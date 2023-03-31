Александр Жулин: «Оформил Fan ID без проблем. Фанаты зря уперлись – процедура очень быстрая. Все к этому придут, уже ничего не сделаешь, надо оформить – и все!»
Александр Жулин заявил, что уже оформил карту болельщика.
«Оформил Fan ID без проблем! Меня пригласили на матч «Зенит» – «Пари НН». Сходил в МФЦ и за две минуты получил карту болельщика.
Фанаты зря уперлись – процедура оформления очень быстрая. Думаю, систему придумали для хулиганов. Ситуация с полупустыми трибуны пока что затянется, но все к этому придут. С этим уже ничего не сделаешь. Надо оформить Fan ID – и все!
В фигурном катании не практикуется карта болельщика. Нет движения с баннерами и файерами. У нас все цивилизованно. Поэтому нет смысла вводить Fan ID.
Речь о стадионах и о выявлении хулиганов, которые приносят запрещенные к проносу вещей на спортивные объекты. К сожалению, у нас это распространено», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию.
У вас там сидят и молчат , а то вдруг спортсмен упадет и всё , потом в интервью будет говорить , что не слышал определенного момента в музыке и не знал , когда делать тулуп.
На футболе другие эмоции, поймите уже.