Газзаев о России: «Благодаря Путину многое изменилось за 25 лет. Если мы за 20 лет подняли страну на такой уровень, то что будет еще через 20?»

считает, что в России многое изменилось благодаря .

«За 25 лет многое изменилось – благодаря президенту нашей страны Владимиру Путину.

Видим очевидные успехи России, ее перспективы развития на ближайшие годы.

Если мы за 20 лет подняли страну на такой уровень, как сейчас, то что будет еще через 20 лет?

Это не дает покоя Западу, который буквально за все объявляет санкции и тем самым проводит политику сдерживания.

У нас был выбор – в какой стране жить. В которой тебя жалели и над которой посмеивались? Или в той, где тебя уважают и побаиваются? Считаю, выбор очевиден», – сказал бывший тренер и сборной России.