Домнина о Костомарове: «Никаких переездов в Германию и в другую клинику. Не знаю, откуда берется такая информация»
Супруга Романа Костомарова опровергла информацию о его переводе в немецкую клинику.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что фигуристу могут провести протезирование в Германии.
«В нашей семье не обсуждалось и не обсуждается, не знаю, откуда берется такая информация, никаких переездов в Германию и в другую клинику.
Лечение проходит по плану с привлечением лучших внештатных сотрудников нужного направления для Романа», – заявила жена фигуриста Оксана Домнина.
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Странно, а как же суперкрутые профессионалы из величайшей Коммунарки?)) За что же отстранили?)) Сразу скажу, независимому источнику я верю куда больше, чем вранью Домниной.
Она прям наивная, не читает что о них псевдопатриотах думают)
В России нет тех возможностей, что есть на Западе и конечно они будут обращаться туда ибо только там качественное протезировние.
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А что за "внештатные сотрудники нужного направления"? И "сотрудники" какой внештатной организации?
Вот, господа, специально для вас новость. Раз не нравится Запад, значит, видимо, надо, во избежание двойных стандартов, доходить до абсурда - как Украина по отношению к нам.