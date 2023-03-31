Фернандо Алонсо о доминировании «Ред Булл»: «У Хэмилтона короткая память, стареет. Рекордсмен по поулам проигрывает Расселлу – машина показывает его недостатки»
Фернандо Алонсо прошелся по экс-напарнику Льюису Хэмилтону.
Испанец раскритиковал пилота «Мерседеса» за то, что тот рассказывал о беспрецедентной скорости «Ред Булл».
«Я еще никогда не видел настолько быстрой машины «Формулы-1», – заявил Льюис после Гран-при Саудовской Аравии.
«Я совсем не согласен. На прошлой неделе я финишировал в 20 секундах от Чеко [Переса] и Макса [Ферстаппена]. Он (Хэмилтон) и Росберг были в минуте впереди в 2014 и 2015 годах.
У него короткая память, стареет», – отреагировал Фернандо в интервью L’Équipe.
Алонсо также прокомментировал выступления Льюиса Хэмилтона в квалификациях в сравнении с напарником Джорджем Расселлом:
«Обычная машина показывает его недостатки. До этого он ехал сам по себе или где-то рядом с партнером. Но он рекордсмен по поулам, а Джордж Расселл в этом сезоне обыгрывает его 2:0 в квалификациях. Это демонстрирует, что болид по-прежнему является ключевым фактором».
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