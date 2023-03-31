Украинские спортсмены не будут участвовать в отборочных олимпийских соревнованиях с участием россиян

Украина не будет участвовать в отборочных олимпийских соревнованиях с участием россиян.

Об этом сообщил член исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) Украины и министр правительства страны Олег Немчинов. В частности, речь идет об отборочных турнирах на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.

«Приняли протокольное решение, что мы участвуем только в отборочных соревнованиях, где нет россиян.

Соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федерации статуса национальной», – сказал Немчинов в эфире национального телемарафона.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

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