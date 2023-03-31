Домнина о Костомарове: «Никаких переездов в Германию и в другую клинику. Не знаю, откуда берется такая информация»

Супруга Романа Костомарова опровергла информацию о его переводе в немецкую клинику.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что фигуристу могут провести протезирование в Германии.

«В нашей семье не обсуждалось и не обсуждается, не знаю, откуда берется такая информация, никаких переездов в Германию и в другую клинику.

Лечение проходит по плану с привлечением лучших внештатных сотрудников нужного направления для Романа», – заявила жена фигуриста Оксана Домнина.