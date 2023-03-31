Романа Костомарова могут перевезти в клинику Германии для протезирования («СЭ»)

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду Фигурное катание

Роману Костомарову могут провести протезирование в Германии.

Об этом сообщает источник «Спорт-Экспресса», знакомый с ситуацией.

46-летнего фигуриста могут отправить в немецкую клинику для создания и установки протезов, но это будет зависеть от его состояния. Отмечается, что может быть выбран центр протезирования в России. Решение о переводе принимают сам Костомаров и его супруга.

Врачи из Германии консультировали российских специалистов на протяжении всего лечения по видеосвязи. Сейчас в состоянии спортсмена есть улучшения, но выписывать его пока не планируют.

Костомаров – олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду. В январе его госпитализировали с пневмонией – сообщалось, что на фоне осложнений фигурист перенес частичную ампутацию конечностей.

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17 комментариев

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Гаммаглобулин
Ответ Konstantin Meerov
Больницы в Москве не уступают немецким
Для депутатов и высших чинов - возможно. Впрочем, эти граждане и в блокадном Ленинграде от голода не пухли и себя не обижали. А что там с обычными людьми?
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AlenaPayvina
Блин люди, вы хоть немного порадоваться можете за человека. Он пережил за 3 месяца столько, сколько многие из вас за всю жизнь не столкнутся , дай бог. И вам завидно? Вам жалко что ли? Вы его деньги считаете? Заслужите свои трудом, заработаете и лечитесь где хотите потом
Я рада если у него в Германии получится , может быть и в склифе там лучшие врачи России.
Но вот так как вы? Сначала желали здоровья, ходили к аверу, они собрали денег, п потом такую чушь про Германию писать...
Вы люди или кто? Всем самое главное здоровья!
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Гаммаглобулин
Романа по-человечески очень жаль. Но элита общества не должна получать какие-либо услуги за границей. А то - то лечение в Германии, то домики на озере в Италии. Вы уж определитесь - вы патриоты или всё же за коллективный запад.
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Мистер Блин
Ответ papadok
Терпеть западное влияние в мире Костомаров не готов, но лечиться на западе ОК. Помнится, Иосиф Кобзон в свое время густо поливал коллективный запад помоями, но когда немцы придержали его очередную госпитализацию к ним, сразу замолчал, как отрезало. А так - здоровья всем, конечно. А Костомарову еще терпения и психологической устойчивости. Беда с ним стряслась большая.
роману, безусловно здоровья, но чем он отличается от тех, кого настраивают и отправляют сейчас против запада в одно интересное место, или их жизни не важны? как по мне, такие же люди, просто хавают пургу по телевизору и идут....
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Мистер Блин
Ответ Toba Door
Как это в Германию, враги наши
враги для дураков, чтобы отправить на #####, а так и лечится отправят, и мост крымский на вражеском мерседесе проинспектируют.....пипл хавает, это главное. лучше задаться вопросом, как это одни носки и трусы шьют и по тысяче последней из бюджета скидыааются, а в это же время хоккеисты и футболисты отстраненные от международных соревнований продолжают получать миллионы $ .
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Максим Бегун
Ответ Konstantin Meerov
Больницы в Москве не уступают немецким
Смотря какие. В целом многие операции спокойно можно делать в России
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Ходжа Насреддин
Ответ Konstantin Meerov
Больницы в Москве не уступают немецким
разве что в ценах
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Evergreen
Да что ж такое-то, это ж он под иностранное влияние попадет, станет иноагентом
+5
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Konstantin Meerov
Ответ Шубы
естественно консультировали. Российская медицина абсолютно импотентна. Уверен, единственная причина, по которой его с самого начала не перевезли туда - это его состояние, которое было не пригодно для перелета. Иначе бы и ампутаций не было никаких. Пришлось остаться в РФ и без конечностей. Есть 3 места в РФ, которые нужно избегать как филиалов ада: тюрьма, военкомат и больница.
Больницы в Москве не уступают немецким
+7
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chili
В омскую поликлинику его надо, там хорошо лечат. Или просто рафаэлку дать.
+10
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Егор Павлов
Всех инвалидов с сво так же будут в Германии лечить?
+15
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Sat397
Российская "элита" как она есть...
+5
-1
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Шубы
естественно консультировали. Российская медицина абсолютно импотентна. Уверен, единственная причина, по которой его с самого начала не перевезли туда - это его состояние, которое было не пригодно для перелета. Иначе бы и ампутаций не было никаких. Пришлось остаться в РФ и без конечностей.
Есть 3 места в РФ, которые нужно избегать как филиалов ада: тюрьма, военкомат и больница.
+14
-8
+6
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mike I.
Снова этот "источник, знакомый с ситуацией"...
0
-2
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papadok
Терпеть западное влияние в мире Костомаров не готов, но лечиться на западе ОК. Помнится, Иосиф Кобзон в свое время густо поливал коллективный запад помоями, но когда немцы придержали его очередную госпитализацию к ним, сразу замолчал, как отрезало. А так - здоровья всем, конечно. А Костомарову еще терпения и психологической устойчивости. Беда с ним стряслась большая.
+47
-2
+45
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Toba Door
Как это в Германию, враги наши
+43
-3
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sergey para
На клятый запад?
+37
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