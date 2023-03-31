Украинские спортсмены не будут участвовать в отборочных олимпийских соревнованиях с участием россиян

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 НОК Украины Биатлон

Украина не будет участвовать в отборочных олимпийских соревнованиях с участием россиян.

Об этом сообщил член исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) Украины и министр правительства страны Олег Немчинов. В частности, речь идет об отборочных турнирах на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.

«Приняли протокольное решение, что мы участвуем только в отборочных соревнованиях, где нет россиян.

Соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федерации статуса национальной», – сказал Немчинов в эфире национального телемарафона.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

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101 комментарий

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Bayern-fan
Ответ Iuliia Timofeyeva
Слава богу, что не будет этих орущих с их зассаной тряпкой. Пусть не учавствуют.
как не будет? вас же допустили в фехтовании, не?
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Владимир Самсонов
Ответ tyuiop tyuiop
глупости. союз с Америкой намного более выгоден чем колонизация Китаем
Это просто ахинея. Россия не торгует с США (там очень низкий товарообмен и до санкций был), а с Китаем торговля растёт каждый год.
З.ы. Если что до санкций крупнейшим торговым партнёром была Германия.
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Чиф
Ответ Olga.t
Где вы увидели слова об украинских биатлонистах?? В тексте есть уточнение, что речь идёт об ОИ--24, т.е. о летних Играх. И да, до известных событий биатлон в Украине был на приличном уровне, но вы, похоже, биатлоном не интересуетесь.
до каких событий? до майдана или СВО?
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m-mezon
Ответ tyuiop tyuiop
глупости. союз с Америкой намного более выгоден чем колонизация Китаем
Каждая следующая методичка все унылее и унылее. Расскажете потом, как помог вам, европейцам, союз с Америкой. Интересно то, что и о колонизации Китаем, вы можете рассказать гораздо больше, чем мы. Независимые вы наши.
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Владимир Самсонов
Ответ tyuiop tyuiop
россияне должны выходить за себя, за свои интересы
Согласен. Просто люди по разному видят свои интересы. Я например, считаю, что в интересах России ликвидация украинской государственности.
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Viks
Ответ Iuliia Timofeyeva
Слава богу, что не будет этих орущих с их зассаной тряпкой. Пусть не учавствуют.
Пусть не "учаВствуют" и пусть не "ложат"
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MoleculaRU
Ответ expertmer2020
Бах привёл пример в соей речи. На земле много военных конфликтов, но стороны не выступают за отстранение спортсменов. Украинские политики думают, что они неприкасаемые - ошибаются.
Украинцы считают, что они - особая нация
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MoleculaRU
Ответ Lina Starkova
А почему украинские спортсмены не на фронте ?
Хороший вопрос. Вот про российских спортсменов так любят спрашивать. Хотя по логике, это украинским там надо быть. Ведь «на них напали, нужно защищать свою родную землю»
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Владддд
Ответ Trash Talking
Только ради этого стоит от России послать по 1 человеку в каждый вид спорта на Олимпиаду :)
Т.е. вам пофиг на российский спорт, главное, чтобы у соседа корова сдохла? Неудивительно, что из-за такого мышления соотечественников наша страна летит в бездну, сами с радостью ее туда и толкаете.
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Bahmut
Боятся что и там отхватят)
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Viks
Ответ Viks
Национальные интересы должны быть выше спортивных. Это понятно любому здравомыслящему.
Минусаторов надо привлечь за дискредитацию - они унижают национальные интересы России.
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MoleculaRU
Ответ El_Gatto
А помните год назад? "Россияне выходите за нас на митинги " 😅😅
Потом сразу же: «Вы будете плохо жить», «Мы вас не простим», «Наша русофобия недостаточна». Вот такие и сделали так, чтобы я не отказался от своей страны:)
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Iuliia Timofeyeva
Слава богу, что не будет этих орущих с их зассаной тряпкой. Пусть не учавствуют.
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Olga.t
Ответ В Иванов
украинские биатлонисты звучит как сборная украины по хоккею, кто-то слышал про таких?
Где вы увидели слова об украинских биатлонистах??
В тексте есть уточнение, что речь идёт об ОИ--24, т.е. о летних Играх.

И да, до известных событий биатлон в Украине
был на приличном уровне, но вы, похоже, биатлоном не интересуетесь.
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Viks
Ответ В Иванов
украинские биатлонисты звучит как сборная украины по хоккею, кто-то слышал про таких?
Я не видел твоего ника на биатлонной ветке.
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filippa
Ответ tyuiop tyuiop
глупости. союз с Америкой намного более выгоден чем колонизация Китаем
бугага. оно по вам и видно.
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MoleculaRU
Нет, чтобы выяснить кто сильнее на спортивном поле. Они хотят только воевать
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Валерий Петров
Ответ DrDro
Как ни увидишь новость, содержащую слова "Украина, Прибалтика, Польша", то можно не сомневаться, что в топе комментариев будут заплюсованные улюлюканья про кому вы там нужны, да скоро вас вообще не будет, да кто у них там спортсмен!!!1!! Когда этих слов нет-большинство комментов спокойны и рассудительны. Как это работает?
Стрелочка в обе стороны поворачивается, зайди на украинские ресурсы и убедись
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Dinamo_Tb
Ответ vadim235
Наших там достаточно
Настолько достаточно что лично в вас там нужды нет?

P.S. Ваш главный подписал приказ о весеннем призыве в армию.
«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 147 тысяч человек», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Так может все таки есть в вас там нужда?
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filippa
хорошая новость. может и вся страна переедет в канаду или мексику? поблиде к сюзерену!
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Валерий Петров
Ответ Natalia_777
))) так вот кого Илон Маск собрался на Марс переселять)))
Выкопают там себе свое Черное море и будут панувать. Гойда!))
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tyuiop tyuiop
Ответ Maratik1982
к моменту начала Олимпиады украины уже не будет
за три дня!
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Wasp 13
Ответ Guillermo
Только ради этого стоит уволить в запас пару спортсменов
Только ради чего?
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tyuiop tyuiop
Ответ vadim235
Это не чужая страна, а своя родная, где пролита немало крови наших родных людей, жаль что в какой то момент образовалась нацисткая шайка
всмысле своя родная? вы конституции РФ читали? вы тут уже на иноагента наговорили
может вам ещё Польша родная?
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Мишаня Кашников
Ответ Maratik1982
к моменту начала Олимпиады украины уже не будет
очень даже вероятно
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