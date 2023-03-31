Александр Лукашенко: «Не хотите, чтобы мы выступали под флагом своим – потерпим. Мы это выдержим, это надо пережить. Не парьтесь»

Теги МОК Александр Лукашенко Р-Спорт Легкая атлетика

Александр Лукашенко высказался о критериях МОК по допуску белорусов и россиян на соревнования.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям вернуть россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе – без флага и гимна страны.

Критерии допуска не касаются представителей силовых и военных ведомств, а также командных видов.

«Не хотите, чтобы мы выступали под флагом своим – потерпим. Хотя это мерзость самая последняя: почему вы под флагом, а мы нет? Мы это выдержим, это надо пережить. Не парьтесь. 

Он (спортсмен) приедет домой и в аэропорту развернет этот флаг…, скажет, что его лишили выступать по этим флагом, но он патриот… Я исхожу из личности спортсмена – это его жизнь», – сказал президент Беларуси. 

7 критически важных вопросов к МОК по допуску России

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tyuiop tyuiop
Ответ Сим Сим
Стало быть Батька дал добро своим спортсменам на участие в ОИ. На мой взгляд правильное решение. А что решит наш несменяемый?
ты думаешь батька может что то решить не спросив у царя?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tyuiop tyuiop
Ответ Антон Александров
Т.е., усатый собирается разрешить участвовать без флага? Так он же предатель - по словам Газзаева, Васильева, Вяльбе, Терюшкова...
погоди, так Белоруссия пока ещё не субъект РФ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IrbIS
Ответ Любезный Коссутий
Саню 3% не первый год терпят, увы
и не последний, ПХАХАХАХ,
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tyuiop tyuiop
Ответ IrbIS
Начудил зеленский а терпеть должен народ украины
это самая бездарная стрелка в истории спортса
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Ответ Los Galácticos
Начудил лукашенко а терпеть должен народ Беларуси.
Саню 3% не первый год терпят, увы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
То есть Лукашенко со всеми требованиями МОК согласен и будет терпеть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антиполитпроект
Кукуха у трехпроцентного таpaкана давно поехала
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Domian
Оба президента двух дружественных стран у власти незаконно, их никто не выбирал.

Доколе терпеть будете?)))
Еще российские классики задавались этим вопросом.
Доколе у барского дома на коленях стоять будете?)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IrbIS
Ответ Los Galácticos
Начудил лукашенко а терпеть должен народ Беларуси.
Начудил зеленский а терпеть должен народ украины
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
терминатор киборгов
Эх Жирика не хватает, ЦН, он бы щас выдавал шедевр за шедевром!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IrbIS
пора размещать родимых на границах лукаш, за нас, за вас и за спецназ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сим Сим
Стало быть Батька дал добро своим спортсменам на участие в ОИ. На мой взгляд правильное решение. А что решит наш несменяемый?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
слесарь Гавриленко
поедут и потерпят, или потерпят и не поедут?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Начудил лукашенко а терпеть должен народ Беларуси.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Александров
Т.е., усатый собирается разрешить участвовать без флага? Так он же предатель - по словам Газзаева, Васильева, Вяльбе, Терюшкова...
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
Это что же, Лукашенко готов без флага спортсменов отправлять? Ату его, предателя. И кредитов ему не давать.

Но когда даже самый диктаторский диктатор в Европе, понимает, что флаг это всего лишь флаг, и спортсмен и без него представляет свою страну, а у нас одни вопли про белую тряпку, это печально.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
По поводу белоруссов ещё париться. С чего это вдруг?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arty K.
Да вы-то выдержите, это понятно. А спортсменам как быть?
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий