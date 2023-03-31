Ассоциация национальных олимпийских комитетов поддержала позицию МОК по допуску россиян

Теги МОК Олимпийская сборная России Политика Р-Спорт АНОК Легкая атлетика

Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) поддержала позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян. 

«Автономия спорта была поставлена ​​под вопрос, и очень важно, чтобы мы оставались едиными, чтобы защищать этот принцип, чтобы гарантировать, что международные спортивные соревнования приветствуют спортсменов из всех стран.

Заявление и рекомендации исполкома МОК от 28 марта 2023 года по сложному вопросу участия спортсменов с российским и белорусским паспортами в международных соревнованиях подтверждают эти принципы и дополнительно учитывают элементы прав человека, соблюдение которых имеет решающее значение.

Мы решительно поддерживаем позицию исполкома МОК и будем продолжать работать в интересах единства олимпийского движения и спортсменов», – говорится в заявлении АНОК.

Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1104
Странное единство получается... Без командных, без эстафет, без армейцев и динамовцев...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Токарев
Пусть сначала дискриминацию по виду спорта, и несколько других пунктов уберут.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Словесный понос и ничего конкретного
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Огий
Долго они разрабатывали условия допуска, чтобы допустить, но никто не смог приехать.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мишаня Кашников
лицо соседей представили?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий