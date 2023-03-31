Фернандо Алонсо о доминировании «Ред Булл»: «У Хэмилтона короткая память, стареет. Рекордсмен по поулам проигрывает Расселлу – машина показывает его недостатки»

Теги Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Нико Росберг Формула-1 Мерседес Серхио Перес Астон Мартин Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Фернандо Алонсо прошелся по экс-напарнику Льюису Хэмилтону.

Испанец раскритиковал пилота «Мерседеса» за то, что тот рассказывал о беспрецедентной скорости «Ред Булл».

«Я еще никогда не видел настолько быстрой машины «Формулы-1», – заявил Льюис после Гран-при Саудовской Аравии.

«Я совсем не согласен. На прошлой неделе я финишировал в 20 секундах от Чеко [Переса] и Макса [Ферстаппена]. Он (Хэмилтон) и Росберг были в минуте впереди в 2014 и 2015 годах.

У него короткая память, стареет», – отреагировал Фернандо в интервью L’Équipe.

Алонсо также прокомментировал выступления Льюиса Хэмилтона в квалификациях в сравнении с напарником Джорджем Расселлом:

«Обычная машина показывает его недостатки. До этого он ехал сам по себе или где-то рядом с партнером. Но он рекордсмен по поулам, а Джордж Расселл в этом сезоне обыгрывает его 2:0 в квалификациях. Это демонстрирует, что болид по-прежнему является ключевым фактором».

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13 комментариев

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Luca di Montezemolo
Ответ Real_v_dushe
Дипломатично уличил сэра в лицемерии Нандо
Себя он уличил что подгорает до сих пор, уже счет по 2 из 23 квал ведет, уж кто бы про лицемерие говорил, но не тот который лижет сразу 2 строллам, один будущий чемпион мира лол, а другой ну такой лидер, ну такой руководитель.
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закрыт по беспределу
Умыл
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индийский огурчик
даа, это вам не норрисы и леклеры и прочая серая молодежь, которая боится высказать чистосердечное, это батя фернандо!
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Виталий Богуш
Плати миллион
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MosFzz
Как сейчас говорят, выдал базу.
+2
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йозе марино
У- Унизил
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Pelerin
Оооо, дед, держись теперь. Поколение фанатов сэра сейчас на самом пике )
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Рнпрл Аари
Алонсо тоже Спортс читает?? Просто разложил жёстко. Жду ответ от Хэма
+3
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Jhon Jhon
Да это унижение)
+4
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melmi
Дед прошелся по делу
Память и правда кое у кого короткая
Тем более всего 2 ГП прошло, а паника на корабле...
+2
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Алексей
Нандо хорош))))) тролльнул и на скилы намекнул
+13
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PFC_ZENIT
Дед, как обычно, базу выдал про "чемпиона"
+8
-1
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Real_v_dushe
Дипломатично уличил сэра в лицемерии Нандо
+16
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