Наместников сделал 2 передачи в матче с «Детройтом». У него 2+6 в 14 играх за «Виннипег»

Теги НХЛ Владислав Наместников Виннипег Хоккей

Владислав Наместников сделал две голевые передачи в матче с «Детройтом» (6:2).

Форвард «Виннипега» прервал серию без очков из 5 игр.

Всего в 14 матчах за «Джетс» на счету россиянина 8 (2+6) баллов после обмена из «Тампы».

Всего в 71 игре текущего чемпионата НХЛ он набрал 23 (8+15) очка.

Сегодня за 15:14 (1:54 – в большинстве) у Наместникова 1 бросок в створ ворот, 3 блок-шота, полезность – «плюс 2».

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1 комментарий

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Гражданин товарищ барин
Рад за Намеса. Не удалось в Тампе, пусть хотя бы у Пегов в плей-офф сыграет. Любой хоккеист мечтает об этом.
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