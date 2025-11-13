Пономарев об отставке Станковича: «Положительный фактор для «Спартака». Ну нельзя же так выпендриваться и нервировать команду!»

Владимир Пономарев: увольнение Станковича – положительный фактор для «Спартака».

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев положительно оценил уход Деяна Станковича из «Спартака».

Во вторник красно-белые объявили о расторжении контракта главного тренера по соглашению сторон.

«Уход Деяна Станковича – это очень здорово для «Спартака». Потому что он нервировал весь коллектив, а ребята-то в команде собраны неплохие.

Я вчера разговаривал на эту тему с Анзором Кавазашвили . И он доволен таким решением, и я, хотя не являюсь болельщиком команды. Потому что «Спартак» – это команда, которую любит народ. Ну нельзя же так выпендриваться и нервировать команду!

Поэтому увольнение Станковича – положительный фактор для «Спартака », – заявил Пономарев.