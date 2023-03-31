Газзаев о России: «Благодаря Путину многое изменилось за 25 лет. Если мы за 20 лет подняли страну на такой уровень, то что будет еще через 20?»

Теги ЦСКА Валерий Газзаев премьер-лига Россия Владимир Путин Политика Матч ТВ Футбол

Валерий Газзаев считает, что в России многое изменилось благодаря Владимиру Путину.

«За 25 лет многое изменилось – благодаря президенту нашей страны Владимиру Путину.

Видим очевидные успехи России, ее перспективы развития на ближайшие годы.

Если мы за 20 лет подняли страну на такой уровень, как сейчас, то что будет еще через 20 лет?

Это не дает покоя Западу, который буквально за все объявляет санкции и тем самым проводит политику сдерживания.

У нас был выбор – в какой стране жить. В которой тебя жалели и над которой посмеивались? Или в той, где тебя уважают и побаиваются? Считаю, выбор очевиден», – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России. 

Материалы по теме

262 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вован Азаров
Ответ BillShen
В дурку пса. Какой поднял? У нас есть технологичные производства? У нас есть отстроенные города, в которых люди хотят жить? У нас есть промышленность, которая на изи может сделать конкурентный с иномаркой автомобиль? В Россию инвестирует весь мир? Россия уважаема на международной арене? В России пенсия как в бездуховной Европе? В России зарплаты выше чем в бездуховной Европе? И это после 20 лет нефтяного золотого дождя. Настолько то нести ядерный бред уже нельзя.
мы коньки не можем выпустить все в бауэрах играют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atelos
Ответ leon01
Жили за железным занавесом, нюхнули немного воздуха и обратно за свой родной занавес! Спасибо партии! Лермонтова надо читать. « страна рабов, страна господ» сейчас бы за такое в кутузке сидел, за какие нибудь фейки
Какой занавес? Чего верещишь? Тебя не держат тут! Чемодан - вокзал (аэропорт) - пункт убытия на выбор!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Пантелеев
Ответ Alexshara
как человек живший в 90 , могу вот что сказать, было очень сложно, это где-то был ужас, но не ужас/ужас (женился, 2 детей, кв купил и друзья всё так) да так хорошо как страна жила в сер 2000 она не жила ни когда, НО!!! с такими сверх доходами от углеводородов могло быть гораздо умнее (см Норвегию) а по итогу похерены инвестиции, почти железный занавес авто прома нет, станкостроения нет, микроэлектроника далеко позади будущее прл вопросом, но с другой стороны Россия и не такое переживала и ни куда не делась и не денется (независимо от того кто наверху)
С первой частью согласен. А вот "не такое переживала" - хотелось бы жить, а не переживать. А ради чего это вообще непонятно. Год назад страна более-менее нормально жила, развивалась. Одних только IT проектов почти на 50 млрд долл. на бирже продали. И ради чего всё потерять? В истой истории приза для России не ыбло в принципе. Будто Путина заставили сломать хребет стране.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aram Berudzhanyan
Так интересно таких людей читать! Они что, ничего вокруг не видят, не здесь живут, ничего не понимают???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ogent
Ответ Алекс Я
Живу в 750 км от Москвы,изменилось в лучшую сторону все.у простых людей сейчас нет проблем,работай и всё будет.
Может хватит тут врать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Ответ Никита Ершов
расплатиться за то, что защищают свои территории? Ну это сильно, в духе современной России
Ну в 44 году у рейхскомиссариата "Украина" тоже были свои защитники. И если бы тогда был интернет, то они бы нам тоже написали, что "защищают свои территории". Тем не менее, расплатиться им тогда так или иначе пришлось, придётся и их современной реинкарнации.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atelos
Ответ Гуго Капет
Словите. Более того, могу честно заявить, что и я Вам минус поставил. Знаете, да, за последние 20 лет Россия и в самом деле улучшилась - но только внешне. Дома стали красить, современные пространства стали создавать, имиджевые международные мероприятия стали проводить. На машинах хороших ездить, Автобусы, трамваи и троллейбусы стали выглядеть прилично. Но! Все это внешний лоск, декорации, под которыми разрушено все. За 20 лет, о которых радеет Газзаев, общественные и гражданские институты, система разделения властей, Конституция - все разрушено. Нет ничего. И плоды этого мы пожинаем. Декорации есть, а развития нет. Увы.
А я тебе минус поставил. Напиши про развитие подробно, общие фразы "все плохо" не пройдут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ogent
Ответ Алекс Я
Это скорее ваша участь
И тебя это ждёт, не переживай.....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Цыбулин
Ответ saintveles
Если мы за 20 лет подняли страну на такой уровень, как сейчас, то что будет еще через 20 лет? ответ очевиден — с такими "управленцами" стране пи*да
