НБА. «Финикс» примет «Денвер», «Мемфис» встретится с «Клипперс», «Лейкерс» в гостях у «Миннесоты» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 13 матчей.
«Финикс» Дюрэнта примет в Аризоне «Денвер» Йокича, «Мемфис» встретится с «Клипперс», «Лейкерс» в гостях у «Миннесоты».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 апреля, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 1 апреля, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 1 апреля, 02.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 1 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 1 апреля, 02.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 1 апреля, 02.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 1 апреля, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 1 апреля, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 1 апреля, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 1 апреля, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 1 апреля, 05.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 1 апреля, 05.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 1 апреля, 05.30, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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