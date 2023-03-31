Ассоциация национальных олимпийских комитетов поддержала позицию МОК по допуску россиян

Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) поддержала позицию Международного олимпийского комитета ( ) по допуску россиян.

«Автономия спорта была поставлена ​​под вопрос, и очень важно, чтобы мы оставались едиными, чтобы защищать этот принцип, чтобы гарантировать, что международные спортивные соревнования приветствуют спортсменов из всех стран.

Заявление и рекомендации исполкома МОК от 28 марта 2023 года по сложному вопросу участия спортсменов с российским и белорусским паспортами в международных соревнованиях подтверждают эти принципы и дополнительно учитывают элементы прав человека, соблюдение которых имеет решающее значение.

Мы решительно поддерживаем позицию исполкома МОК и будем продолжать работать в интересах единства олимпийского движения и спортсменов», – говорится в заявлении АНОК.

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