Наместников сделал 2 передачи в матче с «Детройтом». У него 2+6 в 14 играх за «Виннипег»

сделал две голевые передачи в матче с «Детройтом» (6:2).

Форвард « » прервал серию без очков из 5 игр.

Всего в 14 матчах за «Джетс» на счету россиянина 8 (2+6) баллов после обмена из «Тампы».

Всего в 71 игре текущего чемпионата он набрал 23 (8+15) очка.

Сегодня за 15:14 (1:54 – в большинстве) у Наместникова 1 бросок в створ ворот, 3 блок-шота, полезность – «плюс 2».