Бойцовский клуб «РЕН-ТВ»: Дацик против Джонсона и другие бои. Начало – в 23:00
Вечером 31 марта в Москве состоится турнир Бойцовского клуба «РЕН-ТВ», в главном событии которого пройдет поединок по правилам бокса между Вячеславом Дациком и Кевином Джонсоном.
Другие бои главного карда:
- Павел Шульский – Данило Сузарт;
- Артем Сусленков – Эбензер Тете;
- Николай Данилов – Евгений Орлов.
Начало главного карда – в 23:00 по московскому времени. Турнир покажет «РЕН-ТВ».
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