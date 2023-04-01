Наместников сделал 2 передачи в матче с «Детройтом». У него 2+6 в 14 играх за «Виннипег»
Владислав Наместников сделал две голевые передачи в матче с «Детройтом» (6:2).
Форвард «Виннипега» прервал серию без очков из 5 игр.
Всего в 14 матчах за «Джетс» на счету россиянина 8 (2+6) баллов после обмена из «Тампы».
Всего в 71 игре текущего чемпионата НХЛ он набрал 23 (8+15) очка.
Сегодня за 15:14 (1:54 – в большинстве) у Наместникова 1 бросок в створ ворот, 3 блок-шота, полезность – «плюс 2».
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