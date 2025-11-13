  • Спортс
  • Агент Дзюбы о пересчете голов Кержакова: «Это искусственно созданный инфоповод, тогда можно пересмотреть голы из 60-х годов. Будет решение ФИФА – тогда можно комментировать»
Агент Артема Дзюбы отреагировал на ситуацию с голами Александра Кержакова.

Ранее стало известно, что Кержаков, завершивший карьеру в 2016 году, может сравняться с Дзюбой по голам за сборную России. Рекордный, 31-й мяч Дзюба забил в ворота Гренады в марте этого года. На счету Кержакова 30 голов. 

О варианте с обновлением достижения Кержакова написал комментатор Роман Нагучев в своем телеграм-канале. Инсайдер Иван Карпов сообщил, что переписать на Александра могут гол в матче со сборной Германии в 2005 году, ошибочно записанный на Андрея Аршавина. Официальное обращение по этому поводу должно поступить в ФИФА. 

«Это не новость, а вымышленный факт в исполнении Нагучева. Понятно, что сейчас пауза и надо чем-то забить медиапространство.

Считаю, что это искусственно созданный инфоповод. Тогда можно пересмотреть голы из 60-х годов.

Если будет решение ФИФА или обращение РФС – тогда можно комментировать. Пока это просто пост в телеграм-канале одного из наших журналистов», – сказал агент Леонид Гольдман. 

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
