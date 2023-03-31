Чемпиона мира-2022 Монтьеля обвинили в групповом изнасиловании модели в 2019-м у него дома

Теги Севилья Ла Лига Сборная Аргентины по футболу происшествия девушки и спорт Гонсало Монтьель контент Футбол

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Гонсало Монтьель подозревается в изнасиловании.

В четверг в Аргентине на защитника «Севильи» был подан иск о предполагаемом сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщил адвокат предполагаемой жертвы Ракель Эрмида.

По словам юриста, 1 января 2019 года во время вечеринки по случаю дня рождения Монтьеля, проходившей в его доме, произошел «акт сексуального насилия с проникновением при отягчающих обстоятельствах со стороны группы людей».

Предполагаемая жертва – модель. По словам Эрмиды, у нее были «небольшие короткие отношения» с Монтьелем, который пригласил ее встретиться с его семьей и настоял на том, чтобы она посетила вечеринку. Потерпевшая не пьет алкоголь, но, попробовав два напитка, «она полностью потеряла сознание».

После происшествия девушку «вышвырнули из дома». Юрист отмечает, что жертва «не знает, сколько человек участвовало в насилии» и «не знает, как она попала домой».

По словам адвоката, жертва получала угрозы от окружения игрока, в том числе от матери Гонсало, когда обращалась в суд.

Монтьель выиграл ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины.

58 комментариев

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Alex Alex
Ответ Russ Ivan
На НГ 2019 напилась, в марте 2023г очнулась...
весь цикл Скалони пропустила, лучший цикл в истории своей страны футбольный
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Полуэктов Пётр
Ответ Metalloid
Ничего не знает, не помнит, но точно уверена, что её насиловали. Очередная шлюпка в погоне за баблом, когда их уже сажать будут за клевету?
Начнем с того, что половой акт с человеком в отключке - это всегда изнасилование.
Во вторых, "точно уверена" она потому, что довольно сложно не осознать это после того, как пришла в себя.
В третьих, если ее действительно изнасиловали, то получить за это хотя бы денег, в качестве компенсации, это довольно адекватный ход. Почему вы осуждаете не преступление, а попытку жертвы получить компенсацию за преступление?
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Alex Alex
да шляпа это.
У Алвеса дело четко построено. Тут просто хайп решили словить или в Аргентину поздно тренды 2017-2018 пришли.
Развалится дело в любом нормальном суде
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Ole Gunor
" На вечеринку в дом Кино"
Кааанечна Вася, там пуру там, Вааася, там пуру там,
Вааасся, ну кто его не знает?
Оу е?
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Виктор Войнов
Небольшие , короткие отношения это 10 - 12 сантиметров? Или 3 - 4 фрикции?
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rej1sta
Пишут, что никаких жалоб на Монтьеля нет
https://ibb.co/QmwF0y4
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YOKODZUMA
Ответ Melnikov1968
Возникает вопрос: почему не заявила сразу? Если было изнасилование, то берётся биоматериал и даётся законный ход делу. А спустя четыре года.... Как-то поздновато.
Рот занят был
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Уолтер Собчак
Ответ savik-A.M.
А как это вообще работает , заявление об изнасиловании через четыре года ?
Об этом есть хороший фильм - "Самая везучая девушка".
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Федя Букин
Ответ Арман Бижанов
точно переирговка финала должна быть😄
тех.поражение
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Егор Крид58
Ответ savik-A.M.
А как это вообще работает , заявление об изнасиловании через четыре года ?
там же написано, впервые выпила алкоголь (целых два напитка) и пришла в себя только в этот четверг)
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Уолтер Собчак
Ответ savik-A.M.
А как это вообще работает , заявление об изнасиловании через четыре года ?
Так и работает. Вы хоть понимаете, какая это травма для жертвы? Многим стыдно в этом признаться, вот и молчат годами. А потом, когда появляются силы на такое признание, признаются. Как правило, благодаря примеру других женщин.

Если бы меня изнасиловали, я бы едва смог об этом поговорить даже с близким другом. Сказать об этом на публику я бы не смог. Даже будь я девушкой. Это ведь надо несколько раз говорить об этом в подробностях. Каждая признавшаяся в этом девушка - умница. Каждая, кто соврала - сволочь, такое мы осуждаем.
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Федя Букин
Ответ savik-A.M.
А как это вообще работает , заявление об изнасиловании через четыре года ?
Бывает о насилии и через десятки лет рассказывают. Про Вайнштейна слышал? Или подать в суд можно пока эякулят не высох?
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Julia Balinova
Ответ Вадим Белозёров
Почему все жертвы изнасилований внезапно вспоминают об это спустя несколько лет ?
Не все. Жертва Дани Алвеса сразу заявила. Но там у комментаторов другие отговорки нашлись , "раз сразу заявила, значит точно готовила подставу". Тут диванным экспертам не угодишь, когда ни заявляй, все равно сама виновата.
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cukken
И вот эти особи твердят о равноправии?
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YOKODZUMA
Ответ Trash Talking
Потерпевшая не пьет алкоголь, но, попробовав два напитка, «она полностью потеряла сознание». А зачем пробовать, если не пьешь? Я когда эти формулировки читаю, смеюсь во весь голос. Хотя это не отрицает факта, что аргентинцы - дикари, и от них всякого можно ожидать.
https://www.youtube.com/shorts/JxV9fxpyUf4
Как то так
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Айвенго
Ответ Direct free kick
Все титулы аргов дурно пахнут, рука Марадоны самый чистый титул. 1978 - убийство венгров в группе, оставили в 9. Мочили Бразилию ещё в группе, отменяя чистыы гол в добавленное время со шведами. Апофеоз - договорняк с Перу за пару печенек (точнее зёрнышек). 2022 - неудаление всех передесов и месси за бесконечную грязь, левые пенальти, информационная атака на других топов в СМИ
Это из речи прокурора на будущем суде будет:
"Учитывая вышесказанное Direct free kick игрок такой аморальной сборной однозначно виновен в групповом изнасиловании, Ваша Честь."
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АРТУР АЛИЕВ
Прочитав статью, складывается ощущение, что в групповом изнасиловании принимала участие, в том числе, и мама Гонсало Монтьеля
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YOKODZUMA
Первый и третий раз были по согласию, а вот второй изнасилованием
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Mohnatiy
Это она ещё быстро спохватилась, могла бы и через 15 лет вспомнить...
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Alex1104
Ответ Momos
Было бы неплохо, если бы эскортница, принесшая заявление о якобы имевшем год и более тому назад изнасиловании и при полном отсутствии доказательств, получала бы штраф за проституцию.
В Испании проституция легализована. Штраф за незаконное занятие. Если не оформлена, как проститутка
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Михо
Пригласил на др чтобы познакомить со своей семьей. Как то непохоже на подготовку изнасилования
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Ход_Конём
Ответ АРХАТ
То что она с ним когда-то спала не даёт оснований групповое действие осуществлять.
Современное поколение подкаблучников верит словам шалавы
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Trash Talking
Потерпевшая не пьет алкоголь, но, попробовав два напитка, «она полностью потеряла сознание».

А зачем пробовать, если не пьешь? Я когда эти формулировки читаю, смеюсь во весь голос. Хотя это не отрицает факта, что аргентинцы - дикари, и от них всякого можно ожидать.
+3
-3
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Hunter Hunter
Растрелять насильника!
0
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Egor Tarasov
Ответ Вадим Белозёров
Почему все жертвы изнасилований внезапно вспоминают об это спустя несколько лет ?
похмелье было жесткое
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