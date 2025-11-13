Тимур Гурцкая: «Каково фанатам «Динамо» с 10-го места слушать, что они дорогая подработка? VIP-ложа Степашина была за Черчесова и теперь может говорить, что Карпин – гигантская ошибка»

Тимур Гурцкая: Карпин усугубил ситуацию своим интервью.

Тимур Гурцкая прокомментировал информацию «Спорт-Экспресса» о возможном увольнении Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо» в ближайшие дни.

«Константин Алексеев – приближенный человек к «Динамо», он очень аккуратен в прогнозах. Все это – слова стороны Степашина, которая очень недовольна всем происходящим.

Константин Алексеев не стал бы выдавать слова Гафина за свои, потому что в «Динамо » считают, что он не вернется.

Эту точку зрения (о необходимости увольнения Карпина – Спортс’’) поддерживает VIP-ложа Степашина, которая была против прихода Карпина, она была за назначение Черчесова .

Сейчас у нее появилась возможность сказать, что приход Карпина в «Динамо» был гигантской ошибкой, которую он еще больше усугубил высказыванием на этой неделе. Если ранее у него было 20% противников, то сейчас стало 40%.

Карпин не был на допросе у судьи. Каково слушать болельщикам «Динамо», которое сейчас находится на 10 месте, что они просто дорогая подработка ?

Интервью Тюкавина – это не только отсылка, что Фернандес играл плохо. Это посыл того, что Карпин ни в одном матче не берет ошибку на себя.

Карпину предлагали покупать игрока за 10 миллионов, а он берет Миранчука. Может быть, если он встал бы горой за Карраскаля, то клуб его не продал», – отметил в ходе шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.