Украинские спортсмены не будут участвовать в отборочных олимпийских соревнованиях с участием россиян
Украина не будет участвовать в отборочных олимпийских соревнованиях с участием россиян.
Об этом сообщил член исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) Украины и министр правительства страны Олег Немчинов. В частности, речь идет об отборочных турнирах на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.
«Приняли протокольное решение, что мы участвуем только в отборочных соревнованиях, где нет россиян.
Соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федерации статуса национальной», – сказал Немчинов в эфире национального телемарафона.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
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З.ы. Если что до санкций крупнейшим торговым партнёром была Германия.
В тексте есть уточнение, что речь идёт об ОИ--24, т.е. о летних Играх.
И да, до известных событий биатлон в Украине
был на приличном уровне, но вы, похоже, биатлоном не интересуетесь.
P.S. Ваш главный подписал приказ о весеннем призыве в армию.
«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 147 тысяч человек», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Так может все таки есть в вас там нужда?
может вам ещё Польша родная?