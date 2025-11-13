Предприниматель не смог обжаловать приговор за обрушение трибуны на соревнованиях школьников в Ростове-на-Дону в 2023-м. Виновный получил 5 лет тюрьмы и штраф 400 тысяч рублей

Предприниматель понесет наказание за обрушение трибун на детских соревнованиях.

Предприниматель из Ростова-на-Дону не смог обжаловать приговор за обрушение трибун на детских соревнований.

Напомним, инцидент произошел в 2023 году во время футбольных соревнований среди школьников. Мероприятие проводилось на территории спортивной школы олимпийского резерва №5. Сообщалось, что порывом шквалистого ветра перевернуло сборные конструкции зрительских трибун. В результате на месте происшествия погибла мама одного из игроков, и более 55 человек получили травмы.

Сообщалось, что конструкции не соответствовали требованиям безопасности, и изготовивший их предприниматель об этом знал. Ему было вынесено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 400 тысяч рублей.

По данным пресс-службы прокуратуры Ростовской области, виновник трагедии не смог обжаловать вердикт ростовского суда первой инстанции. Ростовский областной суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов фигуранта дела.

Таким образом, теперь приговор производителю трибун вступил в силу.