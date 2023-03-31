Александр Лукашенко: «Не хотите, чтобы мы выступали под флагом своим – потерпим. Мы это выдержим, это надо пережить. Не парьтесь»

высказался о критериях МОК по допуску белорусов и россиян на соревнования.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям вернуть россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе – без флага и гимна страны.

Критерии допуска не касаются представителей силовых и военных ведомств, а также командных видов.

«Не хотите, чтобы мы выступали под флагом своим – потерпим. Хотя это мерзость самая последняя: почему вы под флагом, а мы нет? Мы это выдержим, это надо пережить. Не парьтесь.

Он (спортсмен) приедет домой и в аэропорту развернет этот флаг…, скажет, что его лишили выступать по этим флагом, но он патриот… Я исхожу из личности спортсмена – это его жизнь», – сказал президент Беларуси.

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