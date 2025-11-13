  • Спортс
  • Хейсен о Ямале: «Некоторые вещи раздуваются, и с Винисиусом это тоже происходит. Вини – невероятный футболист и очень хороший человек, но его слишком сильно критикуют за любую мелочь»
9

Дин Хейсен вступился за Ламина Ямаля, покинувшего сборную Испании из-за прохождения процедуры лечения паха без согласования с медштабом национальной команды.

«Приезжая сюда, мы становимся партнерами. Когда мы играем друг против друга, мы соперники. Это нормально. Мы готовы убить друг друга на поле, но в общей раздевалке у нас отличная атмосфера. Так и должно быть.

Ламин – обычный парень, ему 18 лет. Порой некоторые вещи раздуваются, и с Винисиусом это тоже происходит: он невероятный футболист и очень хороший человек, но его слишком сильно критикуют за любую мелочь.

Если мы заслуживаем этого – критикуйте нас, но зачастую все это заходит слишком далеко», – сказал защитник «Реала» и сборной Испании.

«Это ненормально». Ямаль покинул сборную из-за лечения – Де Ла Фуэнте удивлен

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
