Романа Костомарова могут перевезти в клинику Германии для протезирования («СЭ»)
Роману Костомарову могут провести протезирование в Германии.
Об этом сообщает источник «Спорт-Экспресса», знакомый с ситуацией.
46-летнего фигуриста могут отправить в немецкую клинику для создания и установки протезов, но это будет зависеть от его состояния. Отмечается, что может быть выбран центр протезирования в России. Решение о переводе принимают сам Костомаров и его супруга.
Врачи из Германии консультировали российских специалистов на протяжении всего лечения по видеосвязи. Сейчас в состоянии спортсмена есть улучшения, но выписывать его пока не планируют.
Костомаров – олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду. В январе его госпитализировали с пневмонией – сообщалось, что на фоне осложнений фигурист перенес частичную ампутацию конечностей.
Я рада если у него в Германии получится , может быть и в склифе там лучшие врачи России.
Но вот так как вы? Сначала желали здоровья, ходили к аверу, они собрали денег, п потом такую чушь про Германию писать...
Вы люди или кто? Всем самое главное здоровья!
Есть 3 места в РФ, которые нужно избегать как филиалов ада: тюрьма, военкомат и больница.