причем раньше,чем,через 20 лет)))Такими темпами-лет через 5,Зимбабве богаче будет)))Как раз,за 5 лет,товарищ Си,доберет лес и прочие ресурсы!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вован Азаров
Ответ Алекс Я
Живу в 750 км от Москвы,изменилось в лучшую сторону все.у простых людей сейчас нет проблем,работай и всё будет.
до 90 лет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
three hundred bucks
Ответ В Питере Пять
Мне кажется, что подъём был даже года до 2014-го. А сейчас да...
Не, с 2009 года началась стагнация в экономике, на фоне сокращения инвестиций в частный бизнес, как гос, так и частных. правда до 14 года она шла незначительными темпами. ну а как в первый раз решили в войнушку поиграть - началось...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atlichna
Что-то толстит Газзаев, не боится, что чекисты выкупят?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ogent
Ответ atelos
эко снова русофобов слетелось! Как мухи на это самое!
скрепы не жмут?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BananaMama
Ответ teddy10
Можно сказать о многом, но приведу лишь маленький аспект. Посмотрел видео Виктора Кравченко о том, в каком состоянии находятся школы, носящие мена Исинбаевой, Третьяка, Саутина и Вяльбе. Плачевное зрелище. Прорыв за прорывом (в смысле, то крыша, то трубы), недофинансирование и разруха. Олимпийский чемпион Дмитрий Саутин уже 21 год не может выбить денег на строительство бассейна в Воронеже, будучи вынужденным переплачивать за аренду. При этом у него есть фото и грамота от ВВП. И он на камеру к нему обратился. Дмитрию - уважение и поддержка, но о каком развитии может идти речь, если живая легенда не может получить средств. Газзаев, вроде, тоже когда-то был спортсменом, если не изменяет память
Но вообще это довольно символично. Не знаю какие взгляды у Саутина, поэтому не буду про него говорить, но остальные трое активно поддерживают всё происходящее, один ещё и активно голосует "за", а вторая участвовала в написании новой "конституции" (перед этим похвасталась, что прочитала старую и считает интересной книжкой). Так что то эти имена и должны ассоциироваться с разрухой, а не с какими-то спортивными подвигами в прошлой жизни - их они перечеркнули. Обнулили, так сказать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Realist2022
Ответ Никита Ершов
Лучше быть поколением Брежнева и смотреть телек 24/7, надеясь на нищую получку, ибо пту при заводе не очень мозгов добавило?
Так эти товарищи, окончившие пту при заводе, ещё и мнят себя академиками в части интеллекта. И считают себя опытными в жизни на фоне нас, хотя реальный опыт там только в обмане других и отжиме чужого - сами то создавать они ничего не умеют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atelos
Ответ QWertY
Газзаев позорит собак
кого позоришь ты?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atelos
Ответ Safar Safar
Так я не пойму это русский сайт ? Че вы здесь все умные, смелые ? Если так ненавидете власть , страну в этом ситуации выходите против него, против Путина . Одно место не хватает потому что . А написать все можно
Проплаченные "сверчки" это! Боты на содержании. Страну ненавидят, а хлеб русский едят!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Давыдкин
Ответ WhoReadThisWillDie
Как жаль, что это не троллинг..
На хой черт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Матвеев
Ответ DFEST
Было бы странно иметь такие запасы ресурсов и где-то не улучшиться. Но нужно смотреть в сравнении . А есть страны , которые стали лучше ? Есть данные , как например изменился ввп в странах снг и восточной Европы. И вот хуже нас только Словения ( но он Один из самых высоких в натуральном выражение ), Хорватия и Украина. Да делается , но медленнее чем в других странах.
Так на Украине запасв ресурсов, развитая промышленность, развитие РСФСР, более развитая инфраструктура, мягкий климат. И чёт это не помогло. А обещали вторую Францию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
roni11
Надеюсь будет другое, без деда и полицейского государства.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kustarnik555@gmail.com
Ответ savik-A.M.
А прикинь сколько ещё можно сделать за 20 , если за год столько получилось
а еще если год високосный
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atelos
Ответ МТБ
Будет северная Корея на радиоактивной пустоши? Вообще, надеюсь, Путин раньше помрёт и мы таки начнём вылазить из задницы, в которую он нас втянул
а может пустошь в другом месте будет, а коньки двинешь ты ... не думал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kurbik
Да,уж...Такое впечатление,будто Володин подсунул ему шпаргалку с текстом.Хочется верить в такую версию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murer
аууууу!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tlg
О какому уровне он говорит? Можно пояснительную бригаду?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий