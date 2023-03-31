Александр Лукашенко: «Не хотите, чтобы мы выступали под флагом своим – потерпим. Мы это выдержим, это надо пережить. Не парьтесь»
Александр Лукашенко высказался о критериях МОК по допуску белорусов и россиян на соревнования.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям вернуть россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе – без флага и гимна страны.
Критерии допуска не касаются представителей силовых и военных ведомств, а также командных видов.
«Не хотите, чтобы мы выступали под флагом своим – потерпим. Хотя это мерзость самая последняя: почему вы под флагом, а мы нет? Мы это выдержим, это надо пережить. Не парьтесь.
Он (спортсмен) приедет домой и в аэропорту развернет этот флаг…, скажет, что его лишили выступать по этим флагом, но он патриот… Я исхожу из личности спортсмена – это его жизнь», – сказал президент Беларуси.
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Доколе терпеть будете?)))
Еще российские классики задавались этим вопросом.
Доколе у барского дома на коленях стоять будете?)
Но когда даже самый диктаторский диктатор в Европе, понимает, что флаг это всего лишь флаг, и спортсмен и без него представляет свою страну, а у нас одни вопли про белую тряпку, это печально.