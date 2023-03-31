Бойцовский клуб «РЕН-ТВ»: Дацик против Джонсона и другие бои. Начало – в 23:00

Вечером 31 марта в Москве состоится турнир Бойцовского клуба «РЕН-ТВ», в главном событии которого пройдет поединок по правилам бокса между и Кевином Джонсоном.

Другие бои главного карда:

Павел Шульский – Данило Сузарт;

Артем Сусленков – Эбензер Тете;

Николай Данилов – Евгений Орлов.

Начало главного карда – в 23:00 по московскому времени. Турнир покажет «РЕН-ТВ».

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