Романа Костомарова могут перевезти в клинику Германии для протезирования («СЭ»)

Роману Костомарову могут провести протезирование в Германии.

Об этом сообщает источник «Спорт-Экспресса», знакомый с ситуацией.

46-летнего фигуриста могут отправить в немецкую клинику для создания и установки протезов, но это будет зависеть от его состояния. Отмечается, что может быть выбран центр протезирования в России. Решение о переводе принимают сам Костомаров и его супруга.

Врачи из Германии консультировали российских специалистов на протяжении всего лечения по видеосвязи. Сейчас в состоянии спортсмена есть улучшения, но выписывать его пока не планируют.

Костомаров – олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду. В январе его госпитализировали с пневмонией – сообщалось, что на фоне осложнений фигурист перенес частичную ампутацию конечностей.