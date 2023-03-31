Кузьменко отказался надеть радужный свитер на раскатку перед матчем «Ванкувера» после консультации с семьей

Теги Ванкувер Калгари НХЛ Рик Токкет Илья Любушкин Никита Задоров игровая форма Иван Проворов ЛГБТ Андрей Кузьменко Хоккей

Российский хоккеист НХЛ Андрей Кузьменко отказался надевать радужный свитер на раскатку.

Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет сообщил об этом решении 27-летнего нападающего перед матчем регулярного чемпионата с «Калгари», который состоится 1 апреля и будет приурочен к Pride Night.

Канадский тренер сказал, что с уважением относится к решению игрока, принятому после консультации с семьей.

В 73 матчах в этом сезоне Кузьменко набрал 68 (37+31) очков. Его подробная статистика – здесь.

Напомним, что российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов первым не вышел в радужном джерси на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

Позже его примеру последовали вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер, а также игроки «Флориды» Эрик и Марк Стаалы.

Илья Любушкин из «Баффало» пропустит разминку в радужном джерси перед матчем с «Монреалем» и сослался на закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ. От радужных джерси также отказались «Миннесота» и «Чикаго» – в связи с законом РФ и потенциальным риском для российских игроков.

Игроки «Калгари» – включая россиянина Никиту Задорова, а также Назема Кадри, – надели свитера с радужными логотипами перед матчем с «Кингс».

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gornostaev
"Говорят мужчины, которые смотрят аниме, на десять процентов умнее, чем их парни".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AndreyEN
Ответ Игорь Новиков
Слава богу, что в России больше проблем нет. С геями разобрались. В остальном - все классно! Да?
гасили, гасят и будут гасить эту нечисть!!! вопросы есть? или ты с ними? и один из них?)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ди Ди
Каждому свое, свое не каждому !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AndreyEN
Ответ Veles3101
Это тебе пока повесточка ещё не пришла.
и тебе видимо тоже, раз пальчики печатать могут)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ AndreyEN
Андрей красавец! хоть как-то с этой нечистью надо бороться! Как я рад, что живу в России!!!
Слава богу, что в России больше проблем нет. С геями разобрались. В остальном - все классно! Да?
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Богданов
Лучше бы в поддержку инвалидов сделали!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Veles3101
Ответ AndreyEN
Андрей красавец! хоть как-то с этой нечистью надо бороться! Как я рад, что живу в России!!!
Это тебе пока повесточка ещё не пришла.
+6
-7
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AndreyEN
Андрей красавец! хоть как-то с этой нечистью надо бороться! Как я рад, что живу в России!!!
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Veles3101
Да переболеют со временем. Когда -то думали что все превратятся в хиппи-будут курить траву и ничего не делать. Ну и где эти хиппи
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Young Anton
респект
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sutekh Hexen
Жесть конечно, насколько население зашуганное.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yura.o
Ответ Контрольный выстрел
Как же все это уже достало!
самая точная мысль по этому поводу!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Контрольный выстрел
Как же все это уже достало!
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
20-й век
Сынок , если свитер не наденешь - гулять не пойдешь

21 век
Сынок, если свитер наденешь - домой не возвращайся
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr. Sh.
Респект!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sobachkin
Потому что тут его б статья ждала
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Смирнов
я почему-то не удивлен , что Задоров напялил на себя радугу....
+20
-6
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий