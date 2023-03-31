Чемпиона мира-2022 Монтьеля обвинили в групповом изнасиловании модели в 2019-м у него дома
Чемпион мира в составе сборной Аргентины Гонсало Монтьель подозревается в изнасиловании.
В четверг в Аргентине на защитника «Севильи» был подан иск о предполагаемом сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщил адвокат предполагаемой жертвы Ракель Эрмида.
По словам юриста, 1 января 2019 года во время вечеринки по случаю дня рождения Монтьеля, проходившей в его доме, произошел «акт сексуального насилия с проникновением при отягчающих обстоятельствах со стороны группы людей».
Предполагаемая жертва – модель. По словам Эрмиды, у нее были «небольшие короткие отношения» с Монтьелем, который пригласил ее встретиться с его семьей и настоял на том, чтобы она посетила вечеринку. Потерпевшая не пьет алкоголь, но, попробовав два напитка, «она полностью потеряла сознание».
После происшествия девушку «вышвырнули из дома». Юрист отмечает, что жертва «не знает, сколько человек участвовало в насилии» и «не знает, как она попала домой».
По словам адвоката, жертва получала угрозы от окружения игрока, в том числе от матери Гонсало, когда обращалась в суд.
Монтьель выиграл ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины.
Во вторых, "точно уверена" она потому, что довольно сложно не осознать это после того, как пришла в себя.
В третьих, если ее действительно изнасиловали, то получить за это хотя бы денег, в качестве компенсации, это довольно адекватный ход. Почему вы осуждаете не преступление, а попытку жертвы получить компенсацию за преступление?
У Алвеса дело четко построено. Тут просто хайп решили словить или в Аргентину поздно тренды 2017-2018 пришли.
Развалится дело в любом нормальном суде
Кааанечна Вася, там пуру там, Вааася, там пуру там,
Вааасся, ну кто его не знает?
Оу е?
https://ibb.co/QmwF0y4
Если бы меня изнасиловали, я бы едва смог об этом поговорить даже с близким другом. Сказать об этом на публику я бы не смог. Даже будь я девушкой. Это ведь надо несколько раз говорить об этом в подробностях. Каждая признавшаяся в этом девушка - умница. Каждая, кто соврала - сволочь, такое мы осуждаем.
Как то так
"Учитывая вышесказанное Direct free kick игрок такой аморальной сборной однозначно виновен в групповом изнасиловании, Ваша Честь."
А зачем пробовать, если не пьешь? Я когда эти формулировки читаю, смеюсь во весь голос. Хотя это не отрицает факта, что аргентинцы - дикари, и от них всякого можно ожидать.