel
Консультации из Германии были, уже никто не отрицает. Протезирование необходимо, вы реально думаете, что в РФ оно лучше, чем в той же Германии?
А кто сказал что за границей какая то исключительная медицина? Лучшие ортопеды кстати в России (добро пожаловать в Курган, где дело Иллизарова живёт), лучшие кардиохирурги тоже в России (Лео Бокерия хорошо смену подготовил). Престиж лечения за границей это не значит иднальное качество. Качество всего лечения в Германии (или вообще везде за рубежом) основано... Ни на чём
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Денис Мартин
Ответ TUGRI
а тебе не все равно?
Наверное нет, вот и спрашивает.
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Melnikov1968
Яна Мельника, который публикует подобные новости, давно пора подвесить за одно место. Как придворный холуй, исправно отрабатывает повестку.
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Artemon1302
Ну, зато хейтеры выплеснули накопившийся яд на предыдущей ветке))
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TUGRI
Ответ Alexander2022
Вопросов нет, очередной "патриот". И как обычно не на фронте
я женщина, это раз. Территорий у нас своих полным полно, а вот америку я не хочу рядом видеть со всякими нациками. Я одна воспитываю сына ни для того, чтобы он жил рядом с хайями. Ясно? А вот ты чего на спортсе сидишь- не понятно. Не мужское это дело сплетничать.
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kovfun-barrios
По информации Телеграм-канала Mash, всех врачей больницы в Коммунарке, где проходил лечение спортсмен, отстранили от работы с ним. Сообщается, что в данный момент фигуриста по телемедицине ведут немецкие специалисты. Доктора пытаются стабилизировать его состояние для облегчения процесса транспортировки за границу. При этом к Костомарову пускают только ограниченный круг лиц, чтобы не допустить утечек.
______________________

Странно, а как же суперкрутые профессионалы из величайшей Коммунарки?)) За что же отстранили?)) Сразу скажу, независимому источнику я верю куда больше, чем вранью Домниной.
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Максим Медов
Либералы уже накинули, что почему он такой не патриотичный, собрался в Германию? Или хватило мозгов подождать и точно убедиться? 😂
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Alexander2022
Ответ TUGRI
а кто защищает свою страну на территории украины? Вы прежде чем писать ознакомьтесь с истиной
Вопросов нет, очередной "патриот". И как обычно не на фронте
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xlegend
Ответ Бене Гессерит
Ага, да и протезы ставить не нужно, это всё фантазии. И вообще он крепко стоит на ногах.
Протезы не ставят сразу после операции, но время, чтобы культи зажили
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Messer Madser
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Domian
Ответ Anna Kovaleva
Собственно, что и требовалось доказать. "Источник «Спорт-Экспресса», знакомый с ситуацией", это фантазия автора предыдущей новости.
А домнина видя реакцию соврать не может?)))
Она прям наивная, не читает что о них псевдопатриотах думают)
В России нет тех возможностей, что есть на Западе и конечно они будут обращаться туда ибо только там качественное протезировние.
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TUGRI
Ответ kovfun-barrios
Лечение проходит по плану с привлечением лучших внештатных сотрудников нужного направления для Романа ____________________ А что за "внештатные сотрудники нужного направления"? И "сотрудники" какой внештатной организации?
а тебе не все равно?
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Oleg Pepel
Консультации из Германии были, уже никто не отрицает. Протезирование необходимо, вы реально думаете, что в РФ оно лучше, чем в той же Германии?
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TUGRI
Ответ Alexander2022
Значит Украина доходит до абсурда по отношению к нам, а не мы по отношению к ней, "защищая" страну на территории Украины?
а кто защищает свою страну на территории украины? Вы прежде чем писать ознакомьтесь с истиной
+1
-7
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Бене Гессерит
Ответ Anna Kovaleva
Собственно, что и требовалось доказать. "Источник «Спорт-Экспресса», знакомый с ситуацией", это фантазия автора предыдущей новости.
Ага, да и протезы ставить не нужно, это всё фантазии. И вообще он крепко стоит на ногах.
+6
-4
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Sportsfan
Ответ Anna Kovaleva
Собственно, что и требовалось доказать. "Источник «Спорт-Экспресса», знакомый с ситуацией", это фантазия автора предыдущей новости.
Конечно, ведь Домнина соврать не может.
+18
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+12
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Alexander2022
Ответ Defender64
Но в соседней ветке уже 100500 комментов о том, какие у Костомарова двойные стандарты - не нравится политика запада, зато лечиться собрался в Германии. Вот, господа, специально для вас новость. Раз не нравится Запад, значит, видимо, надо, во избежание двойных стандартов, доходить до абсурда - как Украина по отношению к нам.
Значит Украина доходит до абсурда по отношению к нам, а не мы по отношению к ней, "защищая" страну на территории Украины?
+7
-12
-5
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Сергей Жарковский
Создавать сенсации и париться на чужом горе подло и низко! А Роману и его близким здоровья и крепкости духа!
+14
-6
+8
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kovfun-barrios
Лечение проходит по плану с привлечением лучших внештатных сотрудников нужного направления для Романа
____________________
А что за "внештатные сотрудники нужного направления"? И "сотрудники" какой внештатной организации?
+12
-5
+7
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Defender64
Но в соседней ветке уже 100500 комментов о том, какие у Костомарова двойные стандарты - не нравится политика запада, зато лечиться собрался в Германии.
Вот, господа, специально для вас новость. Раз не нравится Запад, значит, видимо, надо, во избежание двойных стандартов, доходить до абсурда - как Украина по отношению к нам.
+25
-17
+8
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Anna Kovaleva
Собственно, что и требовалось доказать. "Источник «Спорт-Экспресса», знакомый с ситуацией", это фантазия автора предыдущей новости.
+27
-5
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