НБА. «Финикс» примет «Денвер», «Мемфис» встретится с «Клипперс», «Лейкерс» в гостях у «Миннесоты» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 13 матчей.

«Финикс» Дюрэнта примет в Аризоне «Денвер» Йокича, «Мемфис» встретится с «Клипперс», «Лейкерс» в гостях у «Миннесоты».

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Оклахома-Сити
Дата проведения
1 апреля, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Филадельфия – Торонто
Дата проведения
1 апреля, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Шарлотт – Чикаго
Дата проведения
1 апреля, 02.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Вашингтон – Орландо
Дата проведения
1 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Бостон – Юта
Дата проведения
1 апреля, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Кливленд – Нью-Йорк
Дата проведения
1 апреля, 02.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Бруклин – Атланта
Дата проведения
1 апреля, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Мемфис – Клипперс
Дата проведения
1 апреля, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Миннесота – Лейкерс
Дата проведения
1 апреля, 03.00, «Target Center»
Онлайн матча

Хьюстон – Детройт
Дата проведения
1 апреля, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Сан-Антонио
Дата проведения
1 апреля, 05.00, «Chase Center»
Онлайн матча

Портленд – Сакраменто
Дата проведения
1 апреля, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча

Финикс – Денвер
Дата проведения
1 апреля, 05.30, «Footprint Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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