Фернандо Алонсо о доминировании «Ред Булл»: «У Хэмилтона короткая память, стареет. Рекордсмен по поулам проигрывает Расселлу – машина показывает его недостатки»

прошелся по экс-напарнику .

Испанец раскритиковал пилота « » за то, что тот рассказывал о беспрецедентной скорости «Ред Булл».

«Я еще никогда не видел настолько быстрой машины «Формулы-1», – заявил Льюис после Гран-при Саудовской Аравии.

«Я совсем не согласен. На прошлой неделе я финишировал в 20 секундах от Чеко [ ] и [Ферстаппена]. Он (Хэмилтон) и Росберг были в минуте впереди в 2014 и 2015 годах.

У него короткая память, стареет», – отреагировал Фернандо в интервью L’Équipe.

Алонсо также прокомментировал выступления Льюиса Хэмилтона в квалификациях в сравнении с напарником Джорджем Расселлом:

«Обычная машина показывает его недостатки. До этого он ехал сам по себе или где-то рядом с партнером. Но он рекордсмен по поулам, а Джордж Расселл в этом сезоне обыгрывает его 2:0 в квалификациях. Это демонстрирует, что болид по-прежнему является ключевым фактором».

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