Александр Жулин: «Оформил Fan ID без проблем. Фанаты зря уперлись – процедура очень быстрая. Все к этому придут, уже ничего не сделаешь, надо оформить – и все!»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Александр Жулин стадионы Fan ID Фигурное катание

Александр Жулин заявил, что уже оформил карту болельщика. 

«Оформил Fan ID без проблем! Меня пригласили на матч «Зенит» – «Пари НН». Сходил в МФЦ и за две минуты получил карту болельщика.

Фанаты зря уперлись – процедура оформления очень быстрая. Думаю, систему придумали для хулиганов. Ситуация с полупустыми трибуны пока что затянется, но все к этому придут. С этим уже ничего не сделаешь. Надо оформить Fan ID – и все!

В фигурном катании не практикуется карта болельщика. Нет движения с баннерами и файерами. У нас все цивилизованно. Поэтому нет смысла вводить Fan ID.

Речь о стадионах и о выявлении хулиганов, которые приносят запрещенные к проносу вещей на спортивные объекты. К сожалению, у нас это распространено», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию. 

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52 комментария

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Андрей Красноруцкий
Хватит , пожалуйста !
У вас там сидят и молчат , а то вдруг спортсмен упадет и всё , потом в интервью будет говорить , что не слышал определенного момента в музыке и не знал , когда делать тулуп.
На футболе другие эмоции, поймите уже.
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Antony Klestoff
Как же они не понимают или делают вид,что не понимают, что дело только в трудности оформления...
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Zeitgeist Zeppelin
Почему этот FanID нельзя получить чисто через интернет? Без этих походов в МФЦ. Да и вообще вариант с продажей билетов по обычному паспорту вполне решает 99% проблем. Если, вдруг, будет какой-то нежелательный персонаж, то ему не продадут и не пустят. Если хотели избавиться от фанатья активного, то это тоже другими способами можно было делать.
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Валерий Петров
Фанайди Шредингера какое-то - на Кубок и на игры сборной не нужен, а на чемпионат нужен.
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Balt
Да как же не поймёт. Дело не в простоте процедуры, дело в самом факте этой процедуры которая бьёт по посещаемости так как исключает для многих и многих людей произвольный поход на футбол в охотку хоть компанией, хоть в одиночку. Хотя уже есть у людей куча документов по которым можно идентифицировать вход на стадион и не требовать дополнительных процедур. Ну не та у нас ситуация на стадионах уже давно чтобы вводить как в Турции Fan ID где он реально нужен ибо там вообще дурдом на стадионах был и до сих пор есть. У нас известно по каким причинам это вводится и почему в это конкретное время.
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Водяра
Ответ sergen
Кастрация тоже недолгая процедура. Уверен, что Саша первый запишется если дума вдруг велит.
Всем приспособленцем петля или расстрел. Через года 2-3.
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Вован Азаров
еще один дурак оформленный
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Григорий Иванченко
очень жду fanid на фигурное катание
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Spartakus1984
Ключевое слово:меня пригласили...сразу побежал делать, человек хочет быть востребованным,оно и понятно,но зачем лезть со своим тупыми советами и так откровенно нализватьь власти?
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Ковид 07.10.52
Уже все фан-иуды из футбола выступили...власть вывела на орбиту фигуристов....ждем Винер...
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Beloded2007
"И хорошо, что на "Госуслугах" удалить аккаунт нельзя", - добавил Жулин.
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Sobachkin
Я не приду на стадион и все. Жулин не хочет сказать почему на Госуслугах убрали удаение аккуанта и собираются повестки слать?
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Олег Кузнецов
Ответ selso99
С денежным переводом Вас, Александр!
Еще один раб системы пришел агитировать за фан айди...Иди к дьяволу агитатор.
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Ковид 07.10.52
Продался за двадцать целковых на шоу от типов из одного города, которые угробили футбол...своими деяниями...
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Nadert@
Думаю что в ближайшее время карта болельщика автоматом на госуслугах у всех появится. Упростят процедуру так сказать.
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Южанин78
Ну, конечно, что может сказать Александр в замужестве Навка.
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Александр
Власть лоханулась конечно с этим ай ди, посмотрим как будут выкручиваться, прка так себе получается🙂
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НАВАЛЬНЫЙ
Тоже бы оформил быстро и без проблем. Но надо ли?
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AVSamaranch
Скажите кто-нибудь этому дятлу, что "фанаты упёрлись" вовсе не из-за сложной процедуры оформления.
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gustavo1097
Дебил ты, не в простоте процедуры дело, когда до вас, клоунов, это дойдёт
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Number_2
Пора создавать сайт «IDротворец»
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Андрей Балабаев
Ответ d.xoxlov
Глух или туп, интересно?
И вместо или надо было)
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Hardy
причем здесь вообще скорость процедуры, это что, больница?
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Hardy
🤣🤡
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Георгий Михеев
А на фигурном разве не проносят алкашку какую нибудь -)))
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