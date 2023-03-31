Российский хоккеист НХЛ Андрей Кузьменко отказался надевать радужный свитер на раскатку.

Главный тренер « » сообщил об этом решении 27-летнего нападающего перед матчем регулярного чемпионата с «Калгари», который состоится 1 апреля и будет приурочен к Pride Night.

Канадский тренер сказал, что с уважением относится к решению игрока, принятому после консультации с семьей.

В 73 матчах в этом сезоне Кузьменко набрал 68 (37+31) очков. Его подробная статистика – здесь.

Напомним, что российский защитник «Филадельфии» первым не вышел в радужном джерси на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

Позже его примеру последовали вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер, а также игроки «Флориды» Эрик и Марк Стаалы.

из «Баффало» пропустит разминку в радужном джерси перед матчем с «Монреалем» и сослался на закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ. От радужных джерси также отказались «Миннесота» и «Чикаго» – в связи с законом РФ и потенциальным риском для российских игроков.

Игроки « » – включая россиянина , а также Назема Кадри, – надели свитера с радужными логотипами перед матчем с «Кингс